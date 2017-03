Huyền My nhận lời dự thi Miss Grand International 2017

Huyền My cho biết, cô được công ty Elite - đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế), gửi lời mời tham gia cuộc thi năm nay được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 tới. Sau nhiều lần gặp gỡ để bàn bạc và trao đổi, Á hậu đã nhận lời dự thi. Đây là cuộc thi nhan sắc quốc tế đầu tiên Huyền My tham dự sau khi giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2014.

Công ty Elite đã gửi hồ sơ của Huyền My tới ban tổ chức Miss Grand International và nhận được sự đồng ý. Trang fanpage chính thức của cuộc thi cũng đăng tải thông tin cô sẽ là đại diện của Việt Nam năm nay. Hiện tại, phía Elite hoàn thiện hồ sơ của Huyền My để gửi lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin cấp giấy phép.





Huyền My trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) là một trong 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới. Cuộc thi năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 25/10 tại Việt Nam. Các thí sinh sẽ trải qua nhiều phần thi như áo tắm, trang phục dân tộc... đồng thời có nhiều hoạt động tại 3 tỉnh, thành gồm Quảng Bình, Huế và Kiên Giang nhằm quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Với chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực", thí sinh sẽ đến thăm, hỗ trợ các em nhỏ bị tổn thương do chiến tranh và tham gia các công tác từ thiện khác để giúp đỡ cho những người đã và đang ở trong khu vực có chiến tranh, bạo lực trên thế giới.





Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Năm 2016, Nguyễn Thị Loan là đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International và đạt thành tích top 20. Trong đêm chung kết năm ngoái tại Las Vegas (Mỹ), người dẫn chương trình Brian White cũng chính thức công bố địa điểm tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 là Việt Nam.

Huyền My sinh năm 1995, hiện là sinh viên Học viện thời trang London. Cô sở hữu chiều cao 175cm, thân hình lý tưởng và gương mặt khả ái. Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014, cô giành ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ "Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất". Sau khi đăng quang, Huyền My luôn xây dựng hình ảnh sang trọng và không scandal trong mắt công chúng. Không chỉ được yêu mến với gout thời trang tinh tế, cô còn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong các công tác từ thiện, xã hội. Bên cạnh vai trò MC, Huyền My cũng mới thử sức diễn xuất khi nhận lời đóng phim điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar.





