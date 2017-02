Iran cấm võ sĩ đô vật Mỹ dự thi

Iran đã cấm các võ sĩ môn đô vật Hoa Kỳ không được đến Iran tham gia một giải quốc tế có tên là “Freestyle World Cup.” Giải Vô Địch Thế Giới về đấu vật tự do diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng Hai ở Kermanshah của Iran, thu hút nhiều đoàn đô vật trên thế giới về tham gia thi tài.Hôm thứ sáu phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bahram Ghasemi cho hay một ủy ban đặc biệt của Iran đã xem xét vụ này và họ chống lại việc đoàn võ sĩ Mỹ có mặt ở Iran tham gia giải quốc tế. Trong đoàn võ sĩ Mỹ có mặt võ sĩ tài ba Kyle Snyder, người đã đoạt huy chương vàng bộ môn này ở Thế Vận Hội Rio 2016 và võ sĩ Jordan Burroughs, 3 lần vô địch thế giới và huy chương vàng Thế Vận Hội 2012 ở Anh Quốc.Ông Ghasemi tuyên bố, “Chính sách của ông Trump khiến chính phủ Iran không còn sự lựa chọn nào khác là phải ra lệnh cấm đoàn võ sĩ Mỹ đến xứ sở chúng tôi.”

Nga: Chính khách bị đầu độc 2 lần trong 2 năm

Một chính khách đối lập nổi tiếng của Nga suýt mất mạng sau một vụ đầu độc cách đây gần hai năm, nay lại bị đầu độc một lần nữa nhưng vào hôm thứ Sáu, có vẻ như tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định. Ông Vladimir Kara-Murza có song tịch Nga-Anh, lại có thẻ xanh của Hoa Kỳ, đã thình lình ngã bệnh nặng trong một khách sạn khi đến Moscow.

Ông sang Nga là nhằm quảng bá một phim tài liệu về nhân vật Boris Nemtsov, bạn thân của ông, một người đã bị kẻ lạ nổ súng bắn chết khi đứng cách Điện Cẩm Linh có vài trăm mét vào năm 2015.

Ông Kara-Murza là một ký giả đang sống ở Virginia, Mỹ với vợ là bà Evgenia. Ông là Chủ tịch hiệp hội Boris Nemtsov Foundation for Freedom và còn là đồng chủ tịch hiệp hội Open Russia Foundation, vốn quảng bá cho một xã hội dân sự và nền dân chủ. Ông từng ra điều trần trước Quốc Hội Mỹ về tệ nạn trấn áp giới đối lập chính trị ở Nga. Hiện nay tình trạng sức khỏe của ông khá nặng vì thận đã bị suy dù vợ ông cho hay trước đó ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Syria: LHQ từ chối lập vùng an toàn

Cao Ủy Viên Nhân Quyền Filippo Grandi của Liên Hiệp Quốc lên tiếng phản đối một đề nghị thành lập những “vùng an toàn” cho di dân ở Syria, vì theo ông chuyện này hoàn toàn không phù hợp đối với hoàn cảnh hiện nay của Syria. Ông Grandi nói, “Xin đừng mất thì giờ nữa, ở Syria làm gì có vùng nào gọi là an toàn cho dân chúng đâu, xin hãy tập trung mọi nỗ lực nhằm mang lại hòa bình cho quốc gia này, chỉ có như thế thì mọi nơi ở Syria mới có thể gọi là an toàn được.”

Người gợi ý đưa ra những vùng an toàn như thế chính là Tổng Thống Donald Trump, ông cho là những vùng an toàn “sẽ thay thế các trại tị nạn trên thế giới và không cần đưa dân nhập cư Syria vào Hoa Kỳ.”

Hôm thứ Năm lúc tiếp Vua Abdullah II của Jordan ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã nêu ra sáng kiến này. Jordan là quốc gia đang giúp cho 650,000 người tị nạn Syria trú thân. Hai chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon cũng tán thành dự tính vùng an toàn của ông Trump. Hai quốc gia này đang tạm dung 3.75 triệu người tị nạn.

Pháp: Điều tra vụ khủng bố ở Louvre

Cảnh sát Pháp đã tiến hành lục soát nhiều khu vực ở thủ đô Paris, sau vụ tấn công khủng bố ở gần nhà bảo tàng Louvre ngày thứ Sáu. Binh sĩ Pháp lúc đi tuần tra đã nổ súng bắn gục một người đàn ông vác mã tấu định chém họ và còn la to “Thượng Đế vĩ đại” gần Viện Bảo Tàng Louvre ở Paris. Nghi can đã bị thương nặng. Vụ này xảy ra tại trung tâm mua sắm dưới đất Carroussel du Louvre cạnh bên bảo tàng Louvre.

Viện bảo tàng này có tác phẩm hội họa lừng danh thế giới “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci. Nghi can mang theo túi đeo lưng và mã tấu, đã tấn công một binh sĩ khi anh này bảo nghi can không được vào bên trong khu mua sắm.

Thủ Tướng Pháp Bernard Cazeuneuve mô tả đây là “căn bản là một hành động khủng bố.” Nghi can bị bắn nhiều phát và không có chất nổ nào được khám phá sau đó trong các túi.

Miến Điện bị Liên Hiệp Quốc lên án

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, cơ quan về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc lên tiếng tố cáo những màn trấn áp dã man của lực lượng an ninh của Miến Điện đối với sắc dân thiểu số Hồi giáo Rohingya ở tỉnh bang Rakhine phía bắc xứ này tương đương với tội ác chống nhân loại. Cơ quan OHCHR căn cứ trên những cuộc phỏng vấn dân Rohingya chạy nạn vào đầu tháng 10 năm 2016 khi một vụ tấn công gần biên giới với Trung Quốc diễn ra để ra bản báo cáo này.

Trong báo cáo, nhiều vụ giết hại, cưỡng hiếp, đánh đập, thủ tiêu và nhiều tội ác khác đã xảy ra do lực lượng an ninh Miến Điện thực hiện đối với dân Rohingya. Zeid Raad Al Hussein, Cao Ủy Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc nhận xét, “Mức độ tàn bạo của lực lượng này đối với trẻ em là không thề tin nổi, lòng thù oán nào khiến một kẻ nỡ lấy dao đâm một em bé đang ngậm vú mẹ, rồi sao đó họ lại cưỡng hiếp bà mẹ?”

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ trấn an Nhật

Sau khi thăm Nam Hàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis của Hoa Kỳ đã đến thăm Nhật Bản và lên tiếng trấn an Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe là Hoa Kỳ vẫn sẽ tôn trọng thỏa ước an ninh bảo vệ Nhật Bản, dù cho Tổng Thống Trump khi vận động tranh cử có đe dọa hủy bỏ cam kết này. Ông Mattis tuyên bố trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu, “Tôi muốn chúng ta hiểu rõ khi Hoa Kỳ thay đổi chính phủ, chúng tôi vẫn chung vai đấu lực 100% cùng với ngài Thủ Tướng và dân chúng Nhật Bản.”

Quân đội Mỹ có khoảng 50,000 người đóng ở Nhật, nhiều nhất ở vùng phía nam, gần Okinawa. Năm ngoái khi đang vận động tranh cử, ông Trump chỉ trích là hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật không có lợi cho Mỹ, và còn đe dọa là sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp ước nếu Nhật không chịu đóng góp thêm tài chính.

Ông Mattis đã nói với ông Abe như sau, “Vì Bắc Hàn cứ khiêu khích và do các thách thức mà chúng ta cùng phải đối diện, tôi xin bảo đảm là Điều 5 của hiệp ước an ninh Mỹ- Nhật vẫn có giá trị, dù hôm qua hay ngày mai cũng thế.”

Bắc Hàn bị Hoa Kỳ cảnh cáo

Trong chuyến đi thăm lần đầu hai đồng minh của Hoa Kỳ ở Châu Á là Nhật và Nam Hàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã cảnh cáo Bình Nhưỡng là “đụng tới vũ khí nguyên tử, Hoa Kỳ sẽ trả đòn một cách hữu hiệu và khủng khiếp Bắc Hàn.” Không rõ ông Mattis có hàm ý Mỹ sẽ dùng bom nguyên tử trả đòn hay không khi dùng từ ngữ mạnh mẽ như thế.

Hiện có khoảng 28,500 quân nhân Hoa Kỳ trú đóng ở Nam Hàn và chính lực lượng này sẽ làm Bắc Hàn phải “suy nghĩ hai lần” nếu muốn dùng vũ khí nguyên tử tấn công trước vào Nam Hàn.

Ông Mattis cũng khẳng định vào cuối năm nay, quân đội Mỹ và Nam Hàn sẽ giàn ra hỏa tiễn THAAD tối tân nhằm đánh chận vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, kể cả các hỏa tiễn tầm trung hay tầm xa bắn vào Nam Hàn. Ngay lập tức phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ lời xác nhận này của ông Mattis. Trung Quốc vẫn cho là THAAD de dọa trực tiếp đến an ninh nội địa của Trung Quốc.