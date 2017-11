HTC công bố smartphone U11+ với màn hình siêu mỏng

Theo Neowin, U11+ về cơ bản có cấu hình phần cứng tương tự U11 mà HTC ra mắt trước đó với chip xử lý Qualcomm Snapdragon 835 kết hợp tùy chọn RAM 4 GB + ROM 64 GB hoặc RAM 6 GB + ROM 128 GB. Màn hình 6 inch độ phân giải Quad HD+ hỗ trợ các tính năng DCI-P3 và HDR10.

So với U11, phiên bản lần này đi kèm thiết kế cao hơn một chút khi tích hợp pin 3.930 mAh hứa hẹn cho thời gian làm việc khá tốt. Mặc dù không có jack cắm tai nghe 3,5 mm nhưng nó đi kèm tai nghe HTC USonic sử dụng giao tiếp USB-C với tính năng loại bỏ tiếng ồn. Ở mặt trước máy đi kèm loa BoomSound với âm lượng được cho là to hơn 30% so với đối thủ U11.

Liên quan đến camera, thiết bị tích hợp cảm biến 12 MP với khẩu độ f/1.7 ở mặt sau hỗ trợ lấy nét tự động theo pha, ổn định hình ảnh quang học và đèn flash LED kép. Ở phía bên kia, camera mặt trước trang bị cảm biến 8 MP với khẩu độ f/2.0 cho khả năng chụp ảnh đẹp.

Giống như U11, HTC cũng trang bị cho U11+ tính năng trợ lý ảo Google Assistant, Amazon Alexa và HTC Sense Companion. Người dùng có thể thực hiện thao tác siết hai cạnh bên HTC U11+ để tương tác với các lựa chọn nhất định.

Mặc dù hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 của Qualcomm nhưng đáng buồn là HTC không trang bị cho U11+ chức năng sạc không dây. HTC vẫn chưa cập nhật trên trang web chính thức liên quan đến thời điểm phát hành cũng như giá bán dành cho U11+.

Thành Luân