Hủy bỏ ObamaCare

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Hôm thứ Hai. mùng 6 tháng Ba, Hạ Viện Cộng Hòa công bố dự luật nhằm hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế ObamaCare, chấm dứt chế độ cưỡng bách, bắt mọi người phải mua bảo hiểm y tế, và thay vào đó bằng các khoản thuế tín dụng (tax credit) khuyến khích mọi người dùng số tiền credit đó mua bảo hiểm y tế ngoài thị trường.



Chỉ 24 giờ đồng hồ sau khi được công bố, dự luật mới đã gây nhiều tranh cãi gay gắt, vì đạo luật ObamaCare đang giúp trên 20 triệu người Mỹ nghèo được chăm sóc y tế như mọi người Mỹ giàu có hơn họ. Tuy bị dư luận chống đối, nhưng quyết tâm của tổng thống và quốc hội Cộng Hòa vẫn là yếu tố quan trọng trong nỗ lực đập phá luật ObamaCare.



Hôm thứ Ba, mùng 7 tháng Ba, tổng thống nhắc lại giai thoại “tắm máu” mà ông đã hứa hẹn với cử tri trong lúc tranh cử; “tắm máu” là cái giá ông nhận sẽ trả -nếu cần- để dẹp bỏ ObamaCare.



Hai chữ “tắm máu” gợi lên hình ảnh khiếp đảm những lò đốt người của nhà độc tài Hitler ngày xưa; nhà lãnh tụ Đức đó khắc kỵ người Do Thái, rồi thẳng tay tàn sát; hành động bạo ngược đó khiến nước Đức trở thành vĩ đại, và Hitler được thanh niên Đức coi như thần tượng.





6 triệu người Do Thái bị đốt để Đức trở thành vĩ đại



Và Hitler thành thần tượng

Vì dự luật y tế mới -được gọi là the American Health Care Act, dự luật AHCA- là một đạo luật nên tổng thống không thể ký ban hành như một sắc lệnh, việc ông đã làm vài chục lần trong non một tháng cầm quyền, mà phải do Quốc Hội thảo luận và thông qua.



Chi tiết nhỏ đó, trao gánh nặng lớn cho Chủ Tịch Hạ Viện -Dân Biểu Paul Ryan; ông này phải tìm ra một nguyên lý đủ mạnh để tiêu hủy ObamaCare. Nguyên lý Ryan tìm ra là Tổng Thống Obama cướp đoạt quyền tự do của người Mỹ.



Ông nêu lên nguyên lý “Freedom is the ability to buy what you want to fit what you need.” (Tự do là khả năng mua những gì bạn muốn để phù hợp với những gì bạn cần) để lên án Obama bắt buộc người Mỹ phải mua ObamaCare -điều ông muốn nhưng người Mỹ không muốn mua.



Quốc Hội hể hả





Công chúng phản đối

Dự luật mới cũng được Đảng Cộng Hòa quan niệm như công cụ giúp kỹ nghệ bảo hiểm phồn thịnh trở lại như ngày xưa, giúp nền kinh tế Hoa Kỳ sống động hơn, giúp tổng số tỉ phú gia tăng, song song với sự gia tăng của tổng số người Mỹ uổng tử vì thiếu y khoa phòng ngừa, thiếu sự chăm sóc của bác sĩ, bệnh viện.



Dự luật của Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ lật ngược việc mở rộng Medicaid -một hình thức nhánh của luật ACA (Affordable Care Act-ObamaCare); chương trình Medicaid expansion đã cung cấp bảo hiểm cho hơn 10 triệu người ở 31 tiểu bang, giảm các khoản thanh toán của liên bang cho nhiều người thụ hưởng mới.



Dự luật bảo hiểm y tế mới cũng giúp các doanh nghiệp lớn không còn bổn phận mua bảo hiểm cho công nhân làm việc full-time với họ nữa.



Tuy nhiên, những người để bảo hiểm của họ hết hiệu lực sẽ phải đối mặt với một hình phạt đáng kể: các hãng bảo hiểm có thể tăng mức lệ phí bảo hiểm của họ lên 30%, và theo nghĩa đó, đảng Cộng hòa sẽ thay thế hình phạt vì không có bảo hiểm với hình phạt mới cho phép bảo hiểm chấm dứt khế ước bảo hiểm.

Các lãnh tụ Cộng Hòa nói họ sẽ giữ lại ba điều khoản của ObamaCare: (1) cấm không cho hãng bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm cho những người đang có bệnh; (2) cấm hãng bảo hiểm ấn định giới hạn số y phí trọn đời cho bệnh nhân; và (3) lưu giữ khoản “con trưởng thành, dưới 26 tuổi, vẫn được sử dụng bảo hiểm của gia đình bố mẹ.”



ObamaCare có nhiều điều khoản nâng đỡ người có lợi tức thấp; một trong những điều khoản đó là mở rộng chương trình Medicaid tài trợ đến mức $16,400 mỗi năm cho những người lợi tức dưới $30,000.



Dự luật mới của đảng Cộng Hòa -the American Health Care Act, luật AHCA- hủy bỏ gần hết những biện pháp nâng đỡ đó. Từ năm 2020, AHCA sẽ hủy bỏ ngân khoản tài trợ chương trình “Medicaid mở rộng.”



Không chỉ hủy bỏ chương trình “Medicaid mở rộng,” dự luật AHCA còn thay đổi toàn bộ luật ObamaCare bằng cách cấp cho các tiểu bang một tài khoản giới hạn cho mỗi thân chủ bảo hiểm -biện pháp này được gọi là “Mức bình quân đầu người” (per-capita cap); mức này là giới hạn tối đa của liên bang.



Những biện pháp đó tạo thiệt thòi cho người nghèo và vợ con họ, người lớn tuổi, và người tàn tật qua những hình thức giảm số người hội đủ điều kiện, giảm bớt các khoản trợ cấp hoặc cắt giảm các khoản thanh toán của bác sĩ, bệnh viện.



The American Health Care Act, luật AHCA





Voi vào bệnh viện

Dư luận chống AHCA nêu lên quan điểm “4 điều tự do” của tổng thống Franklin D. Roosevelt, để phản bác nguyên lý của Ryan “Tự do là khả năng mua những gì bạn muốn để phù hợp với những gì bạn cần.” Trong một bài diễn văn State of the Union phải đọc hàng năm trước lưỡng viện Quốc Hội, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đề cập đến quan niệm tự do của người Mỹ. Ông nói, "Tự do cá nhân không thể đứng khơi khơi trong xã hội, không thể đi đôi với tình trạng nghèo túng; do đó người nghèo không thể vừa nghèo, vừa tự do."

Từ quan điểm đó nhiều học giả nghiên cứu và công nhận, vì không có bảo hiểm y tế người nghèo khiếp sợ tai nạn, bệnh hoạn hơn người giàu; cũng từ quan điểm đó hai vị tổng thống Dân Chủ Lyndon B. Johnson và Barack Obama tìm cách giải quyết tình trạng chăm sóc y tế cho người nghèo.



Không có khả năng làm cho toàn dân Mỹ cùng hết nghèo, hai nhà lãnh đạo này tạo ra cảnh “dù nghèo, nhưng vẫn có bảo hiểm y tế.” Ông Johnson tạo ra hai loại thẻ bảo hiểm y tế: Medicare và Medicaid. Medicare giúp người già, và Medicaid giúp người nghèo.



Ông Obama tạo ra Obamacare, giúp người nghèo cũng có thẻ bảo hiểm để được bác sĩ, bệnh viện chăm sóc như những người giầu hơn họ.



Tổng Thống Trump chấp nhận tắm máu để ăn thua đủ với vài chục triệu người Mỹ nghèo, đang cầm thẻ bảo hiểm y tế; ông muốn lấy lại cái thẻ plastic nho nhỏ đó. Người nghèo không có gì cả để giúp họ chống đỡ.

Trump không thể nào thua, và khối người Mỹ khố rách áo ôm không có cách nào để tự vệ. Lần sau, họ lại cặm cụi đi bầu, lại bầu ông ở lại Bạch Cung thêm 4 năm nữa cho đủ hai nhiệm kỳ. (nđt)