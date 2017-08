Kẻ nghi ngáo đá đâm gục 2 người ở trung tâm Sài Gòn

– Do mâu thuẫn nên sau khi sử dụng ma túy, đối tượng Hưng đã dùng dao tấn công, đâm gục 2 người trên đường phố trung tâm Sài Gòn.

Công an Q.5, TP.Sài Gòn đang tạm giữ nghi can Ngô Quang Hưng (SN 1980, ngụ Q.5) và chuyển giao hồ sơ cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Sài Gòn nhằm điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Hiện trường đối tượng Hưng bị khống chế sau khi gây án

Hưng là nghi can dùng dao đâm gục 2 người trên phố vào đêm 20/8 làm 1 người chết và 1 người bị thương. Công an làm rõ, Hưng là đối tượng nghiện ma túy và đang nhiễm HIV.

Nạn nhân tử vong là ông Lương Văn Cường (SN 1963), còn người bị thương hiện đang điều trị ở bệnh viện là Huỳnh Thúc Căn (SN 1979, cùng ngụ Q.5). Được biết, ông Căn hiện đang hành nghề xe ôm ngay tại khu vực xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, giữa Hưng và ông Cường có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 20h30 ngày 20/8, sau khi sử dụng ma túy, Hưng cầm dao đi tìm ông Cường.

Đến trước nhà số 487 đường Nguyễn Trãi, P.7, Q.5, Hưng dùng dao tấn công, đâm ông Cường bị thương tích. Ông Căn đang hành nghề xe ôm gần đó đã chứng kiến vụ việc, chạy vào can ngăn cũng bị Hưng dùng dao tấn công.

Trong lúc giằng co, Hưng làm rơi con dao xuống đường. Ông Cường, ông Căn đuổi đánh Hưng và đến trước nhà số 440 đường Nguyễn Trãi thì khống chế được đối tượng này. Người dân hỗ trợ 2 nạn nhân bắt giữ Hưng.

Tuy nhiên, sau đó do thương tích nặng, ông Cường, ông Căn đã gục xuống đường và được công an phường đưa đi cấp cứu. Do thương tích nặng, ông Cường đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Linh An