(VienDongDaily.Com - 03/01/2017)

Bà bước lên sân khấu quốc gia vào một thời điểm khi Đảng Dân Chủ đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo trẻ mới. Điều này nâng cao mức may rủi của bà Harris.

Nghị Sĩ Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức trước Phó Tổng Thống Joe Biden tại Thượng Viện ở Hoa Thịnh Đốn ngày thứ Ba. Bà trở thành nghị sĩ gốc Phi Châu và gốc Ấn Độ đầu tiên của California. (Aaron P. Bernstein/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Bà Kamala Harris đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Ba, trở thành vị nghị sĩ liên bang thứ 45 của California.



Harris, 52 tuổi, là nghị sĩ mới đầu tiên của tiểu bang này, tính trong 24 năm qua. Bà là nghị sĩ người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên của California, và cũng là nghị sĩ người Mỹ gốc Ấn Độ đầu tiên của tiểu bang. Bà đến Hoa Thịnh Đốn, mang theo những niềm kỳ vọng trọng đại, với tư cách là một biểu tượng của thế hệ mới thuộc Đảng Dân Chủ của bà, và là một người bảo vệ quyền lợi của California trong một trật tự chính trị mới chưa biết sẽ ra sao dưới chính phủ Donald Trump.



Cứ tám người Mỹ thì có một người sống ở California. Với tư cách là dân biểu của tiểu bang này, bà đã bỏ phiếu chống ông Donald Trump. Theo dự đoán, bà Harris sẽ giữ một vai trò dẫn đầu, chống lại bất cứ đề nghị chính sách nào của đảng Cộng Hòa đi ngược lại những quyền lợi của California.



Ngay sau khi bà giành được chiếc ghế Thượng Viện bị bỏ trống khi nữ nghị sĩ Barbara Boxer về hưu, nhiều nguồn ý kiến nêu tên bà, xem bà là đủ tư cách để trở thành phó tổng thống hoặc thậm chí tổng thống trong tương lai. Bà có trường hợp gần giống Tổng Thống Obama. Cả hai đều có cha là di dân da đen, là kinh tế gia, được nuôi dưỡng bởi hai người mẹ trong ngôi nhà thuộc tầng lớp trung lưu, và thuở thơ ấu có một khoảng thời gian sống ở ngoại quốc. Ông Obama sống ở Nam Dương, và bà Harris sống ở Canada.



Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, bà Harris bác bỏ ý định làm tổng thống, xem đó là một điều gây “phân tâm.” Bà nói rằng bà “hoàn toàn tập trung” và việc trên bảo vệ các quyền lợi của California, giữa lúc một lịch trình chính sách chủ động đang hình thành tại quốc hội do phe Cộng Hòa cầm đầu và chính phủ mới của ông Trump.



Bà Harris nói với báo San Francisco Chronicle, “Chắc chắn mức may rủi rất cao. Đây sẽ là một thời điểm, như tôi đã suy nghĩ và nói về, sẽ thách thức tất cả chúng ta tranh đấu cho những lý tưởng của đất nước chúng ta.” Bà Harris nói rằng bà sẽ “thành công” trong việc hợp tác với cả hai đảng. “Nhưng ở điểm nào chúng tôi khác nhau về chính sách hay nguyên tắc, thì chúng tôi sẽ phải tranh đấu. Tôi nghĩ rằng đó là nơi mà chúng ta đang ở.”



California có một phần trách nhiệm không cân xứng trong những lãnh vực rất lớn của các chính sách liên bang, chẳng hạn như di dân, môi trường, và chăm sóc sức khỏe. Những cuộc xung khắc bắt đầu xuất hiện với chính phủ ông Trump có một nội các rất bảo thủ và một quốc hội do phe Cộng Hòa cầm đầu, nhất quyết bãi bỏ các chính sách của chính phủ Obama.



o California có chừng 2.3 triệu di dân sống ở đây bất hợp pháp, tức là 20 phần trăm trong tổng số những di dân bất hợp pháp trên toàn quốc, và nhiều hơn các tiểu bang khác. Họ sẽ dễ bị tổn thương, nếu ông Trump truy dẹp di dân như ông đã hứa.



- Tiểu bang này có gần 5 triệu người ghi danh theo Obamacare, tức Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Cả Vừa Phải. Phe Cộng Hòa thề quyết bãi bỏ luật này, xem đó là công việc đầu tiên họ sẽ làm.



Bà Harris đứng ở chính giữa cuộc kháng cự của phe Dân Chủ trong thời đại của ông Trump. Phe Cộng Hòa kiểm soát tất cả các ngành của chính phủ. Nhưng sức nắm yếu nhất của họ là tại Thượng Viện. Ở đó, thế đa số 52-48 của họ là xa với số 60 phiếu không bị ngăn trở, tạo lợi thế cho phe Dân chủ ngăn chặn pháp các luật.



Bà Harris sinh ra ở Oakland vào ngày 20 tháng 10, 1964. Bà được nuôi dạy cùng với em gái là Maya, trong một khu phố người Mỹ gốc Phi Châu ở Berkeley, và sau đó ở Oakland và Montreal. Cha bà là ông Donald Harris, kinh tế gia của đại học Stanford University. Mẹ bà, Shyamala Gopalan Harris, là một chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu bệnh ung thư vú. Cha mẹ bà đã gặp nhau tại trường đại học UC Berkeley, và ly dị khi con cái còn nhỏ. Hai cô gái được mẹ nuôi dạy, và cho tham gia ca đoàn Baptist và dự lễ ở đền thờ Ấn Độ giáo. Bà mẹ qua đời trong năm 2009.



Bà Harris mô tả mẹ bà là một trong những người tạo ảnh hưởng lớn nhất trong đời bà.