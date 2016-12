(VienDongDaily.Com - 25/12/2016)

Người Mỹ gốc Á Châu là nhóm sắc dân phát triển nhanh nhất ở nước Mỹ, theo cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ trong năm 2010, và hiện thời chiếm khoảng 14% dân số của tiểu bang California.

Ông John Chiang giữ chức Kiểm Soát Viên California ngồi cạnh Thống Đốc Jerry Brown trong một buổi tường trình về ngân sách năm 2010. (Justin Sullivan/ Getty Images)

John Chiang là một đảng viên Dân Chủ đang giữ chức vụ thủ quỹ tiểu bang. Ông có triển vọng trở thành thống đốc người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên của California, một phần có thể là nhờ sự ủng hộ của những người Mỹ gốc Á Châu trên khắp tiểu bang.



Trước đây hai tiểu bang Washington và Hawaii đều đã có thống đốc gốc Á Châu. Thống đốc hiện nay của Hawaii là ông David Ige gốc Nhật. Năm 1996 ông Gary Locke gốc Trung Hoa đã đắc cử thống đốc tại Washington. Hiện nay hai tiểu bang Louisiana và South Carolina đang có thống đốc gốc Ấn Độ.



Trong gần hai tháng đầu tiên từ lúc tuyên bố tranh cử thống đốc trong tháng Năm, ông đã gây quỹ được gần $2.2 triệu Mỹ kim. Đại đa số những người đóng góp nhiều nhất cho ông, với những tấm ngân phiếu $10,000 trở lên, đều là những nhà lãnh đạo kinh doanh và các doanh nhân người Mỹ gốc Á Châu. Danh sách bao gồm các đảng viên Dân Chủ, Cộng Hòa, các nhà đầu tư cung cấp vốn cho những công ty khởi nghiệp hoặc công ty nhỏ, các cựu giám đốc điều hành công ty tiện ích, và những người lần đầu tiên đóng góp cho một cuộc vận động tranh cử tiểu bang, cũng như những nhà hảo tâm lâu năm của các ứng cử viên người Mỹ gốc Á Châu ở California.



Việc đóng góp tiền bạc nhanh chóng là rất cần thiết, trong một cuộc vận động tranh cử thống đốc, trong đó ông Chiang sẽ phải chạy đua với hai đảng viên Dân Chủ nặng ký, là Phó Thống Đốc Gavin Newsom và cựu Thị Trưởng Antonio Villaraigosa của Los Angeles. Ông Newsom tham gia cuộc chạy đua vào đầu năm 2015, và có một lợi thế khá lớn về tiền trên sân đua. Những ứng cử viên có tên tuổi lớn khác cũng có thể nhảy vào cuộc chạy đua trong những tháng sắp tới.



Trong nhiều thập niên, ông Chiang vươn lên tới hàng đầu của chính trường California, bắt đầu từ khi ông là một phụ tá của Nghị Sĩ Liên Bang Barbara Boxer, sau đó là một thành viên của cơ quan quản trị thuế và thu lệ phí (Board of Equalization) của tiểu bang, rồi làm kiểm soát viên tiểu bang, và bây giờ là thủ quỹ. Ông sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà ông có thể nhận được, trong cuộc đua chắc chắn gay go với hai ông Newsom và Villaraigosa.



Thành công trong việc gây quỹ của ông Chiang cho thấy một tiềm năng rộng lớn, phần nhiều chưa được khai thác, của thành phần đóng góp hiến tặng người Mỹ gốc Á Châu ở California, hầu hết là những cử tri có trình độ đại học và có khả năng đầu tư cả triệu Mỹ kim.



Sự tham gia của các nhà hiến tặng người Mỹ gốc Á Châu từng bị hãm bớt bởi một vụ tai tiếng trong thập niên 1990 liên quan đến ông John Huang ở Glendale. Ông Huang từng gây quỹ cho cuộc vận động tranh cử của liên danh Clinton-Gore vào năm 1996. Vì bị khám phá có dính líu đến ngân hàng Lippo Bank của gia đình họ Riady tại Nam Dương, ông Huang bị nghi ngờ gây quỹ bất hợp pháp. Mấy năm sau ông đã nhận tội.



Thế nhưng trước đó thì vụ tai tiếng của John Huang đã khiến đảng Dân Chủ phải quyết định tả lại những khoản tiền đóng góp của các nhà hiến tặng người Mỹ gốc Á Châu. Điều đó để lại một ấn tượng không tốt cho người gốc Á muốn đóng góp cho các chính trị gia.



Thông thường thì những người tặng tiền mới bước vào tiến trình chính trị thường có xu hướng đóng góp cho các chính trị gia từ nhóm sắc dân của họ, ngay cả cho những người từ một đảng chính trị khác. Nhưng khi các nhà hiến tặng có kinh nghiệm hơn, họ có khuynh hướng đóng góp cho những người cùng chí hướng, lập trường của họ bất kể màu da hoặc nguồn gốc.



Trong cơ quan lập pháp California, hiện nay có 15 nhà lập pháp trong Hội Nghị Lập Pháp Á Châu và Thái Bình Dương. Trong số tám người nắm giữ chức vụ trong toàn tiểu bang California, có hai người là người Mỹ gốc Á Châu: Ông Chiang và bà Kiểm Soát Viên Tiểu Bang Betty Yee.



Chức vụ thống đốc là một phần thưởng khó giành được. Ông Chiang có thể tận dụng yếu tố khó khăn đó để thuyết phục các cử tri người Mỹ gốc Á Châu ủng hộ ông.



Là con trai trưởng trong một gia đình di dân Đài Loan, ông Chiang lớn lên ở Chicago và New York, di chuyển sang miền tây sau khi lấy văn bằng luật khoa. Ông làm việc cho kiểm soát viên tiểu bang hồi đó là Gray Davis và Boxer. Đến năm 1998, ông thắng trong cuộc tranh cử đầu tiên của ông vào chức vụ dân cử: một ghế trong sở thu thuế tiểu bang. Hội đồng này trông coi việc thu hàng chục tỷ Mỹ kim trong số tiền thu nhập hàng năm. Ông Chiang tiếp tục phục vụ trong hai nhiệm kỳ với tư cách là kiểm soát viên tiểu bang. Đến năm 2014, ông được bầu làm thủ quỹ tiểu bang.