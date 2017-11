Irvine sẽ kiện Quận Cam vì chống kế hoạch phát triển thương mại gần Great Park

Great Park tại Irvine (Wikipedia)IRVINE – Hội Đồng Thành Phố Irvine đã đồng thanh biểu quyết kiện Orange County, về một kế hoạch phát triển rất lớn trên khu đất rộng 108 mẫu acre (gần 44 hecta), ở phía nam của Great Park. Cuộc biểu quyết diễn ra đêm thứ Ba, cách mấy giờ sau khi Hội Đồng Giám Sát Viên xúc tiến thực hiện dự án đó.Tờ báo mạng Voice of OC cho biết tin này vào ngày thứ Tư, 15 tháng 11. Đại khái người dân Irvine không muốn những khu gia cư yên tịnh, đắt giá của họ bị giảm giá trị vì những dự án xây những cơ sở thương mại, thu hút xe cộ giao thông trong thành phố nằm ở phía nam của Quận Cam.Qua điện thoại vào tối thứ Ba, Thị Trưởng Don Wagner nói với Voice of OC, “Họ xúc tiến một dự án được trù tính một cách kém cỏi. Chúng tôi sẽ không để cho việc đó diễn ra mà không có sự chống cự, vì nó không nhất quán với điều mà chúng tôi muốn làm. Chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối.”Dự án xây cất lớn sẽ tạo ra những tòa nhà có văn phòng rộng tới một triệu feet vuông (93,000 mét vuông), cộng thêm 2,100 căn gia cư, diện tích cơ sở thương mại rộng 200,000 feet vuông (18,000 mét vuông), và một khách sạn có 242 phòng ngủ.Nghị Viên Jeff Lalloway nói rằng chính quyền Quận Cam đang vi phạm một thỏa thuận được tạo ra trong năm 2003, khi quận hạt này chuyển đất Great Park cho Irvine, nhưng giữ 108 acres ở phía nam của khu công viên này. Ông nói bất kỳ việc phát triển nhà ở, văn phòng, hoặc khu bán lẻ, đều không bao giờ có trong thỏa thuận trước đây.Ông Lalloway nói, “Nó được dành cho những mục đích sử dụng của chính quyền. Đó là điều mà (thỏa thuận) sáp nhập cho phép một cách cụ thể. Và chắc chắn họ đã lạm dụng ý nghĩa của những mục đích sử dụng của chính quyền, bằng cách cũng xây dựng một khách sạn và những căn chung cư để ở, và phát triển thương mại.”Ông Wagner nói rằng những kế hoạch đó làm suy yếu nỗ lực của thành phố trong việc kiểm soát giao thông, và đe dọa việc phát triển trong khu Great Park, vì dự án đó sẽ tạo ra thêm lưu lượng giao thông trong thành phố.Ông Wagner nói rằng dự án đó sẽ làm trì hoãn các dự án trong khu vực, “trong số đó có Cultural Terrace (trong khu Great Park). Phạm vi của dự án mà họ đang nói về vượt xa bất cứ điều gì có thể có một cách hợp lý trên khu đất đó, vượt xa bất cứ điều gì có thể được chứa một cách hợp lý trên khu đất đó. Nó gây nguy hiểm cho việc kiểm soát giao thông của chúng tôi... đó chỉ là một ý tưởng xấu.Các giám sát viên đã bỏ phiếu với tỉ số 4-1 để chấp thuận bản phúc trình về tác động của dự án trên môi trường, và cho phép cho thuê khu đất ấy để phát triển. Giám sát viên Todd Spitzer phản đối dự án đó.Lúc bỏ phiếu chống dự án phát triển thương mại trong vùng Irvine, ông Spitzer nói ông tin rằng Quận Cam đang vi phạm luật của tiểu bang, sẽ bị kiện và có lẽ sẽ thua kiện, với người dân phải chịu thanh toán các hóa đơn pháp lý của cả quận hạt lẫn của những người thưa kiện.Thường thì các dự án phát triển đất phải được chấp thuận bởi thành phố bị ảnh hưởng, trong trường hợp này là Irvine. Thế nhưng Quận Cam nói rằng họ được miễn trừ, căn cứ theo một học thuyết được gọi là “quyền miễn tố chủ quyền,” theo đó các chính quyền hạt không cần được thành phố cho phép để thay đổi việc dùng đất của quận hạt.Nhưng ông Spitzer viện dẫn một phán quyết của tòa phúc thẩm năm 1975, nói rằng các cơ quan có thể mất quyền miễn trừ, nếu việc phát triển là vì những mục đích thương mại và do đó phải phụ thuộc vào cơ quan phân vùng địa phương của thành phố. Trong trường hợp này, đó là một thành phố kịch liệt phản đối dự án được đề nghị.Giám Sát Viên Lisa Bartlett nói rằng dự án đó sẽ mang lại một nguồn thu nhập cho Quận Cam, để tăng cường khả năng cung cấp các dịch vụ công cộng.Tuy nhiên, nữ Nghị Viên Christina Shea Irvine nói rằng Quận Cam không nên tham gia vào kế hoạch phát triển đó.