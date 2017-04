Jeremy Trịnh, một ngôi sao môn đô vật trung học

Jeremy Trịnh từ trường Oxnard ở Ventura sẽ đấu cho Đại Học Fresno trong mùa học tới. (Courtesy of Ventura County Star)OXNARD - Trong bốn năm qua, em Jeremy Trịnh đã tạo tiêu chuẩn vàng trong môn đô vật tại trường trung học Oxnard High. Từ nay các lực sĩ đô vật tương lai của trường mang biệt hiệu Yellowjacket (ong vo vẽ) sẽ được đo bằng tiêu chuẩn do Jeremy lập ra.Jeremy Trịnh đã được nhật báo Ventura County Star chọn là Ngôi Sao Đô Vật Trong Năm toàn Hạt Ventura. Bài viết của báo Star cũng cho thấy Jeremy sẽ có một tương lai sáng lạn ở cấp đại học.Bài báo cho biết mỗi ngày, ngay từ khi bước vào phòng tập của phòng đô vật trường Oxnard, Jeremy Trịnh tập trung vào các thế võ, cải thiện các năng khiếu, và luôn đạt thành công theo khả năng của em trên thảm đấu.Huấn luyện viên trưởng Jason Blakeman nói rằng đó chính xác là những điều mà Jeremy Trịnh đã đạt được trong mấy năm quaMùa thi đấu cuối cùng của Jeremy Trịnh tại Oxnard là mùa tốt nhất của em. Trong mùa ấy em đã có những thành tựu như thắng hết cả hai chức vô địch của liên đoàn và chức vô địch CIF trong mùa đấu thứ tư liên tiếp, đạt hạng ba tại giải Masters của tiểu bang và đấu sang ngày tỉ thí thứ nhì tại CIF State Meet lần đầu tiên trong sự nghiệp của em.Với tất cả những gì em đã hoàn thành trong mùa đấu này, Jeremy Trịnh được báo Star tuyên dương là Lực Sĩ Đô Vật Trong Năm.Jeremy Trịnh nói với báo Star, “Tôi nhận thấy tôi đã đạt thành công khá tốt đẹp. Mục tiêu của tôi vào đầu năm là đấu ở cấp tiểu bang. Mặc dù tôi chưa làm được điều đó, tôi vẫn cảm thấy mình đã thành công khá nhiều. Tôi đã tự đẩy mình tới những cuộc thi gay go hơn, vì tôi biết khi tôi đấu vật với những người giỏi hơn mình, thì điều đó buộc tôi phải trở nên giỏi hơn, và cho tôi thấy tôi cần phải tiếp tục ra sức trở nên giỏi hơn. Tôi đã học được rất nhiều, và cảm thấy tôi trở thành một đô vật giỏi hơn.”Trong số những thành tựu của Jeremy, không có gì vượt cao hơn một thành tích hoàn hảo tại giải vô địch CIF Championships. Jeremy giành được bốn danh hiệu trong ba hạnh trọng lượng khác nhau, trong khi chưa thua một trận nào.Năm đầu tiên Jeremy dành chức vô địch CIF từng gây ngạc nhiên cho chính em, và cũng đặt mục tiêu cho ba mùa tranh giải kế tiếp.Sự tự tin đã phát triển theo thời gian. Jeremy cho biết khi còn học lớp Chín, em chưa biết mình sẽ đấu giỏi như thế nào. Và thậm chí sau khi giành được nhiều danh hiệu CIF, đã có những lần trong các trận đấu lớn trong đó Jeremy Trịnh vẫn nghi ngờ khả năng của chính mình và chiến thuật thi đấu của em.Sự ngờ vực đó đã biến mất trong mùa đấu cuối cùng này, khi em sắp kết thúc năm học lớp 12. Đó là nhờ phụ tá huấn luyện viên Ty Young. Trong mấy năm, ông đã dành nhiều thời giờ để làm việc riêng với Jeremy Trịnh, giúp em đạt được sự tự tin.Một điều thay đổi lớn khác cho Jeremy Trịnh trong mùa này là sự muốn kết thúc đầy nhiệt tình trong mỗi trận đấu. Trong mấy năm qua, mỗi khi biết mình sẽ thắng một đối thủ, Jeremy Trịnh thường đấu dễ dãi hơn ở mấy hiệp sau.Nhưng trong khi nói chuyện với các huấn luyện viên tại trường đại học tương lai của em tại Fresno State, Jeremy Trịnh được khuyên rằng bất luận số điểm như thế nào, họ muốn em tiếp tục đấu mạnh cho đến khi kết thúc trận đấu, bất kể những hiệp trước đã đấu giỏi hay dở.Jeremy Trịnh đang nôn nao chờ giai đoạn kế tiếp trong sự nghiệp.Jeremy Trịnh cho biết, “Tôi đã đến xem giải NCAA Championships (cấp đại học) ở St. Louis. Tôi rất vui vì có thể tham gia cuộc thi đó vào năm tới. Tôi rất phấn khởi về việc học ở Fresno và bắt đầu hướng đến mục tiêu được dự giải NCAA.”