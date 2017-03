Iraq: Cứu một em bé đánh bom tự sát

MOSUL - Quân đội Iraq vừa giải cứu một em bé, bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo ISIS ép buộc đi đánh bom tự sát. Một nhóm quân nhân Iraq hôm thứ Tư đã phát hiện và tháo gỡ thành công thiết bị nổ quấn quanh người một em bé, bị IS yêu cầu đi đánh bom tự sát, ở khu vực gần thành phố Mosul.

Nhiều gia đình Iraq di tản khỏi khu chiến sự ở phía bắc Mosul bắt gặp em bé đi bộ một mình và thông báo cho các binh sĩ Iraq tại một trạm kiểm soát. Em bé nói rằng một tay súng IS mà em thường gọi là "Amo", từ trong tiếng Iraq dùng để xưng hô với người lớn tuổi hơn, đã gắn những thiết bị nổ quanh người em và bảo em tấn công binh sĩ chính phủ.

Em không trả lời được tên tuổi cũng như các thành viên gia đình, mà chỉ chỉ tay vào bụng khi nói chuyện với các binh sĩ. Được biết, do thiếu hụt phiến quân tình nguyện, IS gần đây nghĩ ra chiến thuật mới, ép buộc trẻ em và người tàn tật đánh bom tự sát nhằm vào lực lượng liên quân tại Mosul.



Trung Cộng cảnh cáo Nhật không xen vào biển Đông

BẮC KINH - Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm thứ Năm đã cảnh báo Nhật Bản không nên can thiệp vào biển Đông, sau khi chiến hạm chở trực thăng thứ 2 của Nhật, tàu Kaga, bắt đầu chính thức hoạt động. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, bà Hua Chun Ying, nói: “Nhật Bản không thể đại diện cho cộng đồng quốc tế. Tình hình biển Đông hiện nay đang ổn định và cải thiện, nhờ vào nỗ lực của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Nếu Nhật Bản muốn gây bất ổn tại biển Đông, Trung Quốc và các nước châu Á khác sẽ không chấp nhận điều này.”

Bà Hua còn nói thêm rằng, “Một con tàu cũng có tên là Kaga của Nhật trước đây đã bị Hoa Kỳ đánh chìm trong Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật nên rút kinh nghiệm từ bài học lịch sử này. Trung Quốc hy vọng sự tái xuất của tàu Kaga sẽ không phải là bước khởi đầu cho sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.”

Trước đó, vào hôm thứ Tư, các chỉ huy của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã chính thức tiếp nhận tàu Kaga, dài 248 mét, tại xưởng đóng tàu Japan Marine United tại Yokohama, nơi con tàu đang đậu gần 1 tàu khác cùng loại là tàu Izumo. Trong buổi lễ giao tàu, Phó bộ trưởng quốc phòng Nhật Takayuki Kobayashi nói rằng, Trung Quốc đang tìm cách thay đổi tình hình biển Đông, và điều này gây ra lo ngại an ninh trong cộng đồng quốc tế. Hai tàu Kaga và Izumo, cũng là 2 chiến hạm lớn nhất của Nhật kể từ Đệ Nhị Thế Chiến, là biểu tượng cho các nỗ lực của Thủ Tướng Shinzo Abe trong việc đưa quân đội Nhật có vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế.

Nam Hàn trục vớt phà Sewol

MOKPO - Chiếc phà Nam Hàn bị chìm gần 3 năm trước, giết chết 304 người với đa số là học sinh trung học, đã xuất hiện từ từ trong làn nước biển xám xịt vào hôm thứ Năm, như một lời nhắc nhở đáng buồn về thảm kịch đã gây chấn động cả quốc gia châu Á này. Phà Sewol, với cấu trúc không an toàn, đã chở quá tải và lại chạy quá nhanh tại một khúc cua, khiến chiếc phà bị lật và chìm gần bờ biển phía tây nam Nam Hàn vào ngày 16 tháng 4, 2014.

Công việc trục vớt chiếc phà dài 146 mét, đang nằm nghiêng ở độ sâu 44 mét, đã bắt đầu vào chiều tối thứ Tư và được tiến hành suốt đêm. Công ty Trung Quốc đảm nhận việc trục vớt đã đưa 33 thanh đỡ vào dưới thân phà, và dùng 66 con đội thủy lực để nâng chiếc phà lên từng chút một. Khoảng 450 nhân viên đang tham gia vào việc trục vớt chiếc phà, bao gồm cả một đội 50 người nhái.

Nhà chức trách cho biết, chiếc phà sẽ được giữ để nhô lên khỏi mặt nước khoảng 13 mét, sau đó được gắn vào một tàu kéo, và được kéo về cảng biển Shin Port ở thành phố Mokpo lân cận để kiểm tra. Quá trình này dự kiến kéo dài 12 đến 13 ngày, tùy vào điều kiện thời tiết. Một số phụ huynh của các nạn nhân vụ chìm phà đã xuất hiện tại khu trục vớt vào sáng nay, với hy vọng sẽ tìm thấy 9 thi thể cuối cùng còn mất tích. Một số phụ huynh nói rằng, đối với họ, ký ức về vụ tai nạn vẫn còn rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Bỉ: Thêm một kẻ lao xe vào đám đông

ANTWERP – Một người đàn ông đã lao xe vào đường dành riêng cho người đi bộ tại thành phố Antwerp của Bỉ vào hôm thứ Năm, chỉ 1 ngày sau khi một kẻ tấn công đã thực hiện hành động tương tự tại trung tâm thủ đô London của Anh. Trong sự việc tại thành phố cảng của Bỉ, chiếc xe đã chạy vào đường đi bộ De Mer, nơi có nhiều cửa tiệm và đông người qua lại. Rất may đã không có ai bị thương trong sự việc.

Sau khi gây án, chiếc xe phóng chạy khỏi hiện trường, nhưng cảnh sát sau đó đã bắt 1 người đàn ông, được cho là tài xế lái xe. Nghi can được xác định là Mohamed R., 39 tuổi, công dân Pháp gốc Bắc Phi. Cảnh sát Antwerp tìm thấy nhiều con dao trên xe và một bình chứa một hỗn hợp chưa rõ. Các chuyên gia chất nổ hiện đang kiểm tra xem bình chứa này có phải là bom hay không. Nhà chức trách Bỉ chưa cho biết động cơ gây án của nghi can, nhưng nói rằng có thể có liên quan đến các sự việc tại London vào hôm thứ Tư.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói rằng, nghi can có thể không phải tìm cách tấn công người đi bộ, mà chỉ đơn giản là say rượu và đang muốn trốn cảnh sát. Nguồn tin này cũng cho biết, nghi can là người gốc Tunisia, và đang sống tại Pháp. Vụ tấn công London hôm thứ Tư đã được xác định là khủng bố, và xảy ra vào đúng 1 năm sau vụ đánh bom kép ở phi trường và trạm xe điện Brussels, Bỉ, khiến 32 người thiệt mạng.

Ukraine: Nổ kho vũ khí, 20,000 người phải di tản

KIEV - Một vụ nổ đã xảy ra sáng sớm thứ Năm ở một trong những kho đạn quân sự lớn nhất Ukraine, làm 19,500 người phải di tản khẩn cấp. Giới truyền thông đưa tin, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ quân sự ở thành phố Balakleya, thuộc vùng Kharkov, một trong những kho vũ khí lớn nhất Ukraine. Bộ Quốc Phòng Ukraine cho hay: “Mọi biện pháp đang được thực hiện để khống chế ngọn lửa.” Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được điều tra.

Hơn 16,000 người đã được di tản khỏi thành phố Balakleya, nơi có dân số 29,000, theo thông báo của Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Ukraine. Hơn 3,500 người khác cũng được di tản khỏi các ngôi làng gần đó. Các con đường ở Balakleya đều đông kín xe hơi rời khỏi thành phố. Một đoạn video ngắn tại hiện trường cho thấy quầng lửa lớn và những vụ nổ mới xảy ra liên tiếp. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Một nhóm sĩ quan thuộc Bộ Quốc Phòng Ukraine, do Thứ Trưởng Quốc Phòng Igor Pavlovsky, dẫn đầu, đang tới hiện trường. Dựa trên thông tin ban đầu, vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng thứ Năm, do hành động phá hoại tại một số kho chứa hỏa tiễn và đạn pháo.