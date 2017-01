(VienDongDaily.Com - 09/01/2017)

Ký giả Serge Kovaleski (bên trái) và ông Donale Trump trong bộ điệu chọc ký giả này vào tháng 11, 2015. (Hình CNN)



Trong đêm phát giải điện ảnh Golden Globes vừa qua, tuy không có mặt ở đó nhưng ông Donald Trump đã được nhắc đến gián tiếp qua những câu nói đùa gợi ý chính trị, và trong một bài diễn văn đầy xúc động của nữ tài tử Meryl Streep khi nhắc đến một người từng ông Trump chế giễu.



Trong đêm trao giải thưởng Quả Cầu Vàng, phim La La Land từ nước Úc đã lãnh nhiều giải, nhưng nhân vật chính lại là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ.



Bà Meryl Streep với giải Cecil B. DeMille Award. (Kevin Winter/ Getty Images)



Chẳng hạn trong lời mở đầu chương trình, danh hài MC Jimmy Fallon đưa ra nhận xét rằng giải Quả Cầu Vàng “là một trong vài nơi còn sót lại ở nước Mỹ, nơi mà người ta còn tôn trọng lá phiếu của đa số.”

Sau đó anh Fallon so sánh tổng thống đắc cử với nhân vật ác Vua Joffrey trong loạt phim Game of Thrones.



Fallon đặt câu hỏi, “Thế giới sẽ như thế nào nếu Vua Joffrey thật sự sống?”

Rồi anh trả lời, “Trong vòng 12 ngày nữa thì chúng ta sẽ được biết.”

Trong khi đó, nữ tài tử gạo cội Meryl Streep đã đưa ra những nhận xét nghiêm trọng hơn, phê phán ông Trump thậm tệ mà không hề nhắc tới tên ông. Khi được trao Cecil B DeMille Award, một giải cao quý dành cho sự nghiệp lớn trên sân khấu điện ảnh, bà nói rằng một “màn trình diễn” khiến bà sửng sốt nhất trong mấy năm gần đây là khi ông Trump chế nhạo một ký giả bị khuyết tật trong lúc ông đang vận động tranh cử vào năm ngoái.



“Tôi rất đau lòng khi thấy cảnh ấy diễn ra,” bà nói trên sân khấu đêm Chủ Nhật. “Cho đến nay tôi đã không thể nào xóa được cảnh đó trong đầu, vì nó không phải là một cảnh phim. Nó là một cảnh thật đã xảy ra ở ngoài đời.”



“Nó là khoảng khắc khi mà một người đang xin được dân chúng đưa vào một chiếc ghế được tôn kính nhất của đất nước chúng ta lại chế diễu một ký giả bị khuyết tật. Ông ta có thế lực hơn ký giả này, có nhiều biệt quyền hơn, và có khả năng để chống trả lại bất cứ ai.



“Thói quen chế nhạo người khác, khi nó được làm gương bởi một người có đầy quyền lực, truyền xuống cuộc sống của mọi người.”



Ký giả bị chế nhạo là ông Serge F. Kovaleski làm việc cho nhật báo New York Times. Ký giả này đã tìm cách đặt câu hỏi với ông Trump, và khi trả lời thì ông có hành động như chế nhaọ khuyết tật của ông ta. Ký giả này bị một bệnh bẩm sinh, khiến ông không thể cử động hai cánh tay một cách dễ dàng như người thường.



Sau khi nghe bà Meryl Streep lên án hành động của mình, ông Donald Trump liền viết trên Twitter, và mau chóng miệt thị bà là một diễn viên “được đề cáo quá đáng.” Ông cũng tuyên bố rằng ông “chưa bao giờ chế giễu một ký giả tàn tật,” và “không bao giờ làm vậy.”



Trong một video được thâu cuối năm 2015, và được phổ biến trên YouTube trong hơn một năm qua, người ta có thể thấy ông Trump đưa bàn tay phải lên và làm bộ điệu co giật giống như của ký giả Kovaleski, khi đưa ra những lời chỉ trích ký giả về việc viết một bài mà ông không hài lòng.