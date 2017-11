iPhone X bị một số người chê khó dùng

Theo PhoneArena, SP đã háo hức chờ đợi sự xuất hiện của iPhone X kể từ khi ông đặt mua máy vào ngày 27.10, nhưng khi sản phẩm đến tay mình vào ngày 3.11, SP đã cảm thấy choáng ngợp và cho rằng sản phẩm không hữu ích cho công việc của ông khi so sánh với Galaxy Note 8.

Không chỉ riêng SP, một trong những độc giả thường xuyên trên PhoneArena tự nhận mình là người hâm mộ lớn của Apple, cho biết đã thất vọng với iPhone X và đã trả lại iPhone X ngay sau khi mua nó vào ngày 3.11. Trong nhận xét của mình, người này nói đã gửi iPhone X lại nhà mạng của mình và biết rằng mình là người thứ hai làm điều này tại địa điểm đó trong ngày 5.11.

Liên quan đến lý do đổi trả, ông cho rằng iPhone X đi kèm tính năng Notch cực kỳ khó chịu, và ông nói cử chỉ vuốt cũng gây phiền nhiễu. Bên cạnh đó, màn hình OLED cũng không tốt hơn nhiều so với LCD được sử dụng trên iPhone 6S Plus đang dùng. Việc iPhone X không đi kèm phụ kiện sạc nhanh cũng làm phiền ông. Điều ông cảm thấy thú vị nhất chính là Animoji.

Không giống như các mẫu iPhone trước, iPhone X của Apple không phải là thân thiện như trước đây và yêu cầu người dùng tập làm quen với các cử chỉ quan trọng. Chính vì vậy, Apple đã tung ra video hướng dẫn người dùng làm quen với iPhone X, bao gồm các cử chỉ làm việc hay một số tính năng mới như Face ID, Portrait Lighting.

Một thực tế không thể không thừa nhận đó là rất nhiều ứng dụng vẫn chưa được tối ưu hóa cho màn hình mới của iPhone X. Việc nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả ngàn USD để mua iPhone X nhưng họ nhanh chóng trả sản phẩm cho thấy những khó chịu mà họ gặp phải khi sử dụng iPhone X là không hề nhỏ.

Kiến Văn