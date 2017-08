Kẻ thủ ác khóa trái phòng trọ, định thiêu sống 3 người trong một gia đình

Trước đó vào đêm 21/8, đối tượng Thanh đã đến phòng trọ của anh Danh Thanh Tùng (36 tuổi, quê Kiên Giang) đang ở cùng vợ và con gái 5 tuổi tại địa chỉ thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương khóa trái cửa bên ngoài rồi đổ xăng châm lửa đốt với ý định giết cả gia đình anh Tùng.

Ngay sau khi bị bắt, đối tượng Sang khai nhận có vài lần đến khu phòng trọ của anh Tùng để nhậu với một số người bạn.

Tại đây, Sang để xe chắn lối vào nhà trọ của anh Tùng, bị nhắc nhở nên hai bên xảy ra cãi vã, do bực tức Sang nung nấu ý định trả thù.

Đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng gần 22 giờ ngày 21/8, Sang lấy khoảng nửa lít xăng từ trong xe máy của mình rồi tìm đến phòng trọ của anh Tùng.

Tại đây, đối tượng khóa trái của rồi đổ xăng vào trong phòng châm lửa đốt.

Lúc này, anh Tùng đang xem ti vi cùng vợ và con nhỏ 5 tuổi thì thấy lửa bốc lên dữ dội. Anh Tùng nhanh chóng tri hô, dùng nước khống chế và phá cửa nhưng bất thành vì cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài.

Nghe tiếng kêu cứu, những người cùng xóm trọ đã nhanh chóng chạy đến, cùng nhau dập lửa và phải mất 5 phút sau thì mới khống chế được ngọn lửa và phá được khóa đưa cả gia đình anh Tùng ra bên ngoài.

Rất may cả gia đình anh Tùng không bị thương , tuy nhiên một số vật dụng và quần áo của gia đình đã bị lửa thiêu rụi.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét nhanh và bắt được đối tượng Sang sau 5 giờ gây án .

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

