IS thảm sát 21 binh sĩ Libya bằng biện pháp thời Trung Cổ

IS hôm 23/8 đã bất ngờ tấn công một trạm kiểm soát của quân đội Libya (LNA) và thảm sát các binh sĩ có mặt trong trạm kiểm soát này.

Libyan Express đưa tin, đại diện chính quyền Libya ở thành phố Tobruk xác nhận, IS tiến hành cuộc tấn công bất ngờ sát hại 21 binh lính quân đội Libya.

Thiếu tướng Ahmed al-Mosmari cho biết, cụ thể, 2 trong số những người bị thảm sát là thường dân, số còn lại là binh lính.



Chiến binh IS trên chiến trường Libya. Ảnh minh họa: Libyan Express



Người phát ngôn quân đội LNA Ahmed Mismari cho biết, vụ tấn công diễn ra tại trạm kiểm soát Al-Fogha vào lúc bình minh và thề sẽ tiến hành cuộc tấn công báo thù cho các binh sĩ thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra ở quận trung tâm al-Jufra, cách thành phố biển Sirte 300 km. Thành phố này bị IS chiếm đóng và cũng là căn cứ địa cuối cùng của IS sau khi bị các lực lượng vũ trang Libya đánh bại cuối năm ngoái. Hàng nghìn tay súng IS đang cố thủ tại al-Jufra.