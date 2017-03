Iraq không còn nằm trong danh sách cấm của Mỹ

Hành khách tại phi trường quốc tế John F. Kennedy, New York ngày thứ Hai. (Drew Angerer/ Getty Images)



Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Hai đã ký sắc lệnh hành chánh mới nhằm sửa đổi một sắc lệnh tương tự của ông trước đây, trong đó Iraq không còn nằm trong danh sách bảy quốc gia Hồi giáo bị cấm như trước nữa. Sắc lệnh mới của Tổng Thống Trump ra đời sau khi sắc lệnh đầu tiên gây ra nhiều hỗn loạn tại các phi trường, sau đó là những cuộc biểu tình chống đối và bị các tòa án ra lệnh đình lại.

Cả ba vị Bộ Trưởng là Ngoại Trưởng Rex Tillerson, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions và Bộ Trưởng Nội An John Kelly loan báo sắc lệnh mới của ông Trump.



Ông Sessions nói rằng “vẫn còn khoảng trên 300 di dân đang bị điều tra về khả năng gây ra khủng bố ở Hoa Kỳ,” nhưng ông không đưa ra thêm chi tiết.



Các công dân của Libya, Iran, Syria, Somalia, Sudan và Yemen vẫn còn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày. Theo sắc lệnh mới, những người có thẻ xanh, tức thường trú nhân hợp pháp sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.



Ngoài việc vẫn cấm di dân từ sáu quốc gia mà đa số theo Hồi giáo, chương trình nhận người tị nạn sẽ bị tạm ngưng trong vòng 120 ngày, và Hoa Kỳ sẽ không nhận trên 50,000 người tị nạn mỗi năm. Con số này giảm từ 110,000 người nhận mỗi năm dưới thời chính quyền Obama.



Sắc lệnh mới đã khác khá nhiều so với sắc lệnh quá khắt khe từng đuợc ông Trump đưa ra trong tháng Giêng. Sắc lệnh đó đã đưa đến sự việc biểu tình xảy ra trên toàn quốc và nhiều tòa án ban lệnh không thi hành sắc lệnh của tổng thống.



Sắc lệnh mới đã trình bày chi tiết hơn về lý do an ninh cho chỉ thị ngăn cấm người dân từ sáu quốc gia Hồi giáo. Sắc lệnh này cũng chỉ ngăn cấm sự cấp visa mới.



Khác với lần trước, lần này ông Trump đã công khai ký sắc lệnh trước mặt mọi người, theo các viên chức tại Tòa Bạch Ốc cho biết. Lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng Ba, 2017.