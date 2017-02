Hong Kong: Xe điện ngầm bị đốt

Cảnh sát canh gác bên ngoài trạm Tsim Sha Tsui sau khi có toa xe bị đốt ngày thứ Sáu. (Anthony Wallace/ Getty Images)



Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vì người này phóng hỏa đốt một toa xe điện ngầm, khiến 17 hành khách bị thương và một trạm xe metro đã phải đóng cửa trong giờ giao thông cao điểm.

Các hình ảnh video cho thấy cảnh hỗn loạn đã diễn ra tại nhà ga xe điện ngầm Tsim Sha Tsui hôm thứ Sáu, với một khoang toa xe bốc cháy và một người đàn ông lăn lộn trên mặt đất vì quần áo của ông bắt hỏa và nhiều người khác tìm cách cứu ông.

Trong số những người bị thương có hai người bị phỏng rất nặng. Tuy cảnh sát đã bắt giữ nghi can phóng hỏa, nhưng họ không cho đây là hành vi khủng bố. Giám Đốc Sở Cảnh Sát Hong Kong Kwok Pak-chung cho hay nghi can khoảng 60 tuổi có tên là Cheung.

Abe được Trump đón nồng nhiệt

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe hôm thứ Sáu đã trở thành lãnh đạo thứ nhì mà ông Donald Trump tiếp đón chính thức, sau bà Thủ Tướng Anh Theresa May. Trong bài diễn văn đón mừng ông Abe, ông Trump nói, “Tình đồng minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản là cốt lõi cho nền hòa bình ở vùng Châu Á-Thái Bình Dương.”

Sau khi tiếp và nói chuyện với ông Abe ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump cho hay, “Hoa Kỳ vẫn sẽ bảo đảm an ninh cho Nhật Bản và hai cường quốc sẽ bảo vệ cho tự do hải hành trong khu vực, theo đúng tinh thần tôn trọng công ước quốc tế.”

Đáp lời, Thủ Tướng Abe cho là các giao hảo kinh tế và mậu dịch sẽ thắt chặt tình đồng minh này hơn nữa. Trước đây khi nhắc đến các bất lợi của Hoa Kỳ về nền mậu dịch song phương giữa hai nước, ông Trump từng de dọa sẽ tăng thuế lên công ty chế tạo xe hơi Toyota của Nhật. Ông Abe cho là “mối quan hệ Nhật-Mỹ chỉ có lợi nếu dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.”

Biển Đông: Máy bay Trung Quốc và Mỹ bay sát nhau

Trong một biến cố ở Biển Đông mà một viên chức Hoa Kỳ cho Reuters hay là “không cố ý,” một máy bay trinh sát P-3 của Hải Quân Mỹ đã bay rất sát với một phi cơ quân sự Trung Quốc. Viên chức ẩn danh này cho hay hai chiếc máy bay chỉ còn cách nhau khoảng 300 mét hôm thứ Tư trên không phận của Bãi Đá Cạn Scarborough Shoal gần duyên hải của Phi Luật Tân.

Viên chức Mỹ cũng cho biết những vụ bay sát nhau như thế của phi cơ hai nước là khá hiếm hoi vì trong cả năm 2016, chỉ có hai vụ tương tự mà thôi. Được biết trong vụ mới nhất, đại diện của U.S. Pacific Command cho báo chí hay “lúc đó chiếc máy bay P-3 của Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ bình thường trong vùng không phận quốc tế.”

Chiếc máy bay KJ-200 của Không quân Trung Quốc là kiểu chế tạo theo mẫu máy bay AN-12 của Liên Xô cũ. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho hay sẽ “giải quyết vụ này theo các phương thức quân sự và ngoại giao thông thường.” Trung Quốc thì cho là phi công của mình đã hành xử một cách chuyên nghiệp và đúng luật.

Pháp: Bắt 4 nghi can khủng bố

Cảnh sát Pháp đã phá vỡ được một âm mưu khủng bố, khi họ bắt giữ bốn nghi can, kể cả một thiếu nữ 16 tuổi, trong các thành phố trên khắp cả nước, theo tin từ Bộ Nội Vụ của Pháp loan báo. Các nghi can bị bắt vào thứ sáu khi đang chuẩn bị chế tạo chất nổ giống hệt như kiểu mà IS đã sử dụng trong các cuộc tấn công đẫm máu trước đây ở Pháp và Bỉ, theo lời các viên chức an ninh Pháp cho hay.

Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Pháp Bruno Le Roux cho hay một chất nổ đã được ráp nối gần xong thì bị cảnh sát khám phá. Đây là loại bom cực mạnh mà IS đã sử dụng trong các lần tấn công ở Paris và Brussels trước đây. Trong số các nghi can đã bị bắt, cô gái từng thề trung thành với nhóm IS trên online. Sau hai tuần điều tra, các vụ bắt giữ đã diễn ra tại thành phố Montpellier.

Âm mưu khủng bố mới nhất chỉ xảy ra có một tuần sau khi một binh sĩ bắn bị thương một nghi can Ai Cập 29 tuổi mang mã tấu định chém người tại một nơi gần Bảo Tàng Viện Louvre ở Paris, vụ này khiến một binh sĩ Pháp bị thương.

Iran mừng kỷ niệm cách mạng Hồi giáo

Hôm thứ Sáu cả nước Iran đã tổ chức lễ quốc gia là kỷ niệm cuộc Cách Mạng Hồi Giáo vào năm 1979 ở Iran, với nhiều cuộc tuần hành lớn của quần chúng. Tuy nhiên bầu không khí chống phương Tây và Hoa Kỳ đã có vẻ “giảm nhiệt,” các biểu ngữ bài xích Mỹ thường được viết bằng Anh ngữ, nay đã được viết bằng tiếng Ba Tư.

Các quan sát viên cho là Tehran không muốn gây hấn thêm với Mỹ, sau nhiều tuần quan hệ giữa hai nước trở nên rất căng thẳng do các cảnh cáo từ chính phủ Trump. Tuy nhiên người ta vẫn thấy hình ảnh ông Trump bị đấm vào mặt bằng cánh tay có quấn cờ quốc gia Iran và hàng chữ “đả đảo Hoa Kỳ.”

Trên các trang mạng xã hội của Iran, xuất hiện nhiều hình ông trump bị treo cổ và hình của hai lá cờ Mỹ và Do Thái bị đốt cháy. Nhưng số người tham gia tuần hành ở Tehran đã giảm nhiều, so với các năm trước. Một nhà phân tích của Iran nói, “Chúng tôi không có lợi gì mà cứ đi khiêu khích Hoa Kỳ.”

Syria: Tổng thống bác tin tra tấn tù nhân

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Yahoo News, Tổng Thống Syria al-Assad bác bỏ chuyện chính phủ Syria treo cổ hàng chục ngàn tù nhân và tra tấn tù nhân kể từ khi chiến cuộc Syria bùng ra từ năm 2011. Ông al-Assad còn tố cáo tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã “chế ra” những tin tức giả mạo nhằm làm giảm uy tín của chính phủ Syria.

Ông al-Asad nói, “Ngày nay bạn có thể chế tạo ra tất cả, chúng ta đang sống trong một thời đại đầy gian dối.”

Ân Xá Quốc Tế cho là có từ 5,000 đến 13,000 tù nhân chống đối chính phủ Syria đã bị treo cổ trong các nhà tù, kể từ khi chiến cuộc bắt đầu, với trung bình mỗi tuần có từ 20 đến 50 người bị treo cổ âm thầm trong đêm. Tổng Thống al-Asad cũng cho là, “Hoa Kỳ không có bằng chứng nào buộc tội là chúng tôi vi phạm nhân quyền cả, vì Hoa Kỳ đã xâm lăng Iraq và ủng hộ cho Ả Rập Saudia là quốc gia vẫn có truyền thống chặt đầu các tử tù.”

Nam Hàn: Công tố muốn lục soát Phủ Tổng Thống

Các quan tòa công tố của Nam Hàn đã đệ đơn khởi kiện các cố vấn của bà Tổng Thống Park Geun-hye đang bị luận tội, vì các cố vấn này tìm cách ngăn chận không cho các nhà điều tra lục soát Phủ Tổng Thống. Khi các quan tòa công tố cho nhân viên điều tra vào tòa nhà có tên là “The Blue House” tức Phủ Tổng Thống Nam Hàn lục tìm tài liệu có liên quan đến vụ án bê bối hối lộ của một người bạn của bà Park thì các cố vấn của bà ngăn chận với lý do là trong tòa nhà có nhiều tài liệu là bí mật quốc gia.

Lee Kyu-chul, phát ngôn nhân của phía công tố, cho hay tòa Hành Chính Seoul phải ra quyết định liệu chuyện ngăn chận như thế có hợp pháp hay không. Tòa Hành Chính này cũng nói họ đã nhận được đơn kiện nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Từ trước đến nay chưa có một Tổng Thống Nam Hàn nào bị phía công tố quấy nhiễu khi họ đang tại vị, nhưng trường hợp của bà Park khá đặc biệt vì Tòa Án Hiến Định của Nam Hàn phải cho biết bà có bị bãi chức Tổng Thống hay không trong thời gian vài tháng tới.