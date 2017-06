JetBlue sắp nhận ảnh tự chụp làm thẻ lên máy bay

Jetblue đang thử nghiệm ảnh tự chụp trên các chuyến bay quốc tế giữa Boston và Aruba, mai mốt sẽ dùng trên toàn quốc. (Getty Images)



Hãng hàng không JetBlue sẽ sớm cho phép một số hành khách được dùng những bức ảnh tự chụp, thay vì dùng thẻ lên phi cơ, trong lúc làm thủ tục đáp một chuyến bay.



Công ty này đã loan báo rằng họ đang hợp tác với cơ quan Bảo Vệ Quan Thuế Và Biên Giới Hoa Kỳ (CBP, US Customs and Border Protection) và SITA, một công ty chuyên môn về công nghệ thông tin hàng, để trở thành hãng hàng không đầu tiên sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để so căn cước của một người phù hợp với vé của họ.



Đây là cách thức công nghệ ấy hoạt động: Khi lên máy bay, người khách có thể lựa chọn việc bước tới một chiếc máy camera và chụp ảnh, thay vì scan một tấm thẻ lên máy bay. Sau đó tấm ảnh được gửi tới kho dữ liệu của CBP, nơi nó được đối chiếu với những bức ảnh visa, passport, hoặc ảnh di trú. Những chi tiết của chuyến bay cho hành khách ấy cũng được kiểm chứng cùng một lúc. Một màn hình phía trên máy ảnh sẽ cho hành khách biết khi nào họ lọt qua thủ tục kiểm tra để được cho lên máy bay.



Trong một bản thông cáo báo chí, JetBlue nói rằng tiến trình này sẽ cho các nhân viên của hãng ra khỏi quầy và tương tác với các hành khách. Hãng hàng không này đang trang bị những chiếc máy iPad Mini cho các nhân viên của hãng, để cho họ có thể quản trị tiến trình làm thủ tục check-in, trong khi vẫn di động.

Chương trình thử nghiệm này được bắt đầu trong tháng Sáu, nhưng sẽ chỉ có sẵn trên các chuyến bay từ phi trường quốc tế Logan của Boston tới phi trường quốc tế Queen Beatrix của Aruba. Bất kỳ người khách nào trên chuyến bay này đều có thể tham gia và không cần phải đăng bạ hoặc ghi danh trước, theo hãng hàng không cho biết.



JetBlue là hãng hàng không đầu tiên dùng công nghệ sinh trắc học (biometric) nhận dạng khuôn mặt để cho người ta có thể lên máy bay. Tuy vậy, các hãng hàng không khác cũng đang dùng thử công nghệ này cho các giải pháp khác.



Trước đó trong tháng này, hãng Delta loan báo rằng họ dự định bắt đầu dùng thử một hệ thống sử dụng công nghệ nhận diện, để đẩy nhanh tiến trình kiểm tra hành lý trong mùa hè này.



Công ty đang dùng những chiếc máy chuyển hành lý tự động mới tại trung tâm Minneapolis / St. Paul của hãng. Những chiếc máy này có lắp đặt sẵn công nghệ nhận diện, chụp ảnh người bỏ hành lý ra. Sau đó tấm ảnh được đối chiếu với ảnh passport của một người, để xác định căn cước và làm cho phù hợp với vé lên máy bay của người đó.