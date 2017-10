HT Thích Đức Niệm viên tịch tại Bắc California

MONTEREY – Đến và đi cùng một ngày. Theo các thông báo đăng trên các trang tin Phật Giáo trên mạng ngày thứ Bảy, Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã viên tịch lúc 11:40 sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, 2017 tại bệnh viện Community Hospital of the Monterey Peninsula.



Hòa Thượng Thích Đức Niệm là trú trì Chùa Ưu Đàm, thành phố Marina.

Cũng theo các thông báo, Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã sinh ngày 20 tháng 10, 1953 tại Quảng Ngãi. Như vậy Hòa Thượng đã chào đời và từ giã cõi đời trong cùng ngày 20 tháng 10. Hòa Thượng đã có thế thọ 65 năm, hạ lạp 40 năm.



Các nguồn tin cho biết Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã bị đột quị (stroke) vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Ba, 17 tháng 10, và được đưa vào bệnh viện Monterey, nơi Hòa Thượng đã viên tịch vào ngày thứ Sáu.



Theo cáo bạch được phổ biến ngày thứ Bảy, Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Sỹ, tự Đức Niệm, hiệu Chơn Đức thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 44, trú trì Chùa Ưu Đạm ở địa chỉ 3204 Eucalyptus St., Marina, CA 93933.



Lễ nhập kim quan sẽ được tổ chức vào sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 10, tại Nhà Quàn Oak Hill, 300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125. Lễ di quan và trà tỳ sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, 2017.

Theo tin báo của tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ, những ai muốn biết thêm chi tiết về lễ an táng xin liên lạc về Chùa Ưu Đàm: ĐĐ Thích Hạnh Thông số (831) 383-2140, ĐĐ Thích Hạnh Trí (209) 242-3566, hoặc ĐĐ Thích Lệ Tính (408) 489-3553.



Hòa Thượng Thích Minh Đạt là trưởng ban tổ chức các nghi thức an táng.