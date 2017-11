Justin Bieber và Selena Gomez đi chơi cùng nhau giữa tin đồn tái hợp

Sau chuyến đi xe đạp, Justin và Selena tiếp tục đi mua cà-phê.



CALIFORNIA - Vào hôm thứ Tư, Selena Gomez và Justin Bieber bất ngờ xuất hiện công khai trên đường phố, sau nhiều lần bị paparazzi bắt gặp ra vào nhà nhau. Hình ảnh hai ngôi sao vui vẻ cùng nhau đạp xe và đi dạo khiến công chúng càng tin tưởng vào khả năng tái hợp của Bieber và Gomez.





Justin Bieber và Selena Gomez đi dạo bằng xe đạp.



Trước đó, trang TMZ đưa tin Selena và Justin hiện chỉ là bạn bè thân thiết, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ Hands to myself và Bieber không phải là nguyên nhân khiến cô và The Weeknd chia tay. Tuy nhiên nguồn tin khác của Us Weekly lại cho rằng, Justin Bieber rất muốn nối lại tình xưa với Selena. Nam ca sĩ đang cố gắng giành lại sự tin tưởng của người yêu cũ.



Tuy liên tục khẳng định cả hai chỉ duy trì tình bạn, nhiều người vẫn tin rằng Bieber và Gomez sẽ sớm quay về bên nhau, vì trước đây cả hai đã trải qua nhiều lần hợp tan. Sau khi đạp xe, cặp đôi tiếp tục đi dạo và ghé vào một tiệm cà phê cùng nhau. Bộ ảnh mới tiết lộ cho thấy hai người đều rất vui vẻ với buổi hẹn này.







Cặp đôi đi chung hết sức tình tứ.



Selena Gomez năm nay 25 tuổi, còn Justin Bieber chỉ mới tròn 23. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2011, và chính thức đường ai nấy đi vào năm 2015 sau nhiều đợt chia tay và tái hợp. Đến tháng 9 năm nay, Selena công bố tin tức cô vừa trải qua phẫu thuật ghép thận do căn bệnh lupus. Sau sự việc, Justin đã liên lạc để hỏi thăm sức khỏe bạn gái cũ, và cả hai có vẻ đã bắt đầu lại mối quan hệ từ đây.