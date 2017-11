Kẻ đâm chết bảo vệ bệnh viện lãnh án chung thân

Sáng 23/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét sử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái (41 tuổi, trú xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Lô Minh Hương (59 tuổi), bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bị cáo Thái trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, bị cáo Thái có con trai mới 1 tuổi đang điều trị bệnh não úng thủy tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Vào khoảng 7h40 ngày 30/6, Thái nhận được điện thoại của chị Hoàng Thị H. (sống như vợ chồng với Thái) vào gặp trưởng khoa nơi con trai anh đang điều trị.

Nghi ngờ ông Lô Minh Hương nói với bác sĩ trưởng khoa không cho con bị cáo Thái tiếp tục điều trị nên rất bực tức. Lúc đó, Thái thủ sẵn con dao (loại gọt hoa quả) để tìm ông Hương nói chuyện. Khi đến khu vực để xe của bệnh viện, Thái gặp ông Hương và xảy cãi vã. Tại đây, Thái đã dùng dao đâm 4 nhát vào người ông Hương khiến ông tử vong sau 1 ngày tích cực điều trị.

Riêng đối tượng Thái sau khi gây án thì vứt dao bỏ chạy nhưng bị các bảo vệ khác chặn bắt và giao cho công an TP Vinh (Nghệ An).

V. Đồng

