Hung thủ và nạn nhân là họ hàng

Nghi phạm Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Huy

Ra tay tàn độc

Cái chết đầy tức tưởi của chị Phạm Thị Phúc (SN 1977, trú tại xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người thương cảm. Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 22h ngày 12/11, Công an huyện M’Đrắk nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1976, ở thôn 2, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk) về việc vợ anh là chị Phạm Thị Phúc (SN 1977) đi lấy tiền nợ nhưng không về nhà. Mọi liên lạc của nạn nhân đều bị cắt đứt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã tiến hành xác minh, sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn. Nổi cộm lên trong số đó là Nguyễn Văn Thu (SN 1972, ngụ thôn 9, xã Ea Pil).

Sau nhiều giờ đấu tranh, khai thác, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thu đã phải thừa nhận mình là hung thủ xuống tay sát hại chị Phúc. Ngay sau đó, đối tượng này đã đưa lực lượng chức năng đến hiện trường nơi giấu xác nạn nhân. Tại đây, thi thể của chị Phúc bị cuốn chặt bằng một tấm bạt giấu dưới cống thoát nước. Lúc này, có hàng trăm người dân hiếu kì đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành trong sáng 13/11. Tới chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được CQCA bàn giao lại cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Tại CQĐT, Thu khai nhận, khoảng 15h ngày 11/11, hắn đang trông coi rẫy của gia đình thì phát hiện chị Phúc đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Nghi ngờ chị Phúc có mối quan hệ mờ ám với người kia nên Thu lại gần gặng hỏi. Thấy vậy, chị Phúc nói Thu giữ bí mật, không tiết lộ cho ai thì sẽ cho 2 triệu đồng. Giữ đúng lời hứa, trưa 12/11, chị Phúc tìm tới nhà Thu để đưa 2 triệu đồng. Lúc này, Thu nổi máu dê nên yêu cầu nạn nhân cho quan hệ tình dục. Trước thái độ đó của Thu, chị Phúc cương quyết từ chối. Thấy nạn nhân không chấp nhận yêu cầu, Thu nổi khùng rồi lao vào bóp cổ, đồng thời dùng gạch đập nhiều phát vào mặt chị Phúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thu vội vàng dùng bạt cuốn người chị Phúc vào rồi sau đó mang giấu tại khu vực chuồng lợn của gia đình.

Theo lời Thu khai nhận, đến 17h chiều cùng ngày, chị Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ Thu) đi làm rẫy về thấy chồng ở nhà nên gặng hỏi. Sau một lúc, Thu đã kể lại cho vợ nghe về việc mình đã ra tay đánh chết chị Phúc. Chị Mây đã giúp chồng đưa xác nạn nhân lên xe máy chở đi phi tang. Địa điểm nơi Thu giấu xác chị Phúc là cống nước trên con đường vào bãi rác thôn Ea Tê, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk. Xong xuôi mọi việc, Thu đến chòi rẫy của gia đình mình tại thôn 1 (xã Ea Pil) tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi về nhà sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân

Hiện trường vụ án mạng.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trong trên, trao đổi với PV, ông Vũ Khắc Quang, Trưởng Công an xã Ea Pil (huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, nghi phạm Nguyễn Văn Thu và chị Phạm Thị Phúc vốn có họ hàng với nhau. Nhưng do là mối quan hệ họ hàng xa nên Thu mới nảy sinh ý định quan hệ tình dục đối với chị Phúc.

Theo ông Quang, từ trước đến nay, Thu sống ở địa phương chưa bị điều tiếng gì, không những thế Thu được đánh giá là một người khá lành, có kinh tế tương đối ổn định. Vợ chồng đối tượng có 2 người con hiện đã trưởng thành và đi làm ăn xa nhà. Còn về phía nạn nhân Phúc, ông Quang cho hay, chị Phúc là một người phụ nữ sắc sảo, lanh lợi, do buôn bán tại địa phương nên kinh tế thuộc dạng khá giả.

Về phía gia đình nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra, những người thân trong gia đình vô cùng đau khổ trước cái chết tức tưởi của chị Phúc. Chẳng ai nói với ai được lời nào, người thân chỉ kêu gào tên chị Phúc rồi khóc nấc lên từng hồi. Theo một người họ hàng của chị Phúc còn giữ được chút bình tĩnh cho hay, vợ chồng nạn nhân hiện có 5 người con. Do buôn bán nông sản nên kinh tế gia đình chị khá giả tại địa phương. Không những thế, chị Phúc là người hiền lành, luôn sống hòa đồng với bà con hàng xóm. Được biết, trước khi xảy ra án mạng, Thu có nợ chị Phúc một số tiền.

Từ lời khai của Thu, ngay trong đêm 12/11, cơ quan công an đã triệu tập Vũ Thị Mây tới trụ sở để lấy lời khai. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện M’Đrắk, cơ quan công an chưa bắt giữ vợ nghi phạm do chưa đủ cơ sở buộc tội. Hiện chị Mây đã được cho về nhà, khi cần thiết cơ quan chức năng triệu tập thì phải có mặt.

Nói về vụ việc mới xảy ra, chị Nguyễn Thị Hoa (ở gần nhà Thu) cho hay: “Khi hay tin Thu xuống tay sát hại chị Phúc rồi giấu xác, ban đầu tôi không dám tin, bởi Thu vốn là người khá lành tính. Không ngờ đây lại là sự thật khiến dư luận địa phương ai cũng bàng hoàng, sửng sốt. Đối với gia đình nạn nhân, thì nỗi đau mất người thân là không gì có thể đong đếm được. Còn về phía người thân của hung thủ, phần đời còn lại có lẽ họ cũng phải đối diện với nhiều điều tiếng từ dư luận”.

Đức Huy

