Hương đi lễ ở nhà thờ này

Phong cảnh bên ngoài nhà thờ Phương Lạc ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định được chụp ngày thứ Hai. Nhà thờ này là nơi mà gia đình cô Đoàn Thị Hương vẫn thường đi lễ. Cô Hương, 28 tuổi, đã bị bắt tại Mã Lai Á gần hai tuần từ ngày xảy ra vụ ám sát ông Kim Chính Nam. Cuối tuần qua, nhà chức trách cho biết ông Nam đã chết trong vòng 20 phút sau khi bị thấm chất độc thần kinh VX do Hương và một phụ nữ khác bôi vào mặt ông. (Linh Pham/ Getty Images)



Đoàn Thị Hương

Đoàn Thị Hương làm gián điệp cho Bắc Hàn?

Cơ quan tình báo của Nam Hàn cho biết có đến hai Bộ của Bắc Hàn đã “hiệp đồng tác chiến” trong âm mưu ám sát ông Kim Chính Nam, theo lệnh của lãnh tụ Kim Chính Vân của Bắc Hàn. Các dân biểu Nam Hàn cho hay cơ quan tình báo Nam Hàn báo cho họ biết Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Bắc Hàn đã thu dụng hai nữ nghi can trong vụ giết ông Kim Jong Nam. Dân Biểu Kim Byung-kee nói trên TV, “Vụ ám sát ông Kim Chính Nam là một hành động nằm trong một chủ trương gây sợ hãi có tính cách có hệ thống do Kim Chính Vân chỉ huy, điệp vụ hạ sát ông Kim Chính Nam bao gồm một tổ các gián điệp hành động trực tiếp và một tổ hỗ trợ.”

Các nhà điều tra cho hay trong ngày 13 tháng 2, ông Kim Jong Nam chết chưa đến 20 phút sau khi bị quẹt chất độc cực mạnh VX vào mặt. Dân biểu Kim nói “hai tổ gián điệp này hoạt động độc lập và chỉ gặp nhau ở Malaysia trước khi ra tay hành động.” Theo ông thì chính Đệ Nhị Tham Vụ Ri Ji Hyon là người đứng ra thu dụng nữ diệp viên Đoàn Thị Hương của Việt Nam vào cuộc.

El Salvador: Điều tra hà mã bị sát hại

Một con hà mã được công chúng ưu thích tên Gustavito, 15 tuổi, đã bị ai đó lẻn vào Sở Thú Quốc Gia của El Salvador đánh đập tàn bạo vào ban đêm, khiến nó qua đời vào tối Chủ Nhật. Cảnh sát muốn biết kẻ này là ai và tại sao lại đi tấn công một con vật vốn là “thần tượng” của cả sở thú này và nhận định là “vụ tấn công là tàn bạo vô nhân tính và quá hèn hạ.”

Dù từ lâu El Salvador không còn lạ gì với những trò bạo động và giết hại đủ loại, nhưng lần này, báo chí cho hay vụ hạ sát Gustativo khiến công chúng xứ này bị choáng váng và nổi giận. Được biết một hay nhiều hung thủ đã dùng vũ khi bén nhọn đánh đập và đâm chém con vật đáng thương, đến sáng hôm sau nhân viên vườn thú thấy con Gustativo có biểu hiệu lạ như bỏ ăn và không chịu đi ra ngoài.

Sau đó các bác sĩ thú ý khám phá nhiều vết chém sâu trên cổ và trên mặt của nó. Họ cố gắng cứu nó hết sức nhưng con vật vẫn tắt thở sau đó. Bộ Văn Hóa của El Salvador cho biết cuộc điều tra tuy tìm thủ phạm đang diễn ra.

Trung Quốc trấn áp ngành ngân hàng chui

Nhà chức trách bắt giam hơn 800 nghi can trong chiến dịch trấn áp những kẻ làm việc bất hợp pháp trong ngành ngân hàng nhằm ngăn chận số tiền từ trong Trung Quốc tuôn ra ngoại quốc. Bộ Công An cho biết hàng trăm ngân hàng lậu không có giấy phép đã giúp một số tiền lên đến $131 tỉ đô la tuồn đi ngoại quốc đã bị khám phá.

Bộ Công An không cho biết chi tiết những ai đã bị bắt trong chiến dịch mới nhất, chỉ nói số tiền tuồn ra ngoại quốc chỉ là trả cho chi phí về bài bạc, buôn bán ma túy và vận chuyển hàng lậu mà thôi. Bộ này còn cho chính các dịch vụ tài chính trên Internet và các “phương cách thanh toán chi trả mới trên online” khiến tình trạng tuôn tiền ra ngoại quốc diễn ra tràn lan trên cả nước, tạo ra “một lỗ đen” không sao kiểm soát nổi và đe dọa đến cả nền kinh tế của Trung Quốc.

Một viên chức tên Zhang Niannian cho bao chí hay, “Nhiều tên tội phạm đã chuyển tiền ra ngoài an toàn qua các dịch vụ này.”

Anh: Lấy chồng 27 năm, vẫn bị trục xuất

Một phụ nữ lấy chồng là công dân Anh đã 27 năm về trước, mới đây đã bị trục xuất về Singapore mà không được thông báo trước. Bà Irene Clennell cho hay bà đang sống ở Durham với chồng và con trai, cũng như với các cháu nội, thì bị trục xuất. Bà cho hay đã bị một xe van chở từ nhà tù Dungavel Detention Center ở hạt South Lanarkshire của Anh hôm thứ Bảy, đưa thẳng ra phi trường.

Bà nói, “Tôi còn không kịp lấy đủ quần áo mang theo và không làm sao tiếp xúc với luật sư của tôi.”

Vào năm 1992, bà được cấp giấy phép lưu trú ở Anh sau đám cưới vào năm 1990 với một người Anh. Bà đã từ Singapore đến Anh vào năm 1988. Nhưng vì có lần bà ở lại nước ngoài trên hai năm không quay về Anh nên sau đó bà bị mất giấy phép đặc biệt này.

Vào năm 1992, hai ông bà sang Singapore nhưng vào năm 1998, ông Clennell quay về Anh với các con và bà thì ở lại chăm sóc mẹ già và chỉ thỉnh thoảng quay về Anh thăm chồng con.

Phi Luật Tân: Con trai nhà tranh đấu chỉ trích Duterte

Nhà tranh đấu lừng danh Jose Pepe Diokno đã qua đời cách đây đúng 30 năm, sau khi ông cùng với các lãnh tụ tranh đấu khác thành công trong việc lật đổ nhà độc tài Ferdinand Macos của Phi Luật Tân bằng “quyền lực của nhân dân.” Nhân dịp giỗ 30 năm cái chết của ông, anh Jose Manuel Chel Diokno, con trai ông, lên tiếng chỉ trích chính phủ của Tổng Thống Rodrigo Duterte đang “phá hoại những thành tích bảo vệ nhân quyền mà cha của tôi và các lãnh tụ khác dày công lập ra cho đất nước.”

Ông Duterte tỏ ra ủng hộ một dự thảo luật trình trước Quốc Hội trong đó có khoảng hạ thấp tuổi của các em vị thành niên dính líu đến ma túy sẽ bị xử phạt từ 15 tuổi xuống còn 9 tuổi. Ông Duterte nói, “Tôi không để ý các tổ chức nhân quyền nói gì đâu.”

Anh Diokne nói, “Tôi từng sung sướng biết bao nhiêu sau thành công tranh đấu của cha mình, tôi cứ nghĩ nhân quyền của Phi Luật Tân làm sao chết được, nhưng bây giờ nó đang bắt đầu bị tấn công trở lại rất mạnh mẽ.”

South Sudan: Trung Quốc sẽ có vai trò lớn

Nạn đói ở South Sudan hiện nay là một “nhân tai” và trong lúc chính phủ nước này đang gặp nhiều bất ổn và Hoa Kỳ không có khuynh hướng muốn can thiệp, các nhà quan sát cho là Trung Quốc sẽ có vai trò lớn hơn tại đây. Hơn 40% trong số 11 triệu dân của South Sudan bị đói không phải do thiên tai mà do nội chiến triền miên, bắt đầu từ năm 2013, khiến hàng chục ngàn người đã chết và hơn 1.5 triệu người bồng bế nhau chạy lánh nạn đao binh.

Đã vậy nạn tham nhũng và quản lý bê bối khiến phát triển kinh tế của xứ này giảm 13% và nạn lạm phát gia tăng đến 500%. Tuy trước đây Mỹ là quốc gia giúp đỡ South Sudan nhiều nhất, nhưng hiện nay Tổng Thống Trump không muốn tiếp tục.

Trung Quốc có 40% vốn đầu tư vào ngành dầu hỏa của South Sudan, đó là chưa kể một số công ty và nhân viên Trung Quốc đã có mặt ở quốc gia này. Ông Tập Cận Bình từng hứa sẽ nỗ lực cộng tác với Châu Phi và South Sudan hiện nay chính là một thí dụ cho thấy liệu Bắc Kinh có còn quyết tâm này hay không.

Tích Lan: Xe chở tù nhân cũng bị bắn

Một chiếc xe bus chở tù nhân đang lăn bánh ở ngoại ô của thủ đô Colombo của Sri Lanka đã bị một nhóm vũ trang xả súng bắn vào, làm chết bảy người, bao gồm năm tù nhân và hai quản giáo. Vụ tấn công còn làm cho chín người khác trên xe bị thương và họ được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

Vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Kalutara. Vào lúc bị tấn công, chiếc xe bus này đang chở một nghi can là thủ lãnh băng đảng ngầm rất nổi tiếng và các tù nhân khác ra tòa. Cảnh sát điều tra cho biết vụ tấn công là hậu quả của chiên tranh băng đảng giữa hai nhóm kình địch. Sau khi bắn tứ tung vào chiếc xe, những hung thủ vũ trang đã bỏ trốn hết. Người được xem là lãnh tụ băng đảng có tên Aruna Udayashentha, biệt hiệu là Samayan, vốn bị kết luận đã có tội trong nhiều vụ án giết người trước đây, cũng đã bị bắn chết trong số 7 tù nhân. Báo chí quốc tế cho hay đây là vụ băng đảng trừ khử nhau đẫm máu nhất trong nhiều năm qua ở Sri Lanka.