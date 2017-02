Kẻ giết cô gái bỏ bao tải lộ diện từ xe máy của nạn nhân

Nghi can Phương và nạn nhân có hình xăm hoa hồng



ĐỒNG NAI – Thủ phạm trong một án mạng dã man đã được tìm ra nhờ máy thâu hình tại tiệm cầm đồ. Nạn nhân là một cô gái làm việc ở quán cà phê, có hình xăm hoa hồng trên lưng. Xác của cô bị bỏ trong bao tải phi tang ở Đồng Nai. Đến khi xe máy của cô được tìm thấy ở tiệm cầm đồ, qua hình camera, cảnh sát đã lần ra nghi can giết cô gái.



Theo một bản tin của VnExpress, vụ án này bắt đầu từ chiều đầu năm Đinh Dậu. Vùng quê Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bỗng xôn xao khi người địa phương khám phá thi thể cô gái lõa thể bị trói tay được giấu trong bao tải nằm ven đường cạnh ngôi nhà hoang khá vắng vẻ.



Nạn nhân được phỏng đoán là từ 25 đến 35 tuổi, chết vì bị đánh từ phía sau đầu, bị ngộp thở.

Cảnh sát từng cho biết, "Xung quanh hiện trường không phát hiện dấu hiệu xáo trộn, có thể cô gái bị giết ở nơi khác rồi hung thủ đem đến đây phi tang nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.



Khu vực tìm thấy xác nằm giáp ranh tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì tử thi bị phân hủy mạnh, bốc mùi hôi nồng nặc, khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân.

"Dựa vào hình xăm hoa hồng chồng lên con bướm sau lưng và móng tay, chân được sơn lòe loẹt, khả năng rất lớn nạn nhân bán cà phê nhạy cảm hay tiếp viên nhà hàng, không loại trừ gái bán dâm," điều tra viên nói.

Hôm sau, hai nữ nhân viên quán cà phê đến trình báo một người bạn tên Hồng có đặc điểm nhận dạng tương tự đã mất tích nhiều ngày. Sau đó, một phụ nữ ở huyện Củ Chi, Sài Gòn cũng đến xác nhận nạn nhân là em gái của mình, tên Trần Thị Thanh Hoàng, 34 tuổi, thường gọi Hồng.



Với chi tiết quan trọng nhất đã được tìm thấy, tức là tên tuổi của nạn nhân, nhóm điều tra đã đến tìm hiểu quán cà phê nơi cô gái làm việc, tiếp xúc các nhân viên, chủ quán để dò tìm các mối quan hệ cũng như thời gian mất tích. Một nhánh đặc nhiệm khác được gởi đến thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành khám xét nhà trọ của cô gái.



Do cô gái hành nghề nhạy cảm nên hướng phá án đã được đưa ra từ mâu thuẫn ghen tuông, công việc, và cũng không loại trừ bị khách làng chơi giết để cướp tài sản. Hai thanh niên được cho là người yêu của cô gái được triệu tập làm việc. Tuy nhiên, qua nhiều giờ tra vấn, cảnh sát không thấy họ có dấu hiệu liên quan đến cái chết của cô gái nên cho về.



Tưởng chừng vụ án như đi vào ngõ cụt, bất ngờ một nguồn tin báo phát hiện xe tay ga của nạn nhân tại tiệm cầm đồ ở thị trấn Phú Mỹ.



Qua hình ảnh camera của tiệm, người khách có hình dáng gầy guộc, giọng nói miền Nam. Sàng lọc nhiều thanh niên thường xuyên đến quán nơi nạn nhân làm việc để mua dâm, các điều tra viên chú ý đến Huỳnh Ngọc Phương, 33 tuổi, quê Bà Rịa -Vũng Tàu, đang làm việc tại công ty sản xuất nhôm trong Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1.



Anh ta có hai đời vợ, trong đó cô sau mới sinh con và đang ở nhà ngoại tại huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. Phương ở một mình tại nhà trọ tại ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân.



Chiều thứ Năm 9/2, sau ba ngày phát giác thi thể nạn nhân, cảnh sát bắt giữ Phương ngay tại công ty.

"Em biết tội của mình rất nặng nên trước sau gì cũng bị bắt, đi chuyến này chắc không về," Phương bình thản nói với các cảnh sát hình sự.



Tại cơ quan điều tra, Phương khai chiều 1 tháng 2 (mùng 5 Tết) anh ta gọi cho nữ nhân viên quán cà phê đến phòng trọ mua dâm với giá 300,000 đồng ($13). Sau khi "mây mưa," cô Hoàng vào nhà tắm thì nghi can nảy sinh ý định cướp xe máy và điện thoại.



Cô gái vừa bước ra liền bị Phương cầm cây sắt đánh mạnh vào gáy, gục tại chỗ. Sợ nạn nhân la hét sẽ bị lộ, kẻ này tiếp tục đánh thêm một cái vào đầu.



Sau đó Phương đóng cửa phòng, lấy xe máy, điện thoại cùng một số tiền của nạn nhân đi uống cà phê. Rạng sáng hôm sau, anh ta về phòng thấy nạn nhân còn thở nên dùng băng kéo dán kín từ mũi xuống cổ, lấy dây giày cột tay, bỏ xác vào bao chở đến xã Phước Bình, cách hiện trường khoảng 7 cây số để phi tang.

Khám xét nơi ở, cảnh sát tìm thấy cây sắt, dao, sợi dây dù và cuộn băng keo. Các tang vật khác cũng được tịch thu.