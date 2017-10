IS đe dọa tấn công Hoàng tử ‘nhí’ nước Anh

Hoàng tử Anh William và con trai George

Theo Dailymail, những kẻ cực đoan cuối tuần trước đã đăng tải một dòng bình luận trên kênh thông tin phổ biến của IS qua ứng dụng Telegram với nội dung: “Ngay cả Hoàng gia cũng không phải ngoại lệ”. Lời đe dọa đăng kèm với một bức ảnh Hoàng tử George đang bước vào ngôi trường Thomas’s Battersea và dòng chữ: “Năm học mới bắt đầu sớm”.

Ngôi trường của Hoàng tử nhí George (Ảnh: Getty)

Người dân sống gần trường học của Hoàng tử George cũng như phụ huynh của các học sinh khác đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh tại trường Thomas’s Battersea trước khi Hoàng tử George bắt đầu năm học hồi tháng trước.

Chỉ 4 ngày trước khi Hoàng tử George nhập học, một người phụ nữ bị phát hiện tự ghi hình khi thản nhiên đi qua các hành lang của ngôi trường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hồi tháng 9, một phụ nữ cũng bị bắt sau khi cố tìm cách đột nhập vào ngôi trường này 2 lần trong vòng 24 giờ.

Hoàng tử George, 4 tuổi, và hiện là người đứng thứ 3 trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Anh.

Những lời đe dọa đưa ra trong bối cảnh IS liên tiếp nếm thất bại, để mất các thành trì ở Iraq và Syria do các cuộc không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu. Theo nguồn thạo tin, sau khi để mất thành trì, IS có thể sẽ rút sâu vào các sa mạc để tập hợp lực lượng để chờ thời.

Theo Dân trí