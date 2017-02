Hơn 400 cá voi mắc cạn tại New Zealand

Các thiện nguyện viên cố gắng cứu cá voi.

FAREWELL – Hơn 400 con cá voi hoa tiêu đã mắc cạn ở Mũi Farewell, New Zealand, vào sáng sớm thứ Sáu. Chính quyền và người dân chỉ cứu được hơn 100 con. Bộ Bảo tồn New Zealand phát hiện 416 con cá voi mắc cạn ở Mũi Farewell, thuộc Vịnh Golden, cực nam New Zealand, vào lúc bình minh ngày thứ Sáu, hơn 70% trong số đó đã hấp hối.



Các nhân viên Bộ Bảo Tồn và hàng chục tình nguyện viên đã chạy đua với thời gian để cứu sống hơn 100 con cá voi còn lại. Người dân địa phương được kêu gọi hoãn lại công việc và học tập để đến bãi biển giải cứu những con cá voi gặp nạn.



Người dân mang theo khăn, xô và cả ra trải giường để giúp giữ ẩm cho đàn cá voi và giữ cho chúng không hoảng loạn. Đến gần trưa thứ Sáu, giờ địa phương, khi thủy triều lên, 100 con cá voi sống sót đã được đưa lại biển nhưng chỉ bơi gần bờ. Một số nguồn tin cho biết những con cá voi lại bắt đầu bơi vào vùng nguy hiểm. Đội cứu nạn phải đợi ít nhất một ngày để bảo đảm rằng những con cá voi không bơi vào lại và mắc cạn.



Bộ Bảo Tồn New Zealand đã chuẩn bị phương cách để tiếp tục giải cứu nếu cá lại mắc cạn. "Chúng tôi cố gắng hướng dẫn cá voi bơi ra biển nhưng chúng không nghe lời. Đàn cá bơi bất cứ nơi nào chúng muốn. Trừ khi một vài con đầu đàn quyết định hướng ra biển, khi đó số cá còn lại sẽ bơi theo đàn về biển", theo lời ông Andrew Lamason, đội trưởng đội cứu nạn của Bộ Bảo Tồn.



Trong khi đó, bãi biển vẫn đầy xác của khoảng 300 con cá voi vừa chết qua một đêm. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa bắt đầu việc dọn xác, họ quyết định sẽ "tập trung vào những con còn sống.”



Hiện tượng cá voi mắc cạn thường xảy ra ở Vịnh Golden, vùng nước cạn ở đây khiến cá khó có thể thoát ra một khi chúng đã bơi vào. Tuy nhiên, số cá mắc cạn lần này nhiều bất thường. Đây là lần cá voi mắc cạn lớn thứ ba trong lịch sử New Zealand. Năm 1918, hơn 1,000 cá voi đã mắc cạn ở đảo Chatham.



New Zealand cũng là nước có tỷ lệ cá voi mắc cạn cao nhất thế giới. Mỗi năm có khoảng 300 con cá voi, cá heo cập vào bờ biển nước này và không thể trở lại biển. Hiện chưa rõ nguyên nhân của đợt mắc cạn hàng loạt này. Phần lớn những vụ cá voi mắc cạn ở New Zealand thường chỉ có một vài cá thể.