HP mua doanh nghiệp máy in của Samsung giá 1,05 tỉ USD

Thương vụ này sẽ mở rộng danh mục đầu tư của HP và tạo điều kiện phá vỡ thị trường máy photocopy A3 trị giá 55 tỉ USD với các máy in đa chức năng đơn giản nhưng hiệu quả cao. Việc mua lại đã được HP thông báo lần đầu tiên vào tháng 9.2016.

“Khi bắt đầu sự nghiệp in ấn, chúng tôi rất vui mừng được tập hợp những tài năng sáng tạo nhất của ngành. Cùng nhau chúng tôi sẽ xây dựng vững chắc hơn truyền thống 30 năm dẫn đầu trong lĩnh vực máy in, xâm nhập các thị trường mới, và cung cấp cho khách hàng cũng như đối tác các giải pháp in ấn độc đáo, sáng tạo”, ông Dion Weisler, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của HP, nói.

Theo thỏa thuận, HP sẽ có quyền tiếp cận hơn 6.500 bằng sáng chế của Samsung và khoảng 1.300 nhà nghiên cứu, kỹ sư là chuyên gia về công nghệ laser, hình ảnh điện tử và phụ kiện ngành in. Trong khi đó, Samsung cũng sẽ đầu tư cổ phiếu trị giá 100 triệu USD cho HP thông qua việc mua bán trên thị trường mở như một phần của hợp đồng.

Được biết, HP cũng đang xem xét công nghệ in 3D là một lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng. Theo chia sẻ của ông Weisler với CNBC hồi tháng trước, HP đã tiến hành sản xuất công nghệ in 3D để đón đầu thị trường, đồng thời cho biết công ty rất lạc quan nhưng cũng giữ thái độ thận trọng cho các hoạt động kinh doanh trong năm tới.

tin liên quan HP ra mắt loạt laptop Pavilion mới, giá từ 12,3 triệu đồng HP vừa chính thức công bố loạt máy laptop Pavilion mới, với 3 sản phẩm bao gồm phiên bản Pavilion phổ thông, Pavilion X360 và Pavilion Power. Đặc biệt, các sản phẩm đều trang bị hệ thống âm thanh B&O Play.

Phương Anh – Thành Luân