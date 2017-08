Hong Kong kết án tù ba lãnh đạo sinh viên

HONG KONG – Tòa kháng án đã kết án tù với anh Joshua Wong, 20 tuổi, cựu chủ tịch liên đoàn sinh viên Hong Kong Alex Chow, 26 tuổi, và Nathan Law, 24 tuổi, vì "tụ tập trái luật," liên quan đến phong trào biểu tình The Umbrella vào năm 2014, ủng hộ dân chủ và cải tổ chính trị. Ba người này lần lượt nhận các án tù 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng.Ba lãnh đạo biểu tình ban đầu được miễn án tù và chỉ phải làm việc phục vụ cộng đồng với thời hạn khác nhau. Tuy nhiên, Bộ Tư Pháp Hong Kong đã đưa vụ án lên tòa kháng án, với lý do mức án ban đầu chưa tương xứng và có thể gửi sai thông điệp tới cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Joshua Wong, Alex Chow và Nathan Law là những người dẫn đầu cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên tại Hong Kong năm 2014, nhằm đòi tăng thêm quyền tự do ứng cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu hành chính Hong Kong 2017. Phong trào kéo dài gần 3 tháng, lúc đỉnh điểm thu hút đến 100,000 người tham gia.Phán quyết của tòa án Hong Kong hôm thứ Năm được xem là nhằm ngăn cản các lãnh đạo sinh viên nêu trên tham gia chính trường. Luật pháp Hong Kong quy định, những người từng ngồi tù từ 3 tháng trở lên sẽ không thể ra ứng cử vào chính quyền trong vòng 5 năm.RIYADH - Quốc Vương Salman của Ả Rập Saudi đã cho phép mở lại biên giới với Qatar, để các tín đồ Hồi giáo có thể thực hiện cuộc hành hương hàng năm đến thánh địa Mecca. Quyết định này là bước tiến đầu tiên, kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao nổ ra tại Vùng Vịnh cách đây hơn 2 tháng. Ả Rập Saudi dẫn đầu các nước đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với láng giềng Qatar từ ngày 5 tháng 6.Quyết định mở lại biên giới được đưa ra sau khi Thái tử kế vị Mohammed bin Salman tiếp một vị đại diện ngoại giao đến từ Doha. Quốc Vương Salman đã cho phép tín đồ Hồi giáo ở Qatar có thể "vào Ả Rập Saudi thông qua biên giới để thực hiện cuộc hành hương.” Vị quốc vương thậm chí còn ra lệnh cho những máy bay tư nhân thuộc các hãng hàng không của Saudi đến sân bay Doha để "đón những người hành hương Qatar” với chi phí do ông trả.Tháng trước, Qatar cáo buộc Ả Rập Saudi phá hoại cuộc hành hương đến thánh địa Mecca, khi từ chối bảo đảm an toàn cho những người hành hương từ Qatar. Ả Rập Saudi và các đồng minh thuộc khối Ả Rập đã đóng cửa không phận, cắt đứt giao thông trên bộ, trên biển với Qatar, đồng thời áp đặt lệnh cấm vận kinh tế, vì cáo buộc Doha tài trợ cho khủng bố cũng như thân thiết với Iran. Doha bác bỏ các cáo buộc và cho rằng những "láng giềng" Vùng Vịnh muốn giết chết nền kinh tế Qatar. Quốc gia nhỏ với dân số chỉ 2.6 triệu người, đa phần là người ngoại quốc, là nước giàu nhất thế giới nếu xét về GDP bình quân đầu người.BẮC KINH – Trong cuộc họp hôm thứ Năm tại thủ đô Bắc Kinh, ông Fan Changlong, phó chủ tịch Ủy Ban Quân Sự Trung Ương Trung Quốc, đã nói với Tướng Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng liên quân Hoa Kỳ, rằng các hành động quân sự không phải một biện pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Hàn, và Washington là bên có lỗi khi phá hoại quan hệ Mỹ Trung.Ông Fan đã nhắc lại lời kêu gọi của Trung Quốc, về việc mọi bên liên quan trong vấn đề Bắc Hàn nên kềm chế, tránh mọi hành động hay phát ngôn có thể khiến căng thẳng leo thang. Ông Fan, nhân vật số 2 trong cơ quan quân sự cao nhất của Trung Quốc, cũng chỉ trích Hoa Kỳ về các hành động liên quan đến Đài Loan, và về việc điều động hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại Nam Hàn. Ông này cũng nói rằng, sự hiện diện của máy bay quân sự Hoa Kỳ trên biển Đông đã ảnh hưởng xấu đến sự tin tưởng lẫn nhau giữa 2 nước.Trong cùng ngày, Tướng Dunford cũng đã có cuộc họp với Chủ Tịch Tập Cận Bình và Cố Vấn Nhà Nước Yang Jiechi. Ông Tập đã kêu gọi 2 phía nên đối xử với nhau bằng lòng chân thành và thiện chí, duy trì quan hệ hữu nghị, và giải quyết các bất đồng một cách phù hợp. Ông Tập cũng thêm rằng, cả ông và Tổng Thống Donald Trump đều muốn phát triển quan hệ Mỹ-Trung một cách tốt đẹp. Các bình luận của ông Tập diễn ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có vẻ đã giảm bớt, sau khi Tổng Thống Trump tỏ ra hài lòng về việc Bình Nhưỡng quyết định không tấn công đảo Guam.TOKYO – Chính phủ Nhật đang cân nhắc lắp đặt thêm một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn trên đất liền, nhằm đề phòng trước các mối đe dọa từ Bắc Hàn. Lớp phòng thủ tăng thêm, còn gọi là hệ thống Aegis Ashore, sẽ củng cố thêm cho hệ thống quốc phòng mà lâu nay Tokyo vẫn cho là chưa đầy đủ.Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera đã thông báo với người đồng cấp Hoa Kỳ James Mattis về kế hoạch điều động hệ thống Aegis Ashore, vốn do Hoa Kỳ phát triển, làm lớp phòng thủ thứ 3 cho Nhật. Bộ Quốc Phòng cũng sẽ yêu cầu Quốc Hội Nhật cấp ngân sách cho hệ thống phòng thủ này trong năm tài chính sắp tới. Vào hôm thứ Năm, Bộ Trưởng Onodera, Bộ Trưởng Mattis, cùng Ngoại Trưởng Nhật Taro Kono, và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, đã có cuộc họp cấp cao tại Washington để thảo luận vấn đề Bắc Hàn. Cuộc họp được tổ chức sau khi Bắc Hàn cho thấy nước này đã đạt thành tựu đáng kể trong chương trình phát triển hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử.Hệ thống Aegis Ashore mà Nhật đang nhắm đến là phiên bản trên bộ của đơn vị radar Standard Missile-3 (SM-3). Đơn vị phòng thủ hỏa tiễn này thường được đặt trên các chiến hạm Aegis, tuần tra liên tục trên các vùng biển xung quan nước Nhật. Các đơn vị phòng thủ này có thể đánh chặn các hỏa tiễn bay đến từ bên ngoài khí quyển trái đất, ở độ cao 500 cây số. Nhật hiện có 4 khu trục hạm trang bị hệ thống radar Aegis. Hai trong số này đang được nâng cấp thêm.QUEBEC - Số lượng người tị nạn vượt biên trái phép từ Hoa Kỳ vào Canada đã tăng gấp 3 vào tháng trước, theo số liệu của chính phủ Canada công bố hôm thứ Năm. Tình trạng này được cho là do di dân sợ hãi chính sách di trú khắt khe của chính phủ Trump, nên đã tìm chốn dung thân ở xa hơn về phía bắc.Hơn 3,100 người đã vượt biên vào Canada bất hợp pháp trong tháng 7 để nộp hồ sơ xin tị nạn tại và đã bị bắt, tăng mạnh so với 884 người trong tháng 6. Khoảng 96% số di dân lậu này đã đến Quebec. Tình trạng người di dân, chủ yếu là người Haiti, tràn đến ồ ạt đã khiến chính phủ Ottawa bị nhiều chính trị gia đối lập chỉ trích, và dẫn đến làn sóng phản đối từ các nhóm chống di dân.Trong 15 ngày đầu tiên của tháng 8, thêm 3,800 di dân nữa đã bị bắt khi băng qua biên giới Hoa Kỳ để vào Quebec. Hơn 1,000 người đang được sắp xếp cho sống tạm trong các dãy lều và các cơ sở chính phủ tại thành phố Lacolle của tỉnh Quebec. Hầu hết những người tìm đến Canada là những người Haiti đang sống tạm tại Hoa Kỳ theo chương trình bảo vệ tạm thời, và chương trình này sẽ hết hạn vào tháng 1, 2018. Chính phủ Canada thông báo, người xin tị nạn tại Canada chưa chắc sẽ được cấp tư cách thường trú nhân tại nước này. Trong quý đầu năm 2017, khoảng 2 phần 3 người tị nạn Haiti đã bị từ chối và những người này sẽ sớm bị trục xuất.