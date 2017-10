Justice League sẽ là phim ngắn nhất trong Vũ Trụ Siêu Anh Hùng DC

Các siêu anh hùng trong Justice League 2017.

HOLLYWOOD – Dù có sự góp mặt của nhiều siêu anh hùng DC Comics, nhưng phim “Justice League” sẽ ngắn hơn tất cả tác phẩm trước đây của DCEU.



Hai chuỗi rạp chiếu phim AMC và Regal mới đây đã xác nhận, thời lượng của Justice League chỉ là 121 phút. Như vậy bộ phim tiếp theo của Vũ trụ Siêu anh hùng DC (DCEU) sẽ ngắn hơn “Batman v Superman: Dawn of Justice” khoảng 30 phút.



Trong số các tác phẩm đã ra mắt của DCEU, cũng không có bộ phim nào ngắn như Justice League. Lần lượt Man of Steel (2013), Suicide Squad (2016) và Wonder Woman (2017) có thời lượng là 143, 123 và 141 phút.



Thậm chí, Justice League còn ngắn hơn tất cả các bộ phim về riêng siêu anh hùng Người Dơi, ngoại trừ bản phim năm 1966. Chỉ duy một tác phẩm siêu anh hùng DC có thời lượng ít hơn Justice League là Green Lantern (2011). Bộ phim bị đánh giá là thất bại của Warner Bros., với Ryan Reynolds trong vai chính, chỉ dài 114 phút.



Phim Justice League do đạo diễn Zack Snyder thực hiện. Tuy nhiên, bi kịch mất con gái khiến ông buộc phải nhường lại ghế chỉ đạo cho Joss Whedon – tác giả The Avengers 2012 - trong quá trình hậu kỳ và một số cảnh quay lại.



Đây là tác phẩm chính thức giới thiệu tới khán giả nhóm siêu anh hùng Justic League, bao gồm Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher), The Flash (Ezra Miller) và Superman (Henry Cavill).



Thời lượng 121 phút của Justice League là một lợi thế cho hãng phát hành Warner Bros., bởi các rạp chiếu phim có thể xếp nhiều suất chiếu hơn cho phim trong tuần khởi chiếu. Khoảng thời gian lý tưởng 2 tiếng từng giúp 2 bộ phim siêu anh hùng khác là Spider-Man (2002) và Guardians if the Galaxy (2014) thành công lớn tại phòng vé.



DCEU từng bị đặt nhiều nghi vấn sau khi “Batman v Superman: Dawn of Justice” và “Suicide Squad” đều không được đánh giá cao về mặt nội dung. Tuy nhiên, niềm tin đã trở lại nhờ bộ phim riêng về “Wonder Woman” do đạo diễn Patty Jenkins thực hiện hồi mùa hè.

Justice Leage sẽ được công chiếu vào ngày 17 tháng 11, 2017.