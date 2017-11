Kẻ sát hại em trai bình tĩnh gọi điện cho công an tới bắt

Đã nhiều ngày trôi qua, người dân thôn Đông Nham 1 (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ trọng án xảy ra trên địa bàn mà nạn nhân và nghi phạm đều là anh em ruột.

Bà Khuy cho hay, việc anh em Thắng xô xát dẫn đến V. tử vong là câu chuyện đau lòng.

Theo đó, vào khoảng 6h10 ngày 6/11, trong khi mọi người thôn Đông Nham 1 vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp tỉnh táo thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà của Nguyễn Văn Thắng (SN 1983).

Biết được chuyện chẳng lành xảy ra, người dân chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Trước sân nhà Thắng, em trai Thắng là Nguyễn Văn V. (SN 1985) đang nằm sõng soài, máu chảy nhiều ở đầu. V. sau đó được xác định đã tử vong tại chỗ. Còn Thắng thì ngồi thừ trước hiên nhà, vẻ mặt tái nhợt.

Bà Phạm Thị Khuy (hàng xóm gia đình Thắng) cho biết: “Lúc tôi sang đến nhà thì cơ sự đã như vậy rồi. Thắng bảo tôi: “Thím ơi, cháu giết em trai cháu rồi, bây giờ cháu phải báo công an”. Sau đó, Thắng đã lấy điện thoại để gọi thông báo cho công an biết sự tình.

Gọi công an xong, Thắng tiếp tục gọi điện cho vợ: “Em ơi, anh giết thằng V. rồi. Em về nhà thu vén công việc giúp anh. Anh không ở nhà cho đến lúc em về được đâu”. Khi đã gọi điện thông báo cho tất cả mọi người, Thắng ngồi im bất động và chờ công an đến đưa về trụ sở”.

Trong lúc ngồi chờ công an, Thắng có tâm sự với bà Khuy rằng, buổi sáng trong lúc chuẩn bị đi làm thì V. gây sự, Thắng cũng không để ý việc này. Nhưng V. đã cầm xẻng để đánh Thắng. Thắng đỡ được, 2 bên giằng co với nhau. Trong cơn bĩ cực, Thắng đã cầm được thanh giằng của giàn giáo xây dựng và đánh vào đầu V., khiến V. tử vong.

Thắng bảo với bà Khuy: “Cháu xác định rồi, em cháu gây sự, cháu phải kháng cự. Con giun xéo lắm cũng quằn, chứ không thể đứng yên cho nó đánh chết được. Khi nó cầm xẻng đánh cháu, cháu nhặt được thanh giằng bằng sắt để kháng cự thì cũng đã nghĩ trong đầu nếu không giết nó thì nó cũng sẽ chẳng để cho mình sống. Vì vậy, 2 anh em mới xô xát với nhau, hậu quả như ngày hôm nay mới xảy ra”.

Công an huyện An Lão đã tạm giữ đối tượng Thắng, hoàn thiện hồ sơ để giao cho phòng CSHS, Công an TP.Hải Phòng điều tra, xử lý theo luật định.