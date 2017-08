IS nói 335 binh sĩ Philippines đã thiệt mạng trong trận chiến Marawi

Truyền thông IS nói rằng đã có 355 binh sĩ Philippines thiệt mạng trong 86 ngày giao tranh vừa qua ở Marawi, một thành phố lớn trên đảo Mindanao thuộc miền nam quốc gia này.

Trang tin Amaq – cơ quan truyền thông chính thức của IS nói rằng, trong 86 ngày gia tranh, 355 binh sĩ Philippines đã thiệt mạng. Các tay súng khủng bố IS phá hủy 8 xe bọc thép và làm hư hỏng nặng một chiếc khác.

IS cũng nói rằng có khoảng 37 binh sĩ Philippine đã bị các xạ thủ IS bắn hạ nhằm khích lệ các tay súng bắn tỉa trong tổ chức. Ngoài ra, các chiến binh của chủ nghĩa khủng bố, đại diện là các nhóm Maute và Abu Sayyaf của IS đốt cháy hoàn toàn một nhà thờ.



Một chiếc xe thiết giáp quân đội Philippine bị IS phá hủy ở ngoại ô Marawi.



Tuy nhiên, theo các quan chức chính quyền Philippine, số lượng binh sĩ Philippines thiệt mạng thấp hơn rất nhiều.