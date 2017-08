IS lạnh lùng giết 5 thủ lĩnh của chính mình

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa xử tử 5 thành viên trong hàng ngũ chỉ huy vì tội nhát gan.



Thông tin trên vừa được báo Anh Express đăng tải, dẫn nguồn từ một quan chức thuộc Các Đơn vị Huy động nhân dân (Shia-led al-Hashd al-Shaabi).

IS hành quyết chính các thủ lĩnh của mình. (Ảnh: NC/Express)

IS thực hiện hành động trên giữa lúc liên quân do Mỹ dẫn đầu đang trên đà chiến thắng trong chiến dịch dẹp bỏ các thành trì cuối cùng của IS ở Syria và Iraq. Nguồn tin cho biết, tổ chức khủng bố đã quay lưng lại với chính các thủ lĩnh của mình ở miền trung Iraq, giết chết họ hôm 14/8.

“IS đã hành quyết 5 thủ lĩnh ở thị trấn Annah, phía tây Ramadi và trừng phạt nhiều người khác. Chúng hành động sau khi một số chiến binh trong hàng ngũ phải bỏ mạng hoặc bị thương vì đạn của lính chính phủ trong những ngày vừa qua”, nguồn tin này nói.

Nhiều thành viên IS bị tiêu diệt ở Annah và Rawa tuần trước. (Ảnh: Express)

Hôm 13/8, một thành viên Bộ Tư lệnh quân đội Iraq cho hay, các cuộc tấn công đã được tăng cường nhằm vào hai thị trấn Annah và Rawa, hai địa phương rơi vào tay IS kể từ năm 2014. IS hiện đang đứng bên vực thẳm ở Iraq sau khi thất thủ ở Mosul.

Thanh Hảo