iPhone X hot nhưng cửa hàng lo không bán được nhiều

Thừa nhận iPhone X được nhiều người quan tâm nhưng các cửa hàng bán di động ở Việt Nam không tin máy tạo cú hích.

iPhone X đang tạo cơn sốt trên toàn thế giới và được dự báo khan hàng. Tại Apple Store ở Singapore, nhiều người Việt bắt đầu xếp hàng để được mua máy đầu tiên vào ngày mở bán 4/11. Hầu hết trong số khách là các cửa hàng xách tay tại Việt Nam sang mua về để bán lại cho khách.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện chuỗi cửa hàng CellphoneS, cho biết có cử người sang Singapore mua máy. Giá máy dự kiến khoảng 40 triệu đồng cho bản 64GB và 50 triệu đồng cho bản 256GB khi mang về Việt Nam.

Như vậy, giá máy đội lên khá cao so với giá bán khoảng hơn 27 triệu và hơn 31 triệu đồng niêm yết tại Singapore. Khi máy bán chính hãng tại Việt Nam, FPT Shop dự kiến bán lần lượt gần 30 triệu và 35 triệu đồng.

Như vậy, iPhone X có mức giá chênh lệch khá cao nếu so với chênh lệch của iPhone 8 và 8 Plus khi mới về Việt Nam.

“Nhưng dự đoán hàng không có nhiều. Lần này bên tôi mang về chắc được vài ba chiếc thôi”, ông Huy nói.

Đích thân sang Singapore mua máy, ông Nhật Huy, chủ một cửa hàng tại quận 10 (TP Sài Gòn) không tiết lộ giá bán khi iPhone X về Việt Nam. Trước đó khá lâu, khi iPhone 8 mới về Việt Nam, ông Nhật Huy cho biết iPhone X đầu tiên về nước phải có giá khoảng 50 triệu đồng.

Ông Nhật Huy thừa nhận iPhone X được quan tâm rất nhiều so với iPhone 8 và 8 Plus mới đây. “Tuy nhiên chủ yếu là người mua hỏi giá bán, chứ người mua thực sự không nhiều do giá máy còn cao. Chỉ đến khi giá máy ổn định mới có nhiều người mua hơn, tất nhiên cũng phải thuộc lớp thu nhập cao mới mua được”, ông Huy nói.

Ông Đạt Nguyễn, đại diện hệ thống Di Động Việt, cho biết hiện nay ngày nào cũng nhận được hỏi han của khách hàng về giá bán của iPhone X. Ông Đạt cho biết nhiều người không mua iPhone 8 và 8 Plus, đợi mua iPhone X nên nhu cầu khá cao.

“Chúng tôi cũng chỉ ghi nhận số người muốn mua thôi chứ không dám hứa hẹn gì, vì nguồn hàng khan hiếm, không có máy bán”, ông Đạt chia sẻ.

Dù nhu cầu của khách cao, các cửa hàng xách tay không tin iPhone X cứu được tình hình mua bán iPhone 8 và 8 Plus đang khá ảm đạm hiện nay.

“Hiện iPhone X đang hiếm hàng nên không có nhiều để bán. Giả sử có hàng rồi thì cũng chỉ có một nhóm khách hàng đủ khả năng mới mua máy được. Do đó không cải thiện được nhiều”, chủ cửa hàng bán hàng Apple ở Quận 10 cho biết.

“iPhone 8 ế. iPhone X đắt quá, lại khan hàng. Nhiều khả năng năm nay thất bại kép của Apple”, đại diện hệ thống CellphoneS kết luận.

Trong khi iPhone 8 và 8 Plus về đến Việt Nam và có giá bán khá ổn định, iPhone X chắc chắn có hàng vào ngày 3/11, ở thị trường chính hãng vẫn chưa có động tĩnh về những chiếc iPhone mới của Apple. Các hệ thống lớn bán hàng chính hãng như Thế Giới Di Động, FPT Shop vẫn chưa có thông báo cụ thể về ngày mở bán iPhone X chính hãng.

Trước đó, chỉ ngay sau ngày Apple ra mắt iPhone tại Mỹ, hai hệ thống cho đặt hàng trước những chiếc máy này, cho đến nay mỗi hệ thống nhận về vài nghìn đơn đặt mua trước, một dấu hiệu khá tốt. Tuy vậy ở thị trường xách tay bộ đôi iPhone 8 được cho là bán không nhiều.

Cách đây hai tuần, một nguồn hàng iPhone 8 và 8 Plus do nhà phân phối FPT Trading nhập về cho các cửa hàng cũng lên kệ chính hãng tại Việt Nam. Hệ thống CellphoneS sau đó một tuần giảm giá bán cho iPhone 8 và 8 Plus bản 64GB chính hãng mỗi máy 600.000 đồng để kích cầu.

Ở thị trường thế giới, bộ đôi iPhone 8 được cho là không có doanh số cao như kỳ vọng của Apple, do hai máy này chỉ là bản nâng cấp của iPhone 7. Người dùng dường như chờ đợi để mua iPhone X, một smartphone mới hoàn toàn của Apple, tuy nhiên chiếc máy khan hiếm do nguồn cung không dồi dào.

