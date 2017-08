Jaden Dương nghiên cứu bom trước khi tấn công một cơ sở tôn giáo tại Úc

Chiếc xe van bị cháy bên ngoài trụ sở của nhà ACL. (The Australian)CANBERRA – Một tòa án tại thủ đô nước Úc đang xét xử tội phạm của anh Jaden Dương, một thanh niên gốc Việt và tự nhận là người tranh đấu cho quyền lợi của người đồng tính. Anh bị bắt sau khi gây ra một vụ phá hoại tại một cơ sở Thiên Chúa Giáo tại Úc.Jaden Dương bị cáo buộc lái xe truck đang cháy, chở đầy nhưng bình khí gas, chạy vào trụ sở của tổ chức Australian-Christian Lobby (ACL). Anh không thích nhóm này vì “lập trường về tình dục” của họ. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy Jaden từng lên mạng internet để tìm kiếm cách thức chế tạo chất nổ dẻo và chế bom bằng nồi áp suất.Jaden Dương rời tòa án cùng với hai người thân tại Canberra ngày thứ Tư. Jaden được tại ngoại và sẽ đến tòa ngày thứ Năm tuần sau, 24 tháng Tám. (The Australian)Theo tài liệu tòa án được trình cho tòa ACT Magistrates Court cho thấy, Jaden Dương cũng đã tìm kiếm trên mạng về hôn nhân đồng tính ở các nước khác. Khoảng một tháng trước khi vụ tấn công xảy ra lúc 10 giờ 45 tối ngày 21 tháng 12, 2016, Jaden đã tìm kiếm thông tin về “Australian-Christian Lobby.”Sau vụ nổ tại trụ sở Canberra của nhóm này ở Deakin, gây hư hại cả tầng trệt với thiệt hại $100,000 Úc kim ($80,000 Mỹ kim), cảnh sát nói rằng vụ tấn công không phải là “do động lực chính trị, tôn giáo, hay ý thức hệ,” và gọi đó là một vụ “cháy xe.”Thế nhưng ông Lyle Shelton, người đứng đầu tổ chức ACL, đã không đồng ý với những điều cảnh sát nói.Theo cảnh sát cho biết, Jaden Dương, 36 tuổi, đã tìm kiếm trên internet từ tháng Bảy năm ngoái về một số từ ngữ, trong đó có “Cách làm bom ammonium nitrate,” “bom nồi áp suất,” “C4,” “làm thế nào để mua một khẩu súng ở nước Úc,” “vụ nổ rò rỉ khí đốt,” và “cần bao nhiêu khí đốt để gây ra vụ nổ.”Quân đội Mỹ dùng C4, một thứ chất nổ dẻo, và ammonium nitrate được dùng làm một thành phần của bom khủng bố.Jaden Dương cũng đã nghiên cứu về hôn nhân đồng tính ở Do Thái và Đức. Anh tìm tin về “những quốc gia có hôn nhân đồng tính.”Jaden Dương bị phỏng trong vụ nổ, và đã đi bộ 4 cây số đến bệnh viện Canberra. Sau đó anh chuyển sang điều trị tại Sydney, vì mức độ nghiêm trọng của thương tích.Hồ sơ bệnh viện của Jaden Dương cho thấy trước đây anh từng tìm cách tự tử, đã chọn nhắm mục tiêu vào ACL một cách ngẫu nhiên, và đã “bỏ việc làm để lập kế hoạch cho mưu toan tự sát này.”Anh không tán thành quan điểm của ACL, hoặc tôn giáo nói chung, vì những điều tin tưởng và lập trường của họ về tình dục, theo hồ sơ từ bệnh viện Concord Hospital ở Sydney.Tại bệnh viện Canberra, hồ sơ cho thấy rằng anh đã tìm cách tự sát, khi “lái một chiếc xe tới một nhà thờ, mở bốn bình khí đốt, và bật hộp quẹt.” Chiếc xe trị giá $40,000 này còn mới, và đã được thuê từ Hertz tại phi trường Canberra vào ngày 19 tháng 12. Các bình gas đã được mua từ một số trạm dịch vụ, bằng cách dùng thẻ tín dụng của Jaden Dương, theo hồ sơ cảnh sát cho hay.Ngay sau vụ nổ, cảnh sát hỏi Jaden tại sao anh lại chọn địa điểm đó.Anh trả lời, “Vì tôi không thích Australian-Christian Lobby.”Khi được hỏi lý do tại sao không thích, anh nói, “Vì các tôn giáo đều thất bại.”Trong tháng Giêng, cảnh sát đã được thông báo rằng Jaden Dương sẽ không tham gia vào một cuộc phỏng vấn, hoặc bất cứ cuộc trò chuyện nào với cảnh sát.Vào ngày thứ Hai vừa qua, 14 tháng Tám, 2017 anh Jaden Dương ra tòa với một bàn tay phải bị băng bó, và những vết sẹo do bị phỏng trên cổ và mặt.Anh bị buộc tội cố ý phóng hỏa, và một tội danh phá hỏng tài sản.Luật sư Peter Woodhouse nói rằng anh sẽ không nhận tội, dựa vào căn cứ anh bị suy yếu tâm thần.Ông Woodhouse nói với tòa án, “Các dữ kiện trong vấn đề này đều không là điều để tranh cãi. Vấn đề ở đây là sự suy yếu tâm thần.”Jaden Dương được phép đóng tiền thế chân để tại ngoại, để xuất hiện tại tòa để nghe hướng dẫn cho tiến trình xét xử vào ngày thứ Năm, 24 tháng Tám.Khi rời tòa án, anh đi cạnh ông luật sư Woodhouse và hai phụ nữ. Họ không có ý kiến với báo chí.Jaden Dương là một công dân Úc, từng tình nguyện đến San Francisco để tham gia cuộc vận động chính trị của một chính khách hoạt động bênh vực giới đồng tính, và cho một tổ chức LGBTI.Hồ sơ cá nhân trên của của.Jaden từng một quản lý công nghệ thông tin này. Trên trang LinkedIn mà nay đã bị lấy ra khỏi mạng, Jaden cho biết anh đã tình nguyện vào cuộc vận động tranh cử năm 2014 của David Chiu. Ông Chiu là dân biểu tiểu bang California, và là một nhà hoạt động đồng tính. Jaden Dương cũng tình nguyện tham gia vào cuộc vận động tranh cử năm 2014 của Libby Schaaf, thị trưởng của Oakland.Một người tự mô tả trên mạng là Jaden Duong cũng là thí sinh, trong cuộc thi Mr GAPA 2014, được tổ chức bởi Gay Asia Pacific Alliance Foundation ở San Francisco.Theo tiểu sử của Jaden Dương trên LinkedIn cho biết, anh từng là tình nguyện viên cho tổ chức chính trị San Francisco Moderates, và cho StartOut, một tổ chức kinh doanh xã hội ở San Francisco, nơi cung cấp “giáo dục, kết mạng, cố vấn và tiếp cận vốn, để tài bồi các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh lớn trong cộng đồng LGBTQ”.Trên mạng internet, Jaden Dương nói ông đã từng làm việc trong lãnh vực công nghệ thông tin cho các công ty luật. Trong số đó, có Freehills, Malleson, và Sparke Helmore, ở Sydney và Canberra, cũng như tại đại học công nghệ University of Technology Sydney.Jaden cũng nói rằng trước đây anh từng làm việc tại cơ quan thuế Australian Taxation Office, Centrelink, cũng như ở Bộ Y Tế Và Chăm Sóc Người Cao Niên.