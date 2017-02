Huấn luyện viên Claudio Ranieri đội Leicester bị cách chức

Bài THANH NGUYỄN

Bóng đá không chỉ là chuyện trận này trận kia, giải này giải kia, không chỉ là chuyện có liên quan đến cầu thủ này cầu thủ kia vốn là những phần tử căn bản của mỗi đội banh, mà còn là những việc hệ trọng hơn có liên quan đến các huấn luyện viên, "những tướng cầm quân" cho mỗi đội banh. Bởi vậy mà vào cuối ngày thứ Năm, nguồn tin làm chấn động giới bóng đá bên Anh là việc nhóm chủ nhân người Thái Lan của đội Leicester đã thông báo ngưng chức ông huấn luyện viên người Ý Claudio Ranieri sau khi ông ta dắt quân đi Tây Ban Nha đấu lượt 1 vòng 16 Champions League với đội Sevilla.





Huấn luyện viên Claudio Ranieri trong trận lượt 1, vòng 16, giải Champions League bên Tây Ban Nha với đội Sevilla ngày 22 tháng 2. (Getty Images)



Ông Ranieri, năm nay 65 tuổi, về làm huấn luyện viên đội Leicester vào tháng Bảy, 2015 để thay thế ông Nigel Pearson. Tháng Bảy là thời điểm đang vào mùa bóng 2015-16 và lúc bấy giờ thì dư luận chung trong giới bóng đá bên Anh cho rằng Leicester có nhiều triệu chứng cho thấy là đến cuối mùa thể nào cũng bị đẩy xuống nhóm Championship là nhóm câu lạc bộ bóng đá bên dưới Premier League.



Mùa bóng năm đó, những đội xưa nay vẫn chiếm lĩnh vị trí hàng đầu Premier League như Chelsea, lúc đó là đương kim vô địch từ mùa bóng 2014-15, hay Manchester Cty, Manchester United, Liverpool, Tottenham đều có vấn đề không mặt này thì mặt khác với những huấn luyện viên đang đối phó với khá nhiều rắc rối nội bộ. (Chỉ riêng đội Arsenal với ông huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger trụ trì ở đội từ 19 năm là không đến nỗi nào).





Huấn luyện viên Ranieri, bên trái, nhận chiếc cúp của FIFA dành cho huấn luyện viên đội bóng nam xuất sắc nhất trong năm 2016 trong buổi lễ trao giải vào đầu năm 2017. (Getty Images)



Có huấn luyện viên mới tuy với dàn cầu thủ cũ, bỗng dưng đội Leicester cứ thế mà thắng liên tiếp hết trận này đến trận khác. Chừng đó thì lắm người đã nửa đùa nửa thật mà đưa ý kiến là có khi Leicester sẽ đoạt chức vô địch Premier League trong mùa bóng 2015-16 cũng không chừng! Giới thích cá độ thì không lạc quan như vậy; họ cho rằng xác xuất để Leicester đoạt giải vô địch là 1 / 5000, một-phần-năm-nghìn!

Ấy vậy rồi mà thế nào đấy, suốt 133 năm từ ngày Leicester được thành lập, mùa nào cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn những đội "cao cấp" thay nhau đoạt giải, đến mùa bóng 2015-16 thì Leicester đoạt giải vô địch Premier League thật! Đội Leicester đánh trống mở cờ thì đã đành mà cả dân Anh đều rất khoái, cả Âu châu đều thích thú vì ai nấy đều coi đấy như "chuyện thần tiên," chuyên "Cô bé lọ lem." Ai nấy đều coi đấy như một động cơ khích lệ tinh thần cực kỳ lớn lao cho những đội banh nào muốn vươn mình lên nếu như biết cách chỉnh đốn lại hàng ngũ cùng đấu pháp. Mà công đầu đối với Leicester không ai khác hơn là ông Claudio Ranieri. Ông ta là huấn luyện viên được báo chí bên Anh có thiện cảm nhất với tính trầm lặng, khiêm tốn của mình.



Nhưng vì là "chuyện nghìn năm một thủa" cho nên không phải cứ thế mà tái diễn dài dài. Hơn ai hết, ông Ranieri dư biết điều đó. Bởi vậy mà vào đầu mùa bóng 2016-17 này ông ta đã nghiêm chỉnh tuyên bố rằng kỳ này tham vọng của Leicester không còn là đoạt giải vô địch Premier League mà chỉ cốt làm sao đừng bị đẩy xuống nhóm Championship là quý hóa lắm rồi! Ông Ranieri biết là với dàn cầu thủ các đội Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal, Liverpool, với các huấn luyện viên danh nổi như cồn, cỡ Guardiola về cầm đầu M.C., Mourinho về cầm đầu M.U., Jurgen Klopp về cầm đầu Liverpool, và hai ông cũ của Tottenham và Arsenal là Pauchettino và Wenger thì còn lâu Leicester mới mon men trở lên được đám 10 đội hàng đầu chứ khoan nói gì đến chuyện đoạt giải vô địch.





Liên Hiệp Hội bóng đá Ý vinh danh huấn luyện viên người Ý Claudio Ranieri đã giúp Leicester đoạt chức vô địch Premier League bên Anh trong mùa bóng 2015-16. Buổi lễ được tổ chức ở lâu đài Palazzio Vecchio tại Florence bên Ý ngày 17 tháng 1 năm 2017. (Getty Images)



Và điều ông Ranieri lo ngại thì quả nhiên đã dần dà có triệu chứng trở nên hiện thực khi đã đến già nửa mùa bóng. Đến giai đoạn hiện nay thì tất cả các đội trong tổng số 20 của Premier League sẽ chỉ còn chừng 13 trận nữa để đấu. Đội Leicester hiện đứng hạng thứ 17, chỉ hơn đội hạng thứ 18 là Hull City có mỗi 1 điểm!

Thứ Hai tới đây đội Liverpool của ông Klopp người Đức sẽ từ Liverpool đi Leicester để đấu với đội Leicester tại sân King Power. Tất nhiên đá banh thì rất có thể kết thúc ra thế này thế nọ, nhưng ít mấy ai bên Anh nghĩ là Liverpool có thể thua Leicester. Có nghĩa là Leicester có cơ sẽ thua nữa sau 5 trận thua liên tiếp trong thời gian gần đây nhất. Trong lịch sử bóng đá bên Anh, chỉ hồi năm 1956 mới có chuyện một đương kim vô địch thua liên tiếp 5 trận. Suốt 8 trận liên tục vừa qua trong khuôn khổ Premier League, Leicester chỉ được có mỗi 1 điểm nhờ hòa với đối phương. Người ta dự tính là sau trận ngày thứ Hai thì e Leicester lọt xuống nhóm ba đội cuối cùng, tức là từ đấy cho đến hết mùa, đội này có cơ bị đẩy ra khỏi Premier League.



Đấy là lý do khiến hai cha con nhà tỷ phú Thái lan (con là Phó Chủ Tịch Điều Hành câu lạc bộ bóng đá Leicester ) quyết định cách chức ông Ranieri, cho dù sau trận vòng 16 lượt 1 bên Tây Ban Nha với đội Sevilla, đội Leicester tuy thua 1-2 nhưng có lợi điểm nhờ bàn thắng ở sân người. Tức là qua lượt 2, Leicester vẫn có hy vọng lọt vào tứ kết giải UEFA Champions League.





Huấn luyện viên Ranieri, người thư 2 thừ bên phải, và đội trưởng Morgan của đội Leicester, ngưới bên trái, nhân danh đội Leicester nhân chiếc cúp về Tinh Thần Thể Thao, Laureus Spirit of Sport, tại Monaco ngày 17 tháng 2 từ tay Đại Sứ Fabio Capello của giải này tại Monaco. (Getty Images)



Tuy vậy, nhóm chủ nhân của Leicester, cũng như những người bên ngoài, rất dễ có suy nghĩ là cho dù có lọt được vào tứ kết Champions League đi nữa thì trước sau gì Leicester cũng khó lọt được vào bán kết với những tay thuộc hạng sừng sỏ khác! Họ lo cho hậu vận của Leicester trong khuôn khổ Premier League hơn, và trong văn thư giải thích lý do phải "trăn trở lắm" thì mới đành phải dứt áo với ông Ranieri họ nói rõ ra như thế. Đặc biệt trong phần giải thích rất dài dòng văn tự, ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn, lòng quý trọng đối với ông Ranieri, còn có đoạn nói rằng (nguyên văn) "còn cả triệu vấn đề chúng tôi cần phải đối phó nữa tuy không thể nêu ra trước công luận chứ không chỉ là chuyện đá banh mà thôi"!



Chyện gì khác trong số "một triệu lý do" được nói đến đây? Kinh tế? Chính trị? Ai muốn đoán đoán mò ra sao thì cứ việc đoán! Chỉ cần biết một điều rõ như ban ngày là một đội banh đang ở Premier League mà tụt xuống Championship thì kể như xuống cấp về mặt hoạt động kinh doanh. Người ta bỏ tiền ra mua một đội banh thì chắc chắn không phải vì mê bóng đá là cái chính!



Nhóm chủ nhân của Leicester ra quyết định cách chức ông Ranieri rồi thì báo chí và các "yếu nhân" trong giới bóng đá bên Anh và Âu châu bèn có ngay phản ứng. Báo chí bên Anh vốn sẵn cảm tình từ cả non một năm nay với ông Ranieri bèn cho rằng việc cách chức ông ta là nhẫn tâm một cách khó hiểu, cho dù đám chủ nhân có muốn giải thích ra thế nào đi nữa. Bởi mới vỏn vẹn 16 ngày trước đây thì cũng chính chủ nhân người Thái Lan của Leicester đã tuyên bố là vẫn tiếp tục, kiên trì đặt hết mọi tin tưởng nơi ông Ranieri.



Thứ đến, cầu thủ Leicester thì vẫn từng ấy người; chả nhẽ cách chức ông Ranieri xong thì người khác đã có thể xoay ngược thế cờ? Mùa bóng năm trước đội Newcastle trong Premier League vào những tháng cuối cùng cũng nằm trong số ba đội cuối bảng. Nhóm chủ cấp kỳ cách chức huấn luyện viên để rước ông Rafael Benitez về thay. Newcastle vẫn bị đẩy xuống nhóm Championship sau mùa bóng nhưng nhóm chủ nhân vẫn giữ ông ta lại và hiện giờ thì Newcastle đang đứng đầu bảng Championship, tức là có hy vọng được đưa lên Ppremier League trở lại sau khi ba đội cuối bảng của PL bị đẩy xuống dưới khi kết thúc mùa bóng 2016-17.

Báo chí còn thắc mắc tại sao phải đợi đến thời điểm này một khi tình hình của Leicester vẫn không mấy khác một hai tháng trước đây, và lại nhằm lúc Leicester đang có triển vọng lọt vào tứ kết Champions League để cách chức ông Ranieri?



Có bài báo bên London bình luận là nhóm chủ nhân người Thái Lan mà đối xử tệ với ông Ranieri như thế này thì rồi mai kia Leicester có bị đẩy ra khỏi Premier League cũng sẽ chẳng một ai tiếc thương! V.v. và v.v..

Còn phản ứng của mấy ông huấn luyện viên khác ?



Được tin đồng nghiệp của mình bị cách chức kiểu phũ phàng như vậy, ông Mourinho của Manchester United bèn "tweet" ngay cho ông kia: "Cứ bình tâm đi Claudio! Bóng đá đời nay là nó như thế đấy"!



Ngày thứ Sáu, Mourinho dẫn quân đi tập dượt thì mặc cái áo trên có in hai chữ CR. Báo chí hỏi ông ta nghĩ sao về việc ông Ranieri mất chức, ông Mou nói: "Tôi ủng hộ Claudio ra sao thì đã rõ ràng trên ngực áo tôi đây. Năm xưa, khi đội Chelsea do tôi cầm đầu đang là đương kim vô địch mà người ta cách chức tôi thì tôi cho là chuyện rất tệ hại nhưng bây giờ trông cách người ta đối xử với ông Ranieri thì rõ ràng là chuyện của tôi năm xưa chẳng có nhằm nhò gì hết"!



Ông người Đức Jurgen Klopp phát biểu, "Trong mùa bóng 2016-17 có hai điều đối với tôi là cực kỳ bí ẩn. Một là việc dân Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, và hai là việc ông Trump đắc cử bên Mỹ"!



Ông người Ý Roberto Mancini, năm nay 52 tuổi, cựu huấn luyện viên của Manchester City và Inter Milan, người được coi như có thể sẽ được mời thay thế ông đồng hương Ranieri của mình, tuyên bố tương đối ngắn gọn, “Tôi rất lấy làm buồn khi được tin ông bạn Claudio của tôi bị cách chức"!



Cầu thủ thì tất nhiên chẳng ai bị sa thải, tuy vấn đề hình như ở đấy một phần không nhỏ. Hồi đầu năm, một cầu thủ nòng cốt của Leicester đã bỏ đội qua bên Chelsea vì tiền nong khá hơn. Hôm thứ Sáu, ông Mou có nói gần nói xa về mặt đó; ông ta nói rằng vấn đề có thể đã bắt đầu từ đầu mùa bóng, khi người ta có quyết định này hay quyết định kia vì ích kỷ, vì lợi riêng, vì chuyện tiền nong.



Gì chứ còn lợi ích về tiền nong với bóng đá thời nay thì vẫn là chuyện không thể tách rời!

Riêng đối với cá nhân ông Ranieri thì ông đã gửi lại những lời nhắn nhủ cuối cùng với bao nhiệu con người vẫn hâm mộ mình, trong đó có câu, “Giấc mơ của tôi đã chết cùng với việc tôi bị cách chức; tôi vẫn mơ ước được ở lại hoài hoài với đội Leicester"!

Thế mới lại càng thê thảm!