iPhone X được chọn là phát minh tốt nhất 2017

NEW YORK - Theo danh sách (không xếp thứ tự) về "25 phát minh tốt nhất năm 2017" vừa công bố bởi tạp chí uy tín Time, iPhone X được đánh giá là "smartphone cực kỳ thông minh” và “có thiết kế mang tính tiên phong.” Điểm nổi bật của iPhone X, theo tạp chí Time, là màn hình OLED "tràn từ mép bên này sang mép bên kia,” bộ chip xử lý A11 Bionic có trí tuệ nhân tạo AI, không chỉ giúp thiết bị đạt hiệu suất cao mà còn hỗ trợ tối đa tương tác thực tế AR, Face ID với camera TrueDepth "đủ an toàn để cho phép người dùng mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt"...Một số chức năng này từng xuất hiện trên sản phẩm của LG, nhưng Apple đã làm cho nó trở nên tốt hơn. Cũng theo Time, việc chuyển từ Touch ID sang Face ID được đánh giá là dũng cảm, tương tự việc loại bỏ gốc cắm tai nghe trên iPhone 7. Những cụm từ như "tầm nhìn tương lai" hay "duy trì công nghệ trên con đường dài" được Time dùng để iPhone.Bên cạnh iPhone X, danh sách của Time còn có các sản phẩm như chiếc ly tự hâm nóng Ember Mug, kem Halo Top, Wi-Fi router bảo vệ smarthome... và cả Fitget Spinner – đồ chơi giúp giải tỏa căng thẳng từng tạo "cơn sốt" trong năm nay. Năm ngoái, tạp chí này cũng đưa ra danh sách "50 thiết bị có ảnh hưởng nhất thời đại,” trong đó nhiều sản phẩm của Apple như iPhone, Macintosh, iPod, iPad và iBook đều có mặt.WILMINGTON – Vào sáng thứ Bảy, đội chèo thuyền của 1 trường đại học, khi đang thực tập trên biển đã phát hiện thi thể của 1 người đàn ông, trôi nổi trong vịnh San Pedro. Khoảng 9 giờ sáng, đội chèo thuyền nhìn thấy thi thể một người đàn ông, vẫn còn đủ quần áo, nổi trên mặt nước ở gần đảo Mormon. Sở cứu hỏa Los Angeles đã thu hồi xác nạn nhân. Hiện danh tính và nguyên nhân tử vong của người này chưa được xác định.WASHINGTON DC – Hoa Kỳ đã rớt từ vị trí số 1 xuống số 6, trong danh sách những nước có chỉ số thương hiệu quốc gia tốt nhất thế giới năm 2017, theo bảng xếp hạng mới được công bố gần đây. Bảng xếp hạng Chỉ số Thương hiệu Quốc gia Anholt-GfK năm 2017 đánh giá 50 quốc gia trên toàn thế giới, dựa trên những giá trị nhằm xây dựng hình ảnh quốc gia như quản trị, xuất cảng, văn hóa, con người, du lịch, nhập cư và đầu tư. Theo danh sách mới công bố, Hoa Kỳ được xếp hạng 6, trong khi năm ngoái, vị trí của Hoa Kỳ là số 1.Nước “đánh bại” Hoa Kỳ để vươn lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số thương hiệu quốc gia năm nay là Đức. Chính quyền của Thủ Tướng Angela Merkel được đánh giá cao vì những thành tích đáng kể trong các lĩnh vực quản trị, con người và văn hóa. Ngoài Đức, 4 quốc được đánh giá cao hơn Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng năm nay lần lượt là Pháp (hạng 2), Anh (hạng 3), Canada và Nhật Bản (đồng hạng 4). Các nước còn lại trong bảng xếp hạng top 10 năm nay là Ý, Thụy Sỹ, Úc, và và Thụy Điển.Theo ông Simon Anholt, nhà tư vấn chính trị chuyên phát triển cuộc khảo sát về thương hiệu quốc gia từ hơn 10 năm trước, cho biết các chính sách gây tranh cãi của Tổng Thống Donald Trump là lý do khiến Hoa Kỳ bị rớt hạng trong năm nay. Mặc dù bị rớt hạng đáng kể so với năm 2016, tuy nhiên, theo ông Anholt, những người Hoa Kỳ được phỏng vấn trong cuộc khảo sát cho biết, họ thực sự có những kỳ vọng tốt về nước Mỹ trong năm nay cao hơn so với năm ngoái.