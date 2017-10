Huyền Hanna Lê: "Mẹ đã học cách nói lời cảm ơn..."

Cô Huyền Hanna Lê với hình của con gái Linh, 6 tuổi, tại Adelaide. (Matt Turner/ The Advertiser)ADELAIDE, miền nam nước Úc - Cô Lê Huyền đã hy sinh rất nhiều, khi cô quyết định rời Việt Nam để du học ở Adelaide, vì sự lợi ích lâu dài mà cô có thể mang đến cho gia đình ở quê nhà. Huyền đã để đứa con gái yêu thương tên là Linh, 6 tuổi, ở lại với ông bà, và một thân một mình đến học tập tại Úc.Kinh nghiệm của cô không chỉ là trau giồi kiến thức chuyên môn, mà còn học hỏi cách sống của người Tây Phương, quí trọng nó và mong một ngày kia có trở về giúp ích một đất nước đang suy tàn đạo đức dưới chế độ cộng sản. Câu chuyện của Lê Huyền được biết đến qua một bài báo địa phương nói đến một giải thưởng, tình cờ nhưng thể hiện lòng khao khát được sống ở một nơi thật sự thanh bình ngay trên đất nước của mình.Theo tin của nhật báo The Advertiser, người mẹ đơn thân 30 tuổi này đạt thành tích xuất sắc trong khóa ngôn ngữ học ứng dụng tại viện đại học Adelaide University và hòa mình vào các sinh hoạt địa phương. Cô có tên tiếng Anh là Hanna Lê.Sự việc đạt thành tích không phải là điều dễ dàng. Cô đã gặp phải những chướng ngại về ngôn ngữ và văn hóa, lại còn thêm nỗi nhớ nhà, nhớ con. Cô quyết định rằng đứa con gái sẽ khấm khá hơn, nếu việc học không bị gián đoạn.Họ nói chuyện với nhau hàng ngày.Vào ngày thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017, cô Huyền được tặng giải thưởng Sinh Viên Quốc Tế Trong Năm của chương trình StudyAdelaide (Học Ở Adelaide), cùng với một giải thưởng dành cho thành tích xuất sắc về học thuật.Để được giải thưởng này, cô đã dự thi với một bức thư chân tình gửi cho bé Linh. Cô viết, “Khi con lớn lên và hiểu biết, con có thể dùng những kinh nghiệm và thành tích của mẹ để hướng dẫn con trên bước đường đời. Con hãy mạnh mẽ, tự tin, và hãy là chính mình. Bầu trời Adelaide khi nào cũng trong xanh, đang chờ đợi con một ngày nào đó đến đây và khám phá.”Ngày đó sẽ đến sớm hơn sự hy vọng của Huyền. Thay vì thưởng cô một vé máy bay về thăm gia đình ở Việt Nam, StudyAdelaide đã đề nghị đưa bé Linh bay sang đây để viếng thăm mẹ trong tháng tới.Trong một đoạn video bất ngờ được chiếu trong buổi lễ trao giải, bé Linh hớn hở nói, “Con chào Mẹ! Con rất hãnh diện là con gái của mẹ. Mẹ thử đoán xem chuyện gì? Con sắp đến Adelaide để gặp mẹ đó! Xin mẹ đưa con tới ngắm khu vườn hoa hồng đỏ và mua kem cho con ăn. Con sắp tới rất sớm Mẹ ơi. Con không thể chờ lâu để gặp được Mẹ. Con thương Mẹ.”“Vườn hoa hồng đỏ” được nhắc tới trong bức thư là một kinh nghiệm bình thường của Huyền về cuộc sống ở Adelaide, được cô kể lại cho con nghe.“Một ông đã bỏ ra 15 phút để giải thích cách trồng hoa hồng, khi mẹ đang chụp một tấm ảnh khu vườn của ông, và ông có nhã ý tặng cho mẹ một đóa hồng, con có thể tin được không?”“Mẹ của con đã học cách nói lời cảm ơn với tài xế xe buýt, mỗi khi bước xuống xe, hoặc sẵn sàng cười và chào hỏi bất cứ ai mẹ gặp. Mẹ của con yêu thích cảnh bình an, sự thân thiện ở Adelaide.”Hanna đã được tặng danh hiệu “Nữ Hoàng Bơ Đậu Phộng” từ gia đình chủ nhà, có lẽ vì cô thích ăn món peanut butter này. Cô đã tình nguyện tại những cuộc đại hội của người địa phương, và viết rằng cô đã tìm cách làm cho “trường đại học và cộng đồng của tôi hãnh diện về tôi, như tôi đã hãnh diện được là một thành phần của họ.”Cô nói với nhật báo The Advertiser rằng cô có ba kế hoạch cho cuộc sống ở Việt Nam khi cô kết thúc khóa học và trở về quê hương. Đó là trở thành một nhà nghiên cứu và nhà ngôn ngữ học, làm công tác trợ giúp cộng đồng trong tỉnh “rất nghèo” của cô với người bạn Úc là Nev Tickner, và tận tụy chăm sóc bé Linh.Cô nói, “Tôi có thể dành tất cả thời giờ cho con, và có thể chia sẻ kiến thức của tôi và dạy con.”Ngoài cô Hanna Lê được giải cao nhất, cuộc thi StudyAdelaide cũng vinh danh các sinh viên đến từ 14 quốc gia, với hơn 200 bài dự thi.