iPhone 8/8 Plus chính hãng mở bán tại Việt Nam

Theo thống kê của nhà bán lẻ FPT Shop, đã có 5.149 khách đặt mua trước bộ đôi iPhone 8/8 Plus trong thời gian sản phẩm cho đặt mua. Trong đó, có 60% khách đặt mua iPhone 8 Plus và 40% khách chọn iPhone 8.

Về màu sắc, phiên bản Gold được ưa chuộng nhất khi chiếm 50% lượng máy đặt mua trước, màu Space Gray chiếm 30% và 20% lựa chọn màu Silver. Phiên bản dung lượng 64 GB có lượng đặt mua áp đảo với 70% và 30% còn lại chọn phiên bản 256 GB.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 8/8 Plus hàng chính hãng có mã VN/A để giúp người dùng phân biệt với các thị trường khác.

Ngoài ra, hệ thống bán lẻ FPT Shop còn triển khai thêm chương trình lên đời iPhone 8/8 Plus qua chương trình thu cũ đổi mới. Cụ thể, FPT Shop sẽ thu lại máy iPhone cũ với giá đến 7 triệu đồng và tặng thêm 1 triệu đồng. Danh mục điện thoại iPhone cũ được tham gia chương trình gồm có: iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6S/6S Plus và iPhone 7/7 Plus.

iPhone 8/8 Plus hiện có 3 màu Space Gray (Xám), Silver (Bạc), Gold (Vàng) với các phiên bản 64 GB và 256 GB. Mức giá cho các phiên bản iPhone 8/8 Plus cụ thể như sau:

Tên sản phẩm Dung lượng Giá bán (VNĐ) iPhone 8 64 GB 20.990.000 256 GB 25.790.000 iPhone 8 Plus 64 GB 23.990.000 256 GB 28.790.000

Thành Luân