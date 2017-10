iPhone 6S và 6S Plus đạt doanh số nhiều hơn iPhone 8 và 8 Plus

Theo Engadget, báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu CIRP cho thấy doanh số iPhone 6S và 6S Plus hiện tại cũng vượt mặt iPhone 8 và 8 Plus. Cuộc khảo sát được thực hiện dựa trên dữ liệu của 500 người tiêu dùng mua một thiết bị của Apple. Cụ thể, iPhone 8 và 8 Plus chiếm 16% tổng doanh số iPhone bán ra trong quý cuối cùng, thấp hơn con số 24% dành cho iPhone 6S và 6S Plus.

Đây là điều khá bất ngờ bởi thông thường doanh số loạt iPhone mới luôn cao hơn nhiều so với các sản phẩm cũ hơn. Ví dụ, trong cùng khoảng thời gian năm ngoái, iPhone 7 và 7 Plus chiếm 43% tổng doanh số iPhone trong giai đoạn này. Vào năm 2014, iPhone 6S và 6S Plus chiếm 46% tổng doanh số iPhone được tung ra trong quý đầu tiên.

Giống như với trường hợp báo cáo doanh số iPhone 7 gần đây, có vẻ như nhiều khách hàng tiềm năng của iPhone 8 và 8 Plus đã trì hoãn mua điện thoại để chờ iPhone X ra mắt và trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đặc biệt dựa vào thời gian iPhone X lên kệ. Nếu iPhone X trì hoãn quá lâu, có lẽ iPhone 8 là lựa chọn mà họ hướng đến.

Không giống như iPhone 8 và 8 Plus, iPhone X có màn hình OLED với thiết kế gần như không viền, camera TrueDepth, Face ID và pin lớn hơn. Một cuộc khảo sát do hãng nghiên cứu Bernstein cho thấy 48% trong số 1.112 chủ sở hữu iPhone ở Mỹ, Anh và Trung Quốc rất mong chờ iPhone X.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa họ sẽ mua iPhone X. Ngoài ra, khoảng 3% người trả lời chiếc điện thoại tiếp theo của họ không phải là iPhone.

tin liên quan iPhone X có thể khiến doanh số iPhone 8 sụt giảm Bên cạnh iPhone 8 và 8 Plus, Apple còn giới thiệu iPhone X trong năm 2017 nhằm kỷ niệm 10 năm phát hành iPhone đầu tiên. Nhưng chính iPhone X có thể là yếu tố ảnh hưởng đến doanh số của iPhone 8.

Kiến Văn