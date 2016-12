(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Tổng Thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích hiệp ước hạt nhân Iran cho phép thỏa thuận này được khởi sự, và ông cũng có thể chặn hợp đồng này.

Farhad Parvaresh (bên trái), chủ tịch của Iran Air, đang bắt tay với Fletcher Barkdull, một giám đốc của Boeing sau khi ký hợp đồng trước sự chứng kiến của các viên chức tại Tehran vào ngày Chủ Nhật vừa qua. (Getty Images)

CHICAGO - Boeing đã được chính phủ chấp thuận cho thực hiện đơn đặt hàng mua máy bay trị giá $16 tỷ của hãng hàng không Iran Air, nhưng vẫn có thể bị Quốc Hội cấm.



Công ty Boeing, đặt trụ sở ở Chicago, hôm Chủ Nhật nói rằng họ sẽ bán 80 chiếc phản lực cơ trị giá $16.6 Mỹ kim tỷ cho hãng Iran Air. Boeing đã được chấp thuận cho bán phi cơ ở Iran trong tháng Chín. Nhưng công ty phải chờ một giấy phép cho thỏa thuận với Iran Air, từ Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc thuộc Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ.



Đây sẽ là thương vụ lớn nhất mà một công ty Mỹ được thực hiện với Iran, tính từ khi Tổng Thống Obama ký một sắc lệnh hủy bỏ những biện pháp trừng phạt chống lại nước này. Đơn đặt hàng đó được gửi tới, sau khi Iran đồng ý chấm dứt việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, căn cứ vào một thỏa thuận đạt được trong tháng 7 năm 2015, với các thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Nga, cùng với Đức.



Nhưng thỏa thuận của Boeing có thể gặp phải sự phản đối tại Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc do Cộng Hòa nắm giữ.



Ông David Pasch, giám đốc truyền thông cho Dân Biểu Peter Roskam (Cộng Hòa-Illinois), nói, “Chúng tôi sẽ tích cực chống lại thỏa thuận này trong Quốc Hội kế tiếp, mặc dù có lẽ thậm chí chúng tôi sẽ không cần luật mới. Những người sắp được bổ làm bộ trưởng tài chánh và bộ trưởng ngoại giao sẽ không còn phúc trình cho một Tòa Bạch Ốc sẵn sàng ưỡn ra phía sau, và phớt lờ vấn đề an ninh quốc gia, để giữ cho Iran đừng bỏ thỏa thuận hạt nhân.”



Sự chống đối của Quốc Hội trong hiệp ước hạt nhân Iran đã đạt được khí thế với chiến thắng của ông Trump, người gọi hiệp ước này là “thỏa thuận ngu ngốc nhất từ xưa đến nay.” Ông và Phó Tổng Thống đắc cử Mike Pence đã gợi ý rằng họ sẽ xem xét việc tái thương thuyết về thỏa thuận ấy, khi họ lên nhậm chức. Nhóm chuyển tiếp của ông Trump đã không đáp ứng lời đề nghị bình luận.