Jose Magana-Salgado, một luật sư chuyên về chính sách nhập cư và là tác giả của bản phúc trình, cho rằng những chủ doanh nghiệp nên chủ động giải quyết những nhân công hiện hữu để giảm chi phí thay thế nhân công, vì việc thay thế không thể làm ngay được.

Tổng thống đắc cử Donald Trump dự định ban hành một sắc lệnh về việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp khi đến Hoa Kỳ lúc còn bé. Kế hoạch này của ông Trump có thể gây tốn kém hàng chục tỷ Mỹ kim. Theo một bản phúc trình mới đây.

Cách đây 6 năm, Tổng Thống Obama đưa ra chương trình hoãn lại cho những người tới Mỹ khi còn bé (DACA), giúp cho hàng trăm ngàn người giống như được bước ra từ bóng tối vì họ được cấp giấy phép lái xe hợp lệ, ghi danh vào đại học, kiếm được việc làm một cách hợp pháp.

Nếu DACA bị bãi bỏ, khoảng 645,000 người sẽ bị mất quyền hợp pháp để được làm việc tại Hoa Kỳ, khiến họ sẽ có nguy cơ mất việc, và có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, Trung Tâm Tài Nguyên Pháp Lý Nhập Cư ở San Francisco cho biết như vậy. Theo ước tính của tổ chức phi lợi nhuận bênh cực quyền nhập cư, khi thiếu hụt số lượng lao động này, việc tìm kiếm và tái huấn luyện những người thay thế sẽ gây tốn kém cho các cơ sở kinh doanh, ước tính khoảng 3,4 tỷ Mỹ kim,

Trung Tâm Tiến Bộ Hoa Kỳ, một viện nghiên cứu có khuynh hướng tự do, đã thực hiện một cuộc khảo sát trong tháng Mười, về hơn 1,300 người thụ hưởng DACA. Kết quả cho thấy rằng trong số những người được ghi danh theo DACA, gần 87% có việc làm, và những lao động này kiếm được trung bình $13.96 một giờ.

Trung Tâm Tài Nguyên Pháp Lý Nhập Cư nói rằng việc mất những người lao động này không những làm giảm bớt thu nhập từ thuế mà những người lao động này tạo ra, mà còn sẽ làm that thu khoản đóng góp cho các chương trình, như An Sinh Xã Hội và Medicare, ước tính khoảng 24,6 tỷ Mỹ kim, trong đó khoản tiền trả cho An Sinh Xã Hội sẽ bị cắt bớt 19,9 tỷ Mỹ kim và Medicare sẽ bị cắt giảm 4,6 tỷ Mỹ kim. Trong đó, khoảng một nửa do chủ đóng cho nhân viên nếu căn cứ theo Đạo Luật Các Khoản Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (FICA).

Theo ông Magana-Salgado, tất nhiên, những người chủ này có thể và tiếp tục đóng tiền An Sinh Xã Hội và Medicare cho nhân công mới, thay thế nhân công bị chấm dứt công việc, nhưng đâu dễ dàng kiếm người thay thế.

Ông nói trong bản phúc trình, “Chính phủ sắp tới sẽ phải khôn ngoan để DACA được giữ lại. Hàng tỷ Mỹ kim trong những khoản đóng thuế từ chương trình ấy nên được tái đầu tư cho những người đang làm việc và những người về hưu của nước Mỹ.”

Người ta vẫn chưa biết ông Trump sẽ tập trung ngay vào việc bãi bỏ DACA ngay sau khi ông lên nhậm chức hay không.