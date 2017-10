iPhone X có thể khiến doanh số iPhone 8 sụt giảm

Theo SlashGear, iPhone X là sản phẩm có nhiều tính năng mới đột phá so với các iPhone xuất hiện trước đó. Các tính năng như Face ID và màn hình OLED lần đầu tiên xuất hiện trong dòng sản phẩm iPhone. Màn hình sát viền cũng tạo ra sức hút hấp dẫn hơn cho người dùng iPhone.

Vấn đề là, chính những điểm nhấn này khiến người dùng có thể quay lưng lại với iPhone 8 và 8 Plus. Trao đổi với Reuters, nhà mạng Canada Rogers Communications cho biết doanh số iPhone 8 đã sụt giảm rất nhiều. Các nhà mạng Mỹ như Verizon và AT&T cũng ghi nhận số lượt nâng cấp thấp hơn so với năm ngoái, mà nguyên nhân do sự tiếp nhận iPhone 8 kém hơn. Một lý do được đưa ra là vì người tiêu dùng có vẻ đang chờ đợi iPhone X lên kệ.

Tất nhiên, doanh số bán hàng thấp dành cho iPhone 8 không phải là điều xấu nếu người mua tập trung vào iPhone X. Vấn đề là, ở thời điểm đầu tiên ra mắt sẽ có số lượng iPhone X giới hạn. Có thể mất một khoảng thời gian để iPhone X đến với tất cả các thị trường mà Apple sẽ phân phối sản phẩm, có nghĩa công ty cần thêm thời gian trước khi doanh số bán hàng hồi phục.

Dù thế nào đi chăng nữa, nhiều khả năng Apple sẽ không cung cấp thông tin chính xác số lượng iPhone 8 được bán ra thị trường.

Thành Luân