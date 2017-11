IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố xe tải New York

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công xe tải làm 8 người chết ở Manhattan, New York, Mỹ.

Hãng thông tấn RT của Nga vừa đưa tin, tổ chức tình báo SITE trích dẫn thư tin tức của IS, có tên Naba, gọi hung thủ Sayfullo Saipov là một “chiến binh của Vương quốc Hồi giáo”.

Tuy nhiên, nhóm này không trưng ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Vụ tấn công ngày 31/10 ở Manhattan được tiến hành bởi Sayfullo Saipov – một người Uzbekistan 29 tuổi sống hợp pháp ở New Jersey.

Đối tượng lái xe tải lao vào làn đường xe đạp khiến 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương rồi đâm xe vào một xe buýt trường học. Anh ta mang theo vũ khí rời khỏi xe tải chạy trốn nhưng đã bị cảnh sát bắn vào bụng và bắt giữ.

Sau khi được đưa vào bệnh viện trị thương, Saipov hồi phục sức khỏe tốt.

Một mẩu tin nhắn bằng tiếng Ảrập ca ngợi IS được tìm thấy trong xe tải mà Saipov sử dụng để gây án. Nội dung mẩu giấy viết: “IS vạn tuế”.

Saipov khai với các nhà điều tra anh ta được truyền cảm hứng tấn công từ các video trên điện thoại di động và quyết định chọn dịp lễ Halloween để hành động vì sẽ có đông người đổ ra đường.

Saipov hiện đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến khủng bố, trong đó có hỗ trợ IS, hành động bạo lực và phá hủy phương tiện giao thông. Hình phạt có thể là án tử. Tối ngày 1/11, Saipov đã xuất hiện tại tòa trên xe lăn. Anh ta không bào chữa, cũng không xin bảo lãnh tại ngoại.

Thanh Hảo

