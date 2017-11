Kẻ đào trộm mộ lấy tro cốt để… tống tiền nổi tiếng đào hoa, nhiều vợ hờ

Khu mộ của bà N bị đối tượng đào trộm. Ảnh: M.Lý

Vụ án hy hữu chưa từng gặp

Gia đình anh T.N.T (SN 1976, trú tại phường 12, quận 3, TPSài Gòn) làm đơn trình báo gửi tới Công an TP Hải Phòng về việc phần mộ của mẹ anh hiện đang an táng tại nghĩa trang phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) bị kẻ xấu đập phá, trộm toàn bộ tro cốt và đòi gia đình tới chuộc. Theo đơn trình báo, kẻ gian đưa ra mức chuộc 2,5 tỉ đồng, hạn trong 5 ngày phải thu xếp nếu không sẽ cho tiêu hủy toàn bộ phần cốt trên. Chỉ trong 2 ngày 9 – 10/11, đối tượng dùng sim “rác” liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép anh T sớm giao tiền. Đến ngày thứ ba, bất ngờ đối tượng cắt đứt mọi thông tin liên lạc với gia đình bị hại khiến anh T hoang mang, lo lắng.

Nhận đơn trình báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng PC45 và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an quận Dương Kinh tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng. Chỉ sau thời gian ngắn, tung tích đối tượng “khủng bố” gia đình anh T được khoanh vùng. Nghi phạm là Đỗ Minh Trí (SN 1980, ở khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) làm nghề buôn bán lặt vặt, có mối quan hệ phức tạp với 4 người phụ nữ khác nhau và có 5 đứa con.

Tại cơ quan công an, Đỗ Minh Trí đã thừa nhận mình là kẻ đập phá mộ gia đình anh T để đòi tiền chuộc tro cốt. Trí khai, thấy phần mộ gia đình anh T xây dựng hoành tráng, quy mô nhất nghĩa trang, khi tìm hiểu thấy đây là gia đình giàu có nên Trí nảy sinh ý đồ trộm tro cốt đòi tiền chuộc. Bỏ ra 1 tháng nghiên cứu thiết kế phần mộ bằng đá tự nhiên của gia đình anh T, tối 8/11, Trí mang búa, xà beng, xẻng đến khu mộ trên tiến hành đập phá, bốc cốt.

Khoảng 20h ngày 8/11, Trí mang theo phương tiện đã chuẩn bị sẵn tới nghĩa trang Anh Dũng để thực hiện ý đồ của mình. Sau khi cậy, đào xong phần mộ, Trí bốc tro cốt và chia làm 3 túi nilon đem về nhà cất giấu trên bể lọc nước bỏ không của gia đình. Những dụng cụ dùng để bật nắp mộ, Trí đem ra cầu Rào phi tang. Về nhà, Trí ung dung coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mua sim rác gọi điện thoại cho anh T ở trong Nam đặt vấn đề chuộc tro cốt.

Nghi vấn có nhiều người phá mộ

Đối tượng Trí tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Trước những thông tin phần mộ của bà N.T.K.N (SN 1949, mẹ đẻ của anh T) bị kẻ gian cậy phá bốc đi tro cốt ai nấy đều kinh ngạc vì đây là việc tâm linh, không dễ gì xâm phạm. Tại hiện trường, những tảng đá khối lớn dùng làm nắp mộ đã bị đập phá thành từng mảng, đất mộ xới tung dưới nền…

Anh V.T (SN 1971, trú tại phố Trà Khê, Anh Dũng, quận Dương Kinh) cho biết: “Phần mộ bà N được gia đình xây rất kiên cố, toàn bộ đều là đá tự nhiên. Việc phá ngôi mộ này chắc hẳn không thể một mình Trí làm được, riêng phần nắp mộ ước tính mỗi tảng cũng nặng cỡ 100kg. Khi biết tin người phá mộ là Trí, chúng tôi ngạc nhiên lắm vì con người này từ trước tới nay không bao giờ xích mích gì với ai. Buôn bán giỏi giang, kinh tế gia đình không đến nỗi, chỉ có mối quan hệ cá nhân hơi phức tạp ‘vợ nọ, con kia”. Có thể vì phải “gồng gánh” nhiều vợ hờ và con cái, cộng thêm nợ nần cờ bạc gần đây nên Trí đã nhắm mắt làm liều, gây tội thất đức”.

Trong khi đó, bà Đ.T.T (SN 1953, tổ dân phố Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) chia sẻ, trong sinh hoạt hàng ngày Trí là một thanh niên bình thường, không có nhiều điều tiếng. Thậm chí, khi vụ việc xảy ra, Trí vẫn không hề có biểu hiện gì bất thường để mọi người nghi ngờ. “Sau khi làm điều “tày đình” trên, Trí trở về nhà sinh hoạt bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi công an đến bắt giữ, mọi người trong xóm mới ngỡ ngàng. Đến cha mẹ và vợ con Trí cũng “sốc”, không tin nổi điều đó. Hành động của Trí không thể chấp nhận. Vì tiền mà Trí đã không từ thủ đoạn, thực hiện hành vi có tính manh động, liều lĩnh, xâm hại đến tài sản và đời sống tâm linh của người đã khuất”, bà T nói.

Một số người dân quanh khu vực cho biết thêm, nghĩa trang Anh Dũng hàng ngày vẫn có một cụ già trông coi nhưng tối thì khóa cổng, không ai trông. Lợi dụng điều đó nên tối 8/11, Trí đã ra tay phá mộ. Được biết, sau khi nhận tin tro cốt của mẹ bị kẻ xấu mang đi, đòi tiền chuộc, gia đình anh T đã bay tử TPSài Gòn ra Hải Phòng tìm kiếm và báo công an. Nhận lại tro cốt từ Công an quận Dương Kinh, gia đình anh T đã gửi tạm phần cốt của bà N vào trong một ngôi chùa gần đó.

Minh Lý – Khánh Hòa

