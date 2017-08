Phiên bản iPhone đặc biệt nhằm kỷ niệm iPhone lên 10 tuổi nhiều khả năng chỉ trang bị RAM 3 GB tương tự iPhone 7S Plus, tức không khác biệt so với mức RAM trên iPhone 7 Plus hiện tại.

Nguồn: Thanh Niên