Justin Bieber bất ngờ lột áo trong quán bar

Đang ngồi trò chuyện với bạn, Justin Bieber bất ngờ lột áo khoe lưng trần.

NEW ZEALAND - Trong một quán bar ở New Zealand, nam ca sĩ Justin Bieber bất ngờ lột đồ khoe lưng trần với chiếc quần ngắn, rồi đi dạo vòng quanh quán, nhảy múa cùng fan hâm mộ lớn tuổi.



Mới đây, nam ca sĩ Justin Bieber đã gây chú ý khi bất ngờ đứng dậy cởi bỏ quần áo ngay tại quán bar Queenstown. Ngôi sao người Cananda đang trong thời gian nghỉ ngơi khi vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Úc và New Zealand. Hành động này của Justin Bieber đã khiến người bạn đi cùng là DJ Martin Garrix và những vị khách trong quán bar vô cùng ngạc nhiên.



Nam ca sĩ dường như không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Anh cũng không tỏ ra ngượng ngùng về điều này. Thậm chí, giọng hát Sorry còn cởi trần và đi dạo vòng quanh quán bar, ôm hôn và thân thiện trò chuyện, nhảy múa cùng một người hâm mộ lớn tuổi.



Không lâu sau đó, Justin quyết định mặc lại chiếc áo thun trắng và khoác áo vào để tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn.



Mới đây, nam ca sĩ 23 tuổi khoe trên trang cá nhân Instagram rằng anh vừa có thêm hai hình xăm mới trên cơ thể là hình một con gấu và đại bàng. Sắp tới, Justin Bieber sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình có tên Purpose World Tour ở Chile và Nam Mỹ.



Vào cuối tuần trước, khi đang ăn trưa ở ngoại ô Sydney, nam ca sĩ 23 tuổi đã bị fan hâm mộ phát hiện và bao vây. Anh đã phải dùng bữa trưa trong sự hiếu kỳ của đám đông, rất nhiều khán giả xếp hàng đứng nhìn thần tượng ăn trưa. Justin Bieber tỏ ra khá ngượng ngùng và khó chịu trong sự nhìn ngó của mọi người. Anh cố gắng ăn thật nhanh và không để ý tới xung quanh.