Huddersfield thắng Man U sau 65 năm

Bài THANH NGUYỄN

Vòng loại Champions League và Europa League tạm ngưng, thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần tất cả các đội của Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga đều trở lại sinh hoạt bình thường, tức là cứ trên dưới 24 trận ngày thứ Bảy, 20 trận ngày Chủ Nhật mà đấu với nhau để tranh ngôi cao thấp. Đầu bảng, giữa bảng, cuối bảng vào cuối mùa bóng đều có hậu quả tất yếu về đủ mọi mặt, trong đó yếu tố thu hoạch về mặt tài chánh quan trọng chả khác gì có đủ máu trong cơ thể thì mới không èo uột!





Huấn luyện viên Mourinho của Man U dưới cơn mưa phùn trong trận với Huddersfield ngày 21/10 tại sân ở Leeds, Yorkshire. (Getty Images)



Premier League trong ngày có 7 trận. Những đội mạnh như Chelsea thắng Watford 4-2 không có gì lạ. Manchester City thắng Burnley 3-0 không có gì lạ. Chỉ có Manchester United của ông Mou thua Huddersfield 1-2 ở sân của đội người tại miền Yorkshire, nơi có loài heo giống nổi tiếng thì mới là chuyện lạ. Chuyện này ta sẽ bàn sau, ở phần cuối.





Laurent Depoitre ghi bàn thắng thứ 2 cho Huddersfield trong trận với Man U ngày 21/10. (Getty Images)



Ligue 1 bên Pháp có 6 trận, với anh đội mạnh Monaco thắng Caen 2-0 là chuyện khá bình thường.

Budesliga bên Đức có 5 trận với Bayern thắng Hamburg 1-0, Dortmund hòa Frankfurt 2-2, Leipzig thắng Stuttgart 1-0, đều là chuyện bình thường.



Serie A bên Ý có 2 trận, với Napoli hòa Inter Milan 0-0 thì cũng là phải rồi, tuy trên năm mươi ngàn khán giả kéo nhau tới sân San Paolo, sân của đội Napoli ở Naples, để xem nhưng không được thưởng thức bàn thắng bàn thua nào thì kể cũng buồn!



La Liga dưới Tây Ban Nha có 4 trận với anh đầu bảng Barcelona thắng Malaga 2-0 tại sân Camp Nou của mình thì cũng lại là chuyện không đủ gay cấn để các chủ báo bên TBN có cái đưa lên mặt báo trang nhất!

Nhưng chính vì vậy mà báo chí bên Anh được một ngày hể hả sau khi đội Huddersfield thắng Manchester United 2-1. Các nhà báo bên Anh rất thích khích bác, châm chọc ông Mou huấn luyện viên của Man U, bởi vậy mà thể nào trong đôi ba ngày tới, nếu không muốn nói là dài hơn, với màn bình luận, xoi mói, dẫn theo những câu phản pháo của ông Mou thì báo chí Anh đã có sẵn đề tài. Trừ phi ngày Chủ Nhật đội Liverpool của ông Klopp người Đức đấu đá sao đấy với đội Tottenham là đội có hạng, hoặc đội Arsenal của Cụ người Pháp Wenger đấu với đội Everton cũng là đội có thớ bên Anh! Chỉ có khác là báo chí bên Anh có vẻ khoái ông người Đức nhưng lại thích châm chọc Cụ người Pháp!

Trận Huddersfield - Man U

Cam đoan có là dân ghiền bóng đá được thị thực đi nữa thì người Việt ta cũng hiếm khi nhắc nhở đến tên tuổi đội Huddersfield! Thì cũng chẳng có lạ lùng chi cho lắm bởi mùa bóng năm rồi nó chơi với đám Championship là nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng nhì bên Anh, dưới Premier League. Nhờ nó leo lên đầu nhóm Championship khi dứt mùa bóng 2016-17 cho nên được cất nắc lên Premier League để thay chân một trong ba anh cuối bảng trên đó bị đẩy xuống Championship!





Marcus Rashford với cú đánh đầu gỡ được 1 bàn cho Man U trong trận với Huddersfield. (Getty Images)



Và nó đá thế nào mà sau 7 trận, trước trận ngày thứ Bảy này, nó đứng hạng 11, tức giữa bảng vì Southampton hạng 10, trên nó, cũng chỉ có 9 đểm như nhau nhưng đã đấu xong trận thứ 10 trong khi sau ngày thứ Bảy Huddersfield chỉ mới đấu xong trận thứ 8.



Đội Man U của ông Mou (rinho) thì từ đầu mùa bóng vẫn đứng hạng nhì, đấu 8 trận thì thắng 6, hòa 2, tức chưa từng thua! Ông Mou không nhắm ăn thua gì với đội Huddersfield; ông ta chỉ tính chuyện ăn thua với đám Man C, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Arsenal là cái đám dễ lôi cổ đội Man U xuống dưới hạng tư nếu như đội ông ta không thắng đều chi!



Và trong ngày thứ Bảy, dưới cơn mưa lất phất, trời càng thêm lạnh trên dưới 12 độ C (54 độ F) ở sân John Smith, tuy đám fans của đội Huddersfield có hàng trăm thanh niên cởi trần trùng trục, tay cầm ống loa điện để biểu dương khí thế, trong số không dưới hai mươi nghìn khán giả, ông Mou cứ đinh ninh đội mình sẽ càn quét đội kia như 65 năm lịch sử đấu đá giữa hai đội đã chứng minh, thì dè đâu Man U lại đại bại! Đang tính chuyện không biết sẽ thắng bao nhiêu bàn chứ đừng nói là hòa, mà bỗng chốc thua 1-2 thì là đại bại rồi chứ còn gì nữa?





Đám fans của Huddersfield cởi trần dưới trời lạnh trong trận với Man U ngày 21/10 tại sân nhà của Huddersfield. (Getty Images)



Chỉ trong vòng 5 phút của hiệp 1, phút thứ 28, Aaron Mooy (đọc ra là "Moi" theo âm Việt) ghi một bàn thắng sau khi Mata của Man U chuyền banh hớ hênh, lọt vào chân phe Huddersfield, rồi liền đấy, phút thứ 33, cậu người Bỉ Laurent Depoitre của Huddeffield làm thêm một quả nữa trong khi thủ môn De Gea chạy ra đón hụt banh và hai cầu thủ Man U chạy bám sát theo Depoitre vẫn không ngăn được đường banh! Đám fans của Huddersfield nếu trước đấy chỉ có một số cậu nào đấy để mình trần do la ó khiến cho nóng người, thì lúc bấy giờ hình như cả một mảng quanh đấy cũng đều cởi trận trùng trục! Và tiếng hò reo nhờ tiếng loa điện khuếch âm thêm nữa lại càng đinh tai nhức óc!



Nếu muộn màng ở hiệp 2, gần phút thứ 80 mà cậu Marcus Rashford của Man U không đánh đầu gỡ được một quả thì rõ ràng là Man U đã cứ như thể thua 2 bàn trắng khi gần dứt trận!



Sáu mươi lăm năm, kể từ 1952, đây là lần đầu tiên Man U bị Huddersfgied đá bại! Tất nhiên đấy cũng chỉ là một cách nói mang tính "lịch sử", chứ còn trong 65 năm qua thì cả hai đội đã qua biết bao nhiêu là lớp cầu thủ thuộc lứa từ 20 đến 30, đến rồi lại đi? Đâu có bao nhiêu cầu thủ ở nguyên tại một đội trung bình năm bảy năm?



Nhưng dù sao, đá banh thì thắng thua là chuyện thế sự thường tình phải không nào? Không phải! Đối với ông Mou thì chẳng có gì là thường tình nếu một đội là dưới quyền ông chỉ huy!



Ông Mou vẫn có cái tính rất cay cú khi đội mình thua. Mà hễ thua là ông đem cầu thủ hoặc nguyên cả đội mình ra mà kể tội cái đã! Hiện tượng đó đã là phổ biến từ suốt các thời ông đi làm huấn luyện viên cho các đội thượng thặng bên Bồ Đào Nha là xứ ông, qua đến bên Ý, Anh, Tây Ban Nha, rồi trở lại Anh với Chelsea, Man U! Và hôm nay ông Mou gặp may vì khi không tay Ander Herrera trong đội Man U lại cho ông cái cớ!

Sau trận đấu người ta phỏng vấn cầu thủ này cầu thủ kia của đôi bên. Được nhà báo hỏi mình cho biết ý kiến thì cậu Herrea nói rằng "chúng tôi thua vì đấu kém thái độ quyết thắng cần thiết cũng như thiếu sự khao khát để chiến thắng"!



Xét cho kỹ thì câu phát biểu đó qua lỗ tai của một người khách quan đứng ngoài chỉ có nghĩa chống chế là "Chúng tôi thua vì chúng tôi đấu chưa hết mình"!



Ngươi xem trận trận banh mà không đến nỗi lú lẫn cho lắm thì đều thấy là Man U đá chẳng khác gì những trận nó vẫn thường đá! Không thắng là không có thêm 3 điểm cực kỳ qúy giá! Giản dị có vậy! Thế nhưng không ghi được bàn thắng như ý mình muốn thì còn phải tính đến khả năng phòng ngự của đối phương, đến khả năng tấn công của họ khi họ thắng, chứ đâu có phải chỉ một đội giữ vai trò quyết định trong một trận đấu?



Bằng chứng hiển nhiên cho luận điểm đó là sau đấy, sau khi vin vào câu của cậu Herrera để phê phán đội mình, thì ông Mou có nói rằng, "Tôi thích cách đấu đá của Huddersfield vì họ đấu có khí thế, không quản ngại công sức để tạo cho bằng được chiến thắng"!



Và ông ta chì chiết đám thuộc hạ của mình :"Thua vì đối phương người ta tài giỏi hơn mình thì cho nó đành, còn đàng này, ôi Giời, (chữ tiếng Anh ông ta dùng là "o my God") ngay chính cầu thủ của tôi họ nói là đấu mà không có khí thế thì là thế nào?"



Riêng cậu Marcus Rshford khi trở lại Manchester trên quãng đường bộ 72 cây số từ Leeds ở Yorkshire về Manchester ở hướng Tây Nam thì cậu ta có thể rỉ tai nhiếc móc tay Herrera kia, “Mày bảo phe mình đấu không có tham vọng chiến thắng thì mấy cú sút ác liệt của phe mình mày bỏ đi đâu nếu như không vì họ có thủ môn cừ khôi; mà rồi bàn thắng của tao không nhằm gỡ, không nhằm chiến thắng thì là nhắm cái gì?"

Nếu như ông Mou mượn câu của tay Herrera kia làm cái cớ để tố ngược lại đội ngũ mình thì đội Man U cũng có lợi điểm là cứ việc to mồm nhiếc móc câu phát biểu của Herrera, lấy cậu này làm cái bung sung để gián tiếp phản pháo lại ông huấn luyện viên, vì trong đội thì bố bảo cũng chẳng ai dám mạnh miệng đôi co với ông tư lệnh!