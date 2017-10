Ích lợi của phân tổng hợp

Bài VŨ HẰNG

Phân tổng hợp là gì? Chính là phân hóa học!

Nghe như vậy, hẳn có nhiều bạn ngạc nhiên: Tại sao một người luôn luôn cổ động thiên nhiên như Vũ Hằng mà nay đổi lập trường, khuyên các bạn dùng phân hóa học? Phân hóa học chẳng phải là hóa chất hay sao?

Công bằng mà nói, hóa chất không phải là điều tuyệt đối xấu xa. Trái lại, nó chính là xuất xứ, là nguyên gốc của mọi vật. Từ những thứ rất đơn giản trong thiên nhiên như không khí chúng ta thở là do hóa chất kết thành, bao gồm Oxy, Nitrogen... Hoặc, nước chúng ta uống chính là sự tổng hợp của hai hóa chất có tên Oxy và Hydro. Không kể đến muôn vàn sản phẩm phức tạp, cao cấp khác mà chúng ta dùng đến trong đời sống hằng ngày. Tất cả đều là do hóa chất tạo thành cả.





Các nhà khoa học bỏ nhiều công sức trong phòng thí nghiệm để khám phá ra các hóa chất.



Thì ra hóa chất không xấu, vậy cái gì mới là xấu? Khoan hãy nói tới cái xấu, trước tiên chúng ta phải công nhận sự cần thiết và ích lợi của hóa chất. Đúng thế, khi các nhà khoa học khám phá ra hóa chất trong thiên nhiên, họ cũng nhận ra rằng chúng rất cần thiết cho sự sống của muôn loài, kể cả con người, con vật và cỏ cây.



Tiến thêm một bước nữa, các nhà khoa học lại còn có thể phân tách các sản phẩm thiên nhiên để lấy ra những hóa chất tạo thành sản phẩm ấy, hoặc tổng hợp chúng thành một sản phẩm khác để phục vụ cho một mục đích nào đó, như thuốc chữa bệnh, đơn giản như thuốc ho, sổ mũi, hắc lào, vọp bẻ, khó khăn như ung thư, liệt kháng. Và ngay cả bệnh tâm lý như chứng trầm cảm, bệnh sinh lý như chứng liệt dương, các thầy cô bảo rằng cũng có thể chữa được bằng hóa chất!





Được cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết, vườn rau sẽ xanh tốt, thu hoạch dồi dào.



Ngoài ra, hóa chất còn có mặt trong các sản phẩm lau bếp, cọ sàn, rửa cầu tiêu… giúp ích cho giới nội trợ, nội tướng không biết bao nhiêu mà nói. Ra ngoài vườn, nhìn cây lá lên xanh, hoa thơm rực rỡ, trái quả trĩu cành, chúng ta lại phải nhớ ơn hóa chất. Bởi vì, ba dưỡng chất căn bản để nuôi cây – Nitrogen, Phosphorus và Potassium – cũng không có gì khác hơn, chính là hóa chất.



Thì ra hóa chất không xấu, vậy cái gì mới là xấu? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Cái xấu là sự quá đáng quá tay, là sự lạm dụng.



Thầy cô trong các ngành khoa học đã có thể chiết lấy hóa chất, rồi tổng hợp chúng lại, chế ra những sản phẩm mới rất hữu dụng với từng mục tiêu cụ thể mà các nhà khoa học muốn nhắm tới. Vì chúng hữu dụng quá, bọn phàm phu tục tử như chúng ta mới thích dùng, dùng quá nhiều, dùng tưới hột sen sinh ra lạm dụng, đưa đến những tác hại không lường được thì lại đổ thừa cho … hóa chất.





Trong ngành trồng trọt, sự khám phá lớn nhất là tìm ra ba dưỡng chất chính để nuôi cây: Nitrogen, phosphorus và Potassium.



Chính vì thế, để tránh những ý xấu đã bị gán cho chữ “hóa chất,” những người công bằng hơn muốn gọi chúng là sản phẩm tổng hợp. Thực ra, hóa chất hay tổng hợp cũng chỉ về một thứ mà thôi.



Đối với người yêu vườn, các thầy cô trong ngành canh nông đã tặng cho chúng ta một món quà rất lớn, đó là sự phát giác vai trò ba dưỡng chất chính trong tiến trình nuôi cây. Hơn thế nữa, các thầy cô còn có thể chiết lấy Nitrogen, Phosphorous, và Potassium… rồi tổng hợp chúng thành những bao phân bán sẵn trên thị trường cho chúng ta lấy xài. Thật là những ơn ích lớn lao không thể tả. Càng yêu vườn, càng yêu cây lá… chúng ta càng cảm thấy thán phục và biết ơn những khám phá to lớn như trời bể này.



Khi biết rằng cây lá cần ba thứ dưỡng chất ấy, chúng ta chỉ cần ra cửa hàng mua về những bao phân tổng hợp, rồi “bón” cho cây. Không gì bằng đang đói, đang thèm mà được cung cấp ngay những món mình ưa thích, cây cối chắc chắn sẽ lớn phổng lên, tươi xanh rực rỡ làm chủ vườn hài lòng ra mặt, và sinh ra … lạm dụng.



Làm thế nào để dùng phân tổng hợp đúng lúc, đúng liều lượng, để vườn cây luôn tươi xanh, rực rỡ? Làm thế nào để không sinh ra lạm dụng? Chà câu hỏi này hay đấy! Hẹn gặp các bạn lần sau nhé.

