Hơn 50 con chó được cứu từ tay "cẩu tặc"

Chủ và chó mừng gặp lại nhau (Báo Người Lao Động)



QUẢNG NAM - Nhờ công an bắt được ba kẻ trộm chó, không những chó không bị đưa đi nhà hàng để bị làm thịt, nhiều người đã may mắn được hội ngộ với được con vật yêu quý của gia đình bị mất trộm. Khi nhận lại thú cưng, nhiều người đã bật khóc như gặp lại người thân trong gia đình.





Một trong những người đến nhận chó và rất vui mừng ngày thứ Ba, 31 tháng 10. (Báo Người Lao Động)



Theo tin của báo Người Lao Động, chiều thứ Ba, 31 tháng 10, công an huyện Núi Thành đã bắt khẩn cấp Lê Ngọc Ái, 31 tuổi, Nguyễn Văn Trà, 25 tuổi, và Lê Ngọc Thu, 63 tuổi. Ba người này đều cùng ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Họ bị tố cáo tội trộm cắp tài sản.



Trước đó, sau một thời gian điều tra và theo dõi, vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu, 27-10, công an xông vào nhà bắt quả tang hai anh Ái và Trà đang chở một chiếc lồng sắt chứa năm con chó mà họ vừa trộm được đem đến nhà bán cho ông Thu.



Trong nhà ông Thu, công an khám phá ông đang nhốt hơn 50 con chó. Công an đã tạm giữ số chó này để điều tra. Công an cũng tạm giữ một chiếc xe máy mang bảng số giả, một súng bắn điện tự chế và một số vật dụng được Ái và Trà dùng để đi bắt chó.



Sau khi nghe thông báo từ công an về tin ai mất chó thì đến tìm, tính đến ngày thứ Ba, có 21 người đến nhận diện chó của gia đình bị mất trộm. Trong số này có 13 người có các bằng chứng chứng minh đó là chó của mình và đã được công an trao trả.



Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, những người đến nhận diện chó khi biết con vật cưng của gia đình "tai qua nạn khỏi" thì họ đã hết sức vui mừng, xúc động. Nhiều người đã bật khóc vì không kìm được cảm xúc.