Hơn 100 người vô gia cư được hưởng niềm vui ngày lễ Tạ Ơn

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trưa thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017 tại nhà thờ Tin Lành Saint Anselms, 13091 Galway St, Garden Grove khoảng hơn 100 người vô gia cư đã được hưởng một ngày đầm ấm, hạnh phúc, được đãi ăn no nê, thưởng thức văn nghệ và nhận những phần quà giá trị thực dụng cho mùa Đông đang đến. Những người kém may mắn này được Hội Sinh Viên Công Giáo Orange County tận tình phục vụ.





LM Bill Tuyền Bill đi bắt tay, thăm hỏi các người kém may mắn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Chúng tôi có mặt tại địa điểm trên từ lúc 11 giờ trưa đã thấy hàng trăm các em sinh viên, học sinh từ các trường đại học, trung học trong vùng quận Cam đang tất bật với công việc chuẩn bị, nào là khui những thùng đồ ăn, những vật dụng do các mạnh thường quân gửi tặng bỏ vào những túi xách để lát nữa đây trao tận tay cho người vô gia cư, có nhiều em mặc đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể bưng nước uống và bánh ngọt đi mời từng người kém may mắn đang ngồi ở dãy hành lang bên ngoài.



Chúng tôi để ý thấy trong số hơn 100 trăm người ngồi chờ có chừng năm, bảy người Việt Nam, số còn lại là người Mễ Tây Cơ và một số ít người bản xứ. Hai vị linh mục Tuyên Úy của Hội Sinh Viên Công Giáo là cha Cao Tuyền Bill (Saint Anthony Claret, Anaheim) và cha Tạ Anh Kiệt (Cha Phó Nhà Thờ Chúa Kitô Cứu Thế, 2000 W. Alton Ave, Santa Ana). Đây là hai vị linh mục trẻ đã khởi xướng việc làm bác ái này từ hơn 20 năm trước để giúp đỡ, an ủi những người kém may mắn, vừa là dịp để khuyến khích các bạn trẻ chú tâm đến việc bác ái, xã hội.



Mỗi năm số người vô gia cư đến tham dự một tăng, và số mạnh thường quân, ân nhân, các thiện nguyện viên cũng tăng theo. Ông bà Cao Đức Thắng là thân phụ mẫu của LM Bill Tuyền Cao cũng có mặt từ lúc 10 giờ sáng. Hai ông bà cố mang theo hai con gà tây nướng sẵn để đóng góp vào thức ăn đãi người kém may mắn.



Ông cố Thắng nói với Viễn Đông, “Chúng tôi cũng có một chút quà rất nhỏ, cộng tác với các cha và các em sinh viên trong mùa Lễ Tạ Ơn để giúp các người kém may mắn hơn mình. Chúng tôi cầu mong họ được vui và xin mọi người cầu nguyện cho nhau trong mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.”



Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, cha Tạ Anh Kiệt nói, “Mỗi năm số lượng khách đến mình hoàn toàn không biết trước được, tại vì các em nó sẽ đi khắp mọi nơi nó mời gọi và đưa xe bus tới rước. Năm nay chúng ta có hai chỗ, một là Santa Ana Civic Center, chỗ này chuyến đầu tiên đã có ba chục khách tới rồi, còn bên Santa Ana River thì sáng nay không có ai tới, còn đang chờ cái nhóm thứ hai từ Santa Ana Civic Center và nhiều nơi khác đến.”





Các người kém may mắn được mời ngồi trên ba dãy bàn dài phủ khăn đỏ chờ các em mang đồ ra phục vụ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Còn về đồ ăn và quà cáp thì do các mạnh thường quân ủng hộ, và hàng năm Hội cũng được sự giúp đỡ của một số đơn vị, chẳng hạn như bên nhà thờ của cha Bill, bên trường Dei High School của cha Kiệt và giáo xứ Christ our Savior Church là những nơi thường cung cấp.



Chứng kiến tinh thần hăng say phục vụ của các em, chúng tôi đã phỏng vấn một số em và ghi nhận những lời chia sẻ dưới đây:





Hai linh mục mặc áo đỏ (cha Kiệt bên trái và kế là cha Bill) đang cùng các em trẻ biểu diễn một màn nhảy vui nhộn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Em Phạm Duy Nhật Quang, thành viên Ban Chấp Hành Hội SVCG, nói, “Con thấy việc làm này rất là bổ ích để các em thiếu nhi tham gia việc cộng đồng, và tạo ra môi trường ấm cúng cho những người kém may mắn. Đa số họ không có gia đình thì trong những ngày lễ như thế này họ cảm thấy cô đơn, không biết đi đâu ăn nên hai cha và chúng con tổ chức tại đây để mời họ đến dự.”



Em Linda Van, sinh viên tại OCC, nói, “Cháu thuộc cộng đoàn Saint Columban, năm nay là năm thứ ba cháu tham gia, cháu thấy năm nay đông hơn những năm trước, đồ ăn cũng như đồ dùng cho người kém may mắn được nhiều hơn. Cháu cảm thấy rất vui được góp một bàn tay vào việc hữu ích này.”



Em Quỳnh Trần, sinh viên OCC, nói, “Con chưa biết số người kém may mắn là bao nhiêu vì họ đang trên đường tới, có nhiều nhóm tụi con đi mời. Con thấy rất vui vì được làm công việc này, nó tạo cho mình thấy ý nghĩa của ngày Tạ Ơn hơn, vì mình may mắn hơn nhiều người khác nên mình phải giúp họ để họ tìm được sự ấm cúng trong ngày lễ Thanksgiving.”



Em Nguyễn Thị Lan Anh nói, “Năm ngoái con là một trong những người Ban Chấp Hành làm Trưởng Ban Sự Việc, nhưng năm nay thì con là thành viên ban tổ chức và phụ trách truyền thông trong cái even ngày hôm nay. Năm nay mọi thứ đều lớn hơn các năm trước, nội số thiện nguyện viên lên gần 200 bạn, người vô gia cư hôm nay đến đây cũng sẽ rất là đông vì chúng con đã được hướng dẫn cách mời và đưa người ta đến đây, năm ngoái chỉ có một tuyến đường, năm nay chúng con mở hai tuyến đường để ai cũng có thể đến với chúng con nhân dịp lễ Thanksgiving.



“Hai cha tuyên úy của chúng con là cha Tạ Anh Kiệt và cha Cao Tuyền Bill đã đồng hành với chúng con suốt hơn 20 năm qua. Trong tất cả những sinh họat và việc làm của chúng con đều được sự cầu nguyện, giúp đỡ và hướng dẫn của hai cha. Ngoài ra, chúng con cũng cám ơn vị Mục Sư của nhà thờ này đã giúp địa điểm cho chúng con tổ chức, và nhiều cha khác đã âm thầm giúp đỡ Hội chúng con, chúng con mong được các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ chúng con để tổ chức bữa ăn và quà tặng cho những người kém may mắn trong những năm tới.



“Nhìn gương mặt những người kém may mắn khi họ nhận món quà hay thức ăn, lòng chúng con rất vui vì đã đem lại sự ấm áp cho họ khi họ không có người thân bên cạnh, chúng con coi đây là một hồng ân Chúa ban nên chúng con luôn cảm tạ Chúa vì chúng con được may mắn hơn biết bao nhiêu người kém may mắn trong xã hội này.”



Một người vô gia cư gốc Việt xin giấu tên chia sẻ, “Ba năm nay tôi đều đến dự buổi lễ Tạ Ơn ở chỗ này. Phải nói là rất vui, được ăn no nê và ăn những món ăn ngon lại được một số vật dụng như quần áo ấm, túi ngủ, những vật dụng cá nhân. Chúng tôi xin cám ơn hai ông linh mục trẻ, rất vui và cám ơn các em trẻ Việt Nam đã cho chúng tôi một ngày thật hạnh phúc.”





Các em Thiếu Thi Thánh Thể mang nước uống đến mời các người vô gia cư. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Một người vô gia cư gốc Hispanish tên là Martinez, biết được mấy câu tiếng Việt, ông nói với Viễn Đông: “Cám ơn, cám ơn người Việt Nam nhiều lắm.”



Sau khi hai vị linh mục và các em sinh hoạt qua vài điệu nhảy vui nhộn, các người kém may mắn được các em hướng dẫn vào ngồi trên ba dãy bàn dài có phủ khăn đỏ. Các bạn trẻ mang thức ăn, nước uống đến từng người, trong lúc hai vị linh mục cũng đi từng bàn ân cần thăm hỏi và chúc lành cho họ. Trong lúc ngồi ăn, tất cả đều được thưởng thức chương trình văn nghệ rất vui nhộn do các em Hội Sinh Viên Công Giáo và cả hai linh mục Tuyên Úy trẻ trình diễn. Sau khi tiệc tàn,mỗi người kém may mắn đều nhận được một phần quà và các em lại đưa họ lên xe trở về nơi xuất phát.