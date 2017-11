Kẻ cướp tài sản của người nước ngoài ‘sa lưới’

Cùng với quyết định khởi tố, Công an quận Lê Chân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) – Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Lê Văn Điệp.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 4h45 ngày 25/10, anh Slamsla Lekachinko (SN 1980, quốc tịch Nga) đến Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân trình báo về vụ cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 1h cùng ngày, khi đang trên đường đi xe máy về nhà, đến khu vực số nhà 394 Nguyễn Văn Linh, bất ngờ xe của anh bị hết xăng. Anh Lekachinko đành dựng xe bên đường và gọi xe ôm để đi mua xăng.

Một lúc sau quay lại, anh bất ngờ phát hiện có 2 thanh niên lạ mặt đang lúi húi bên cạnh chiếc xe máy của mình. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Lekachinko đã lấy chiếc điện thoại di động Iphone 6S của mình và bật chế độ đèn pin định hỏi rõ ngọn ngành thì bất ngờ bị 1 trong 2 đối tượng chồm dậy, cướp giật luôn chiếc điện thoại bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin trình báo, Công an phường Dư Hàng Kênh kết hợp với đội CSHS, Công an quận Lê Chân và Công an phường Đông Hải 2, quận Hải An nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh.

Kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mặt khác trên điện thoại của nạn nhân có hệ thống định vị, lực lượng công an đã xác định các đối tượng nghi vấn đã cướp giật tài sản của anh Lekachinko đang ẩn náu tại số nhà 1320 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Tiến hành kiểm tra địa chỉ trên, cơ quan công an phát hiện bắt giữ Lê Văn Điệp (SN 1983) và Lã Xuân Trường (SN 1981, cùng trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Điệp đã khai nhận chính mình là thủ phạm của vụ cướp giật nêu trên. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại của anh Slamsla Lekachinko, do điện thoại khóa mã nên Điệp đã mang đến cửa hàng điện thoại trên đường Đà Nẵng để nhờ sửa chữa.

Công an đã thu hồi chiếc điện thoại và trả lại cho anh Slamsla Lekachinko.